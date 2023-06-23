天龍八部｜羅嘉良林盛斌「神秘客串」勁驚喜 本尊親自28字回應！
羅嘉良林盛斌「神秘客串」勁驚喜
TVB 官方Facebook晒出一段影片，表示：「網民眼光係雪亮，早前投票結果出爐，《 天龍八部 》新登場嘅吐蕃國師鳩摩智( 朱曉漁 )似唔似羅嘉良？結果係佔大多數話「的確好似，家人一樣」，當中有冇你一票？連羅嘉良自己都係咁話⋯⋯」影片中，用了深夜重播劇《富貴門》的橋段，視帝羅嘉良拿住自己張相同鳩摩智( 朱曉漁 )做對比，係咁話愈睇愈似！非常搞笑！
另外，TVB 官方Facebook早前亦晒出一段影片，當中《天龍八部》入面，董可飛飾演南海鱷神岳老三被指同阿Bob林盛斌撞樣。將兩人擺埋一齊做對比，唔少網友都話佢哋相似度達100%！估唔到，《 天龍八部 》劇中有兩位演員意外地同林盛斌、羅嘉良撞咗樣！
林盛斌親自搞笑回應
對於撞樣一事，本尊林盛斌留意到呢件事，亦有親自回應：「唔好再問我有冇拍天龍八部啦， 雖然我都好想拍………. 不過真係有啲似嘅。」事後，不少網民紛紛讚好，連江嘉敏都表示：「一定開著個電視支持你」、陳煒亦留言：「根本就係你，唔好扮嘢」。
2021年版《天龍八部》是史上最差
近年TVB自家制的古裝作品少之有少，尤其是武俠、戰爭題材等大型製作，更加被技術和資源更高的內地佔了主導權。然而，資源充足的內地製作在今次《天龍八部》的表現卻令人大失所望！《天龍八部》在近40多年共6次被改編成為電視劇，在內地影視平台「豆瓣」中，以 TVB 1997年由黃日華飾演喬峰的版本評分最高，有9.1分；其次是胡軍飾喬峰的2003年內地版本。至於2021年的楊佑寧版本卻只得3.4分！連內地人都唔Buy，分數低得可憐！
《天龍八部》選角出晒事
劇中有不少港人較熟悉的面孔，除了有電影《梅豔芳》打入香港市場的台灣型男楊祐寧飾演喬峰之外，Janice Man文詠珊亦飾演「神仙姐姐」王語嫣；另一方面還會有1997 版中飾演阿紫的劉玉翠，相隔廿多年後 「升呢」飾演阿紫親母阮星竹，呂良偉則飾演汪劍通。
雖然部分演員成功令觀眾引起共鳴，但觀眾卻認為選角出晒事！例如由Janice Man飾演王語嫣，在不少宣傳報道中標榜「自帶仙氣」，但另一方面有大量網民狠批她是「最沒仙氣王語嫣」，當年在內地播放時更一度因此而遭公開討論至登上微博熱搜。又例如英雄豪邁的喬峰找來文青形象深入民心的楊祐寧飾演；被評最醜刀百鳳的徐冬冬；年青偶像白澍飾演的段譽因為造型太過女性化而被批「段娘」，選角問題稱得上是千瘡百孔！
而劇情方面亦都出晒事，有網民更直接質疑編劇到底有好有尊重過原著金庸，將三位主角喬峰、段譽以及虛竹的相遇與結拜寫得毫不壯烈！再加上TVB還將原本50集的作品硬剪成33集，內地網民對今次TVB的重播更加不抱希望，還有網民揶揄：「不如播返1997年版本冇咁嬲」。
點擊睇2021年版《天龍八部》選角：
《中年好聲音》唱主題曲
不過，TVB仍然非常重視今次《天龍八部》在黃金時段播放，還邀來《中年好聲音》兩 對最佳拍檔龍婷+丁文俊及李佳+羅啟豪，分別重新演繹經典主題曲《萬水千山縱橫》及片尾曲《倆忘煙水裡》。
有網民推測，今次TVB夾硬播「史上最差」的《天龍八部》實際是為《中年好聲音2》鋪路，恰巧撞正第2季海選，似乎唔係咁啱得咁橋！
將來還有什麼演唱會值得留意？
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