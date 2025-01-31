太陽星辰 劇情｜TVB版1-18集劇情劇透線上看 拆解連環殺人案真相
《太陽星辰》故事大綱
1993年，香港發生數宗連環殺人案，重案組高級督察楊光耀在一次追捕疑兇的過程中，意外通過升降機來到2018年！然而，在2018年，光耀妻女音訊全無，之前的連環殺人案依然未被偵破……幸得昔日上司葉警官協助，他頂替了臥底的身份回到警署復職，認識了跟他辦案風格截然不同的女搭檔陳凱晴和冷面同僚張天明，但這兩人對他的來歷多有懷疑……此時，又有新命案出現，光耀敏感察覺到這宗案件與他此前調查的連環殺人案有著相似的手法。調查線索枝節橫生，證據指向不可能之人，連環命案的背後似乎還有更大的陰謀，而光耀冒認警員的身份即將暴露，一段險境環生的破案之旅由此展開……在這場奇遇中，他試圖彌補遺憾，終於認出了女兒就在身邊卻難以相認，也得知妻子佩潔已遇難身亡。到底是天意還是人禍？他誓要抓住兇手回到過去，改變這一切……
《太陽星辰》第1集 (01/30)年初二
光耀妻子佩潔和女兒星遙遭遇汽車爆炸，面對受傷的妻女，光耀滿懷愧疚，更加迫切想查出真兇。後經下屬查證，麥志鴻精通炸藥製造，這爆炸事件很可能跟他有關。光耀追隨黑衣人被打暈…醒來時竟然發現如今已是2018年。
《太陽星辰》第2集 (01/31)年初三
光耀急忙跑回醫院想找到妻女，他遍尋不見家人，依靠著偉滔以及當年的上司，光耀頂替犧牲的臥底，以“陳家傑”的身分加入重案組，光耀懷疑馬福榮和當年的連環兇殺案有關，繼而懷疑殺馬福榮的也是麥志鴻……
《太陽星辰》第3集 (02/03)年初六
光耀和凱晴追查，發現麥小娟母女被囚在摩星嶺炮台。光耀準備解救麥小娟母女時，卻被麥志鴻背後襲擊。此時陳凱晴欲追上麥志鴻，兩人對峙時，竟被葉警官從背後打暈。眾人到醫院關心凱晴傷勢，凱晴遺憾沒看清襲擊者。
《太陽星辰》第4集 (02/04)年初七
光耀和凱晴來到鄧氏祠堂，發現鄧宏發曾改名，且和連環殺人案死者黑鬼添從小一起長大，關係不淺，光耀直覺鄧宏發是被人謀殺。光耀請陳法醫再次查看鄧宏發的驗屍結果，這一次陳法醫沒有再推翻之前的結論，沒有疑點。
《太陽星辰》第5集 (02/05)年初八
天明找機會到凱晴家，與光耀一同目睹了凱晴童年照片就是星遙的模樣。但眼前的凱晴卻認為自己當警員是因為陳法醫，對光耀只有冷漠。光耀跟偉滔到孤兒院找社工了解當年星遙被收養改名的過往。
《太陽星辰》第6集 (02/06)年初九
葉警官午夜夢迴，想起曾被鄧宏發脅迫在黑警路上越陷越深。葉警官阻止光耀繼續調查，師徒二人起爭執，光耀堅持要去找麥志鴻，及時救下正被追殺的麥志鴻，而麥志鴻隔著鐵柵欄告訴光耀，他身邊有內鬼
＊因節目調動關係，《太陽星辰》將於2月7日（星期五）暫停播映一集，當晚會播放兩集《富貴千團》大結局。