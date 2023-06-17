天龍八部

天龍八部｜文詠珊演「神仙姐姐」不敵劇中四大美人 蘇青版阿朱最貼近原著

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現時34歲的的文詠珊（Janice Man）因為在2021年版《天龍八部》中飾演「神仙姐姐」王語嫣而引起不少討論，有人大讚模特兒出身的她很有仙氣很切合角色原著的形象；但亦有人認為她是6部《天龍八部》中顏值最差最缺氣質的一位，評論好壞參半。但其實同劇還有多位美人角色，包括「阿朱」、「阿紫」、「鍾靈」以及「木婉清」，顏值與氣質絕對不比文詠珊差！

天龍八部 文詠珊
文詠珊己經入行超過20年！（圖片來源：東方新地照片庫）
天龍八部 文詠珊飾王語嫣，在原著作品中有「神仙姐姐」之稱。
文詠珊飾王語嫣，在原著作品中有「神仙姐姐」之稱。（圖片來源：文詠珊微博）

文詠珊被嘲冇仙氣

2021年版本《天龍八部》的評分是歷代文部作品中評價最差的，除了故事與原著有著很大差距之外，不少網民亦認為選角上非常失敗，當中飾演王語嫣的文詠珊更是六代王語嫣中「最冇仙氣」的！原著中的王語嫣清麗脫俗﹑溫文爾雅，而1982版由陳玉蓮所飾演的則被作者金庸大讚是「最真的王語嫣」；而1997年無綫版的李若彤亦憑氣質和靈氣令人十分難忘，亦獲金庸小大讚最符合原著的王語嫣！相比之下，網民認為文詠珊沒有原角的靈動，仙氣欠奉！

天龍八部 文詠珊
香港「𡃁模始祖」34歲的文詠珊（Janice）在數年前嫁給富二代老公，成為豪門少奶奶。（圖片來源：[email protected]_man）

《延禧攻略》爾晴 – 蘇青演活阿朱神韻

現時33歲的蘇青在5年前憑住在《延禧攻略》飾演奸到出汁勁重機心的爾晴而備受港人關注，而大讚她的演技非常之好！畢業於湖南傳媒學院的蘇青的演技相當全面，2010年在《美人心計》中飾演單純、善良、沒心計的張皇后（張嫣）亦都深受觀眾歡迎。到今次在《天龍八部》中，蘇青將原著中機靈聰明、懂事乖巧的阿朱演得活靈活現，更被網民封為「最符合原著角色」的阿朱！

天龍八部 蘇青被封為「最符合原著角色」的阿朱。
蘇青被封為「最符合原著角色」的阿朱。（圖片來源：《天龍八部》劇照）
天龍八部 蘇青之前演《延禧攻略》已備受香港觀眾關注。
蘇青之前演《延禧攻略》已備受香港觀眾關注。（圖片來源：《延禧攻略》劇照）
天龍八部 時裝的蘇青一樣明豔動人！
時裝的蘇青一樣明豔動人！（圖片來源：蘇青微博）
天龍八部 時裝的蘇青一樣明豔動人！
時裝的蘇青一樣明豔動人！（圖片來源：蘇青微博）

36歲童顏阿紫何泓姍

阿紫在《天龍八部》中是一名刁蠻陰戾、自私兇殘、狠絕毒辣卻又令人心痛、心傷的小妖女，深愛著喬峰卻又想盡辦法折磨對方。雖然阿紫在劇集中是「阿朱」的妹妹，不過今次的阿紫何泓姍原來已經36歲！何泓姍有「年青版周迅」之稱，畢業於重慶人文科技學院表演專業的她曾經在2009年選秀節目《越跳越美麗》闖入6強，自此開始為人認識，及近年憑《如懿傳》和《鳳弈》令香港觀眾留下深刻印象。

天龍八部 逆齡阿紫何泓姍。
逆齡阿紫何泓姍。（圖片來源：《天龍八部》劇照）
天龍八部 何泓姍有「年青版周迅」之稱。
何泓姍有「年青版周迅」之稱。（圖片來源：《如懿傳》劇照）
天龍八部 時裝的她非常童顏！
時裝的她非常童顏！（圖片來源：[email protected]
天龍八部 時裝的她非常童顏！
時裝的她非常童顏！（圖片來源：[email protected]

冷酷型木婉清-劉美彤

現時27歲的劉美彤畢業於上海戲劇學院2015級表演系本科，2020年因為《慶餘年》中飾演型爆北齊女皇帝戰豆豆而深受劇迷及小說迷喜愛。

天龍八部 劉美彤飾演木婉清。
劉美彤飾演木婉清。（圖片來源：《天龍八部》劇照）
天龍八部 曾經在《如懿傳》飾演配角恪嬪。
曾經在《如懿傳》飾演配角恪嬪。（圖片來源：《如懿傳》劇照）
天龍八部 劉美彤很有男兒氣慨。
劉美彤很有男兒氣慨。（圖片來源：《慶餘年》劇照）
天龍八部 時裝的劉美彤仍亦相當有型。
時裝的劉美彤仍亦相當有型。（圖片來源：劉美彤微博）

可愛女團鍾靈 – 孫雅麗

現時25歲的孫雅麗是2016年參加選秀節目《蜜蜂少女隊》而進入演藝圈，以歌手身分出道曾經出過個人單曲《我的愛》，2019年始進軍劇界，更曾在熱播劇集《燕雲台》中飾演耶律胡古典角。

天龍八部 由孫雅麗飾演鍾靈。
由孫雅麗飾演鍾靈。（圖片來源：《天龍八部》劇照）
天龍八部
（圖片來源：孫雅麗微博）
天龍八部
（圖片來源：孫雅麗微博）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：《天龍八部》劇照、《慶餘年》劇照、《如懿傳》劇照、《延禧攻略》劇照、蘇青微博、[email protected][email protected]_man、文詠珊微博、東方新地照片庫、劉美彤微博、孫雅麗微博

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