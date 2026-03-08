太極憶故友唐奕聰爆喊！｜成軍40年揭兄弟情不變 蛇仔：佢無離開過我哋
殿堂級樂隊太極成軍40周年，近日登上《一周星星》接受專訪，罕有地談及已故隊友唐奕聰（Gary Tong）時，場面一度非常感人！成員蛇仔更眼泛淚光，深情剖白「覺得佢無離開過我哋」，盡顯兄弟情深。究竟他們還分享了哪些與Gary的難忘點滴？這份跨越40年的情誼背後，又藏著怎樣的故事？
太極罕談故友唐奕聰 憶往事淚灑錄影廠
太極樂隊五位成員鄧建明（Joey）、雷有輝（Patrick）、盛旦華（蛇仔）、劉德賢（HiFi 德）及朱翰博（Ricky）為慶祝成軍40周年，齊齊現身節目。在訪談中，他們回顧了40年來的音樂路與兄弟情，氣氛本來相當愉快。但當主持許文軒（Edmond）提到已故成員唐奕聰（Gary）時，五子都流露出不捨與懷緬之情。他們坦言，即使Gary已離去，但兄弟情從未改變，至今依然維持定期聚餐的習慣，彷彿Gary從未缺席，深厚的感情令在場眾人為之動容。
隊友爆Gary生前係「食家」 Patrick：成日夢見佢
談及與故友Gary的相處點滴，成員們的記憶瞬間被激活。鼓手Ricky笑言，Gary生前是隊中的「食家」，自己以前最喜歡跟著他四處尋找美食：「以前最鍾意食嘢，睇住佢就得㗎啦，學佢！」主音Patrick則透露，至今仍不時會夢見Gary，更浮現出他為食的畫面：「成日有佢好為食嘅畫面出嚟，好多時侯唱番一啲歌或諗番啲片段（會掛住），但掛住得嚟唔係悲傷嗰種感覺。」這些溫馨的回憶，描繪出Gary在隊友心中活潑生動的形象，也證明了他們之間的情誼早已超越生死。
蛇仔感性發言「佢無離開過」 兄弟情誼感動全場
在眾多回憶之中，低音結他手蛇仔的一番話最令人動容。他語氣堅定又充滿感情地表示：「我覺得佢無離開過我哋㗎。」這句簡單的說話，份量卻重若千斤，完美總結了太極成員們對Gary的思念與羈絆。這份不因時間流逝而褪色的兄弟情，正是太極樂隊能走過40年高低起伏的重要基石。他們用音樂和行動證明，即使人事變遷，只要心中有彼此，兄弟就永遠都在身邊，這份情誼實在難能可貴。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期