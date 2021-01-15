【太平紋身店】黃德斌離TVB唔憂做 新劇演黑道傳奇人物
ViuTV新劇《太平紋身店》即將在下周一（本月18日）開播，這部是型佬黃德斌離開無綫三年多以來首部拍攝的劇集，在新劇中黃德斌飾演黑道中的傳奇人物「葉蓋天」，在解散其黑幫後，成為「太平街」揸Fit人，劇中他一臉灰白鬍鬚的造型，充滿霸氣感覺！
文：東方新地｜圖：新傳媒圖片庫、ViuTV發相及《太平紋身店》劇照
黃德斌 成為「太平街」街主
黃德斌在ViuTV新劇《太平紋身店》飾演是黑道界中的傳奇人物「葉蓋天」，「葉蓋天」在「太平孤兒院」內長大，與兩位好朋友阿龍和阿虎成立了「天地幫」，希望以自己的方式去保護人，在黑道界闖出了一番名堂的同時亦樹敵眾多。
在獨子葉天晴（姜濤飾）被殺後，看淡塵世的葉蓋天決定放下屠刀，用盡方法平息各幫恩怨，嘗試化解眾人的心結。他更不惜把「天地幫」解散，接管了「太平街」，成為「太平街」街主，並開始迎接各種走投無路的江湖人士入住，自此「太平街」成為了黑幫之間的緩衝地帶，不准任何人動武。
黃德斌 無綫經典角色
現年57歲的黃德斌自1988年加入無綫，93年曾因不獲續約而離開，到97年又重返無綫，直到2017年10月他決定不再與無綫續約，這廿多年在無綫期間，除了最開始在長篇處境劇《真情》中「越南」一角外，黃德斌還拍過不少令觀眾留下深刻印象的角色。