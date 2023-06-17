天龍八部｜文詠珊演「神仙姐姐」不敵劇中四大美人 蘇青版阿朱最貼近原著
文詠珊被嘲冇仙氣
2021年版本《天龍八部》的評分是歷代文部作品中評價最差的，除了故事與原著有著很大差距之外，不少網民亦認為選角上非常失敗，當中飾演王語嫣的文詠珊更是六代王語嫣中「最冇仙氣」的！原著中的王語嫣清麗脫俗﹑溫文爾雅，而1982版由陳玉蓮所飾演的則被作者金庸大讚是「最真的王語嫣」；而1997年無綫版的李若彤亦憑氣質和靈氣令人十分難忘，亦獲金庸小大讚最符合原著的王語嫣！相比之下，網民認為文詠珊沒有原角的靈動，仙氣欠奉！
《延禧攻略》爾晴 – 蘇青演活阿朱神韻
現時33歲的蘇青在5年前憑住在《延禧攻略》飾演奸到出汁勁重機心的爾晴而備受港人關注，而大讚她的演技非常之好！畢業於湖南傳媒學院的蘇青的演技相當全面，2010年在《美人心計》中飾演單純、善良、沒心計的張皇后（張嫣）亦都深受觀眾歡迎。到今次在《天龍八部》中，蘇青將原著中機靈聰明、懂事乖巧的阿朱演得活靈活現，更被網民封為「最符合原著角色」的阿朱！
36歲童顏阿紫何泓姍
阿紫在《天龍八部》中是一名刁蠻陰戾、自私兇殘、狠絕毒辣卻又令人心痛、心傷的小妖女，深愛著喬峰卻又想盡辦法折磨對方。雖然阿紫在劇集中是「阿朱」的妹妹，不過今次的阿紫何泓姍原來已經36歲！何泓姍有「年青版周迅」之稱，畢業於重慶人文科技學院表演專業的她曾經在2009年選秀節目《越跳越美麗》闖入6強，自此開始為人認識，及近年憑《如懿傳》和《鳳弈》令香港觀眾留下深刻印象。
冷酷型木婉清-劉美彤
現時27歲的劉美彤畢業於上海戲劇學院2015級表演系本科，2020年因為《慶餘年》中飾演型爆北齊女皇帝戰豆豆而深受劇迷及小說迷喜愛。
可愛女團鍾靈 – 孫雅麗
現時25歲的孫雅麗是2016年參加選秀節目《蜜蜂少女隊》而進入演藝圈，以歌手身分出道曾經出過個人單曲《我的愛》，2019年始進軍劇界，更曾在熱播劇集《燕雲台》中飾演耶律胡古典角。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！