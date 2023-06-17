天龍八部｜文詠珊演「神仙姐姐」不敵劇中四大美人 蘇青版阿朱最貼近原著

現時34歲的的文詠珊（Janice Man）因為在2021年版《天龍八部》中飾演「神仙姐姐」王語嫣而引起不少討論，有人大讚模特兒出身的她很有仙氣很切合角色原著的形象；但亦有人認為她是6部《天龍八部》中顏值最差最缺氣質的一位，評論好壞參半。但其實同劇還有多位美人角色，包括「阿朱」、「阿紫」、「鍾靈」以及「木婉清」，顏值與氣質絕對不比文詠珊差！