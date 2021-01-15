【太平紋身店】黃德斌離TVB唔憂做 新劇演黑道傳奇人物

ViuTV新劇《太平紋身店》即將在下周一（本月18日）開播，這部是型佬黃德斌離開無綫三年多以來首部拍攝的劇集，在新劇中黃德斌飾演黑道中的傳奇人物「葉蓋天」，在解散其黑幫後，成為「太平街」揸Fit人，劇中他一臉灰白鬍鬚的造型，充滿霸氣感覺！

文：東方新地｜圖：新傳媒圖片庫、ViuTV發相及《太平紋身店》劇照