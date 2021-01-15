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【太平紋身店】黃德斌離TVB唔憂做 新劇演黑道傳奇人物

東方新地 - 娛聞

ViuTV新劇《太平紋身店》即將在下周一（本月18日）開播，這部是型佬黃德斌離開無綫三年多以來首部拍攝的劇集，在新劇中黃德斌飾演黑道中的傳奇人物「葉蓋天」，在解散其黑幫後，成為「太平街」揸Fit人，劇中他一臉灰白鬍鬚的造型，充滿霸氣感覺！

文：東方新地｜圖：新傳媒圖片庫、ViuTV發相及《太平紋身店》劇照

黃德斌 成為「太平街」街主

黃德斌在ViuTV新劇《太平紋身店》飾演是黑道界中的傳奇人物「葉蓋天」，「葉蓋天」在「太平孤兒院」內長大，與兩位好朋友阿龍和阿虎成立了「天地幫」，希望以自己的方式去保護人，在黑道界闖出了一番名堂的同時亦樹敵眾多。

黃德斌 太平紋身店
ViuTV2021新劇《太平紋身店》講述傳奇的「太平街」是黑白兩道均不能動武之地。
黃德斌 太平紋身店
黃德斌劇中作為幫派「天地幫」的掌舵人，是市內名望最高的龍頭大哥，之後又成為「太平街」街主。

在獨子葉天晴（姜濤飾）被殺後，看淡塵世的葉蓋天決定放下屠刀，用盡方法平息各幫恩怨，嘗試化解眾人的心結。他更不惜把「天地幫」解散，接管了「太平街」，成為「太平街」街主，並開始迎接各種走投無路的江湖人士入住，自此「太平街」成為了黑幫之間的緩衝地帶，不准任何人動武。

黃德斌
黃德斌成為「太平街」街主後，開始迎接各種走投無路的江湖人士入住。
黃德斌 太平紋身店
龍妹（李賞飾）是FoodDragon（林德信飾）的妹妹，同時也是「太平街」街主「葉蓋天」的得力助手，「太平街」大小事務都要經她處理，是一個比大人還成熟的少女。
黃德斌
姜濤飾演葉蓋天（黃德斌飾）兒子葉天晴。
黃德斌 太平紋身店
叱吒江湖的葉蓋天（黃德斌飾）慘受獨子天晴（姜濤飾）被殺的傷痛，於是訂下有關太平街的規矩。
黃德斌 太平紋身店
黃德斌日前出席《太平紋身店》活動時表示︰「呢套劇嘅題材係新劇種，外景亦係拍舊香港嘅情懐，我對收視、口碑都充滿信心！」
黃德斌 太平紋身店
姜濤在劇中飾演黃德斌的兒子，楊樂文（Lokman）則飾演黃德斌的年輕版。
黃德斌 太平紋身店
黃德斌去年跟ViuTV合作拍電視劇《太平紋身店》，劇集將於本月18日播映。
黃德斌 太平紋身店
黃德斌在ViuTV新劇《太平紋身店》中首次與周秀娜合作。

黃德斌 無綫經典角色

現年57歲的黃德斌自1988年加入無綫，93年曾因不獲續約而離開，到97年又重返無綫，直到2017年10月他決定不再與無綫續約，這廿多年在無綫期間，除了最開始在長篇處境劇《真情》中「越南」一角外，黃德斌還拍過不少令觀眾留下深刻印象的角色。

黃德斌 太平紋身店
無綫2015年劇集《刀下留人》是黃德斌首部擔正男主角的劇集，這部劇以劊子手的故事為主題，加上黃德斌及邵美琪兩位好戲之人，所以深受觀眾歡迎。
黃德斌 太平紋身店
黃德斌跟金牌監製戚其義是多年好友，亦是其御用班底，在《金枝慾孽》、《火舞黃沙》、《天與地》等劇均合作無間，圖為《火舞黃沙》劇照。
黃德斌 太平紋身店
黃德斌曾在2004年的《金枝慾孽》飾演暗戀張可頤的太監「常永祿」，之後他亦有份演出2013年《金枝慾孽貳》。
黃德斌 太平紋身店
2012年劇集《天梯》中，黃德斌曾做男二娶陳茵媺。
黃德斌 太平紋身店
黃德斌亦曾參演2011年劇集《天與地》，他透露因劇中人物一生坎坷，為演好角色，令他當時長期處於情緒低位。
黃德斌 太平紋身店
在2012年劇集《心戰》中，黃德斌演人格分裂的陳豪內心的邪惡心魔，更曾因太投入而引發抑鬱。

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