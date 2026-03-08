太極憶故友唐奕聰爆喊！｜成軍40年揭兄弟情不變 蛇仔：佢無離開過我哋

殿堂級樂隊太極成軍40周年，近日登上《一周星星》接受專訪，罕有地談及已故隊友唐奕聰（Gary Tong）時，場面一度非常感人！成員蛇仔更眼泛淚光，深情剖白「覺得佢無離開過我哋」，盡顯兄弟情深。究竟他們還分享了哪些與Gary的難忘點滴？這份跨越40年的情誼背後，又藏著怎樣的故事？