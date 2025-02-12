太陽星辰丨37歲湯怡再著校服扮學生妹零違和感 自爆中學勁黑靠5招美白護膚
《太陽星辰》湯怡 向凌文龍伸出援手
《太陽星辰》逢星期一至五晚九點半在TVB翡翠台播出，由陳偉霆、劉雅瑟、馮德倫、謝君豪、周勵淇、朱鑑然、陸駿光、凌文龍、何杜娟、袁富華、吳岱融、麥長青等主演。今晚（12日）一集講述麥志鴻（凌文龍飾）中學時期遭受欺凌，曾在打鬥中咬甩同學耳朵，及用鎅刀𠝹傷對方，但學校社工張家健（方志駒飾）未有持平反而一同霸凌他，唯獨女風紀鍾怡（湯怡飾）伸出援手。
以清純校服風紀look登場的湯怡，不惜踎低幫凌文龍執拾地上的書簿紙張，更以超溫柔聲線「你冇事嗎？」問候麥志鴻，這幕簡直如天使下凡一樣，仙氣爆燈！湯怡在劇中由10多歲演到30多歲，當中還有90年代靚女造型和「千億新抱」闊太造型，足見其可塑性高。
湯怡 反而想演媽媽角色
37歲湯怡雖然作為一女之母，但穿起校服卻毫無一絲違和感。其實過往她不時穿著校服演出，在現時重播的無綫劇集《反黑路人甲》、2018年電影《某日某月》，甚至曾在其個人影片頻道均穿過校服向途人做街訪。湯怡接受TVB訪問，直言沒想過當媽後仍可穿校服演出：「冇諗過個女都返緊學，做媽媽嘅我都仲可以著校服！」
湯怡續感謝導演的信任，但她笑言希望下次不用再演學生妹，反而想演媽媽的角色，較切合自己。對於由10多歲演到30多歲，湯怡表示在聲音方面有不同的演繹：「因為始終細個，講嘢比較溫柔、高音少少，而36、7歲有歷練會成熟啲，可能講嘢掘少少。」
湯怡 靠5招美白護膚
湯怡曾在社交平台自揭「黑歷史」，公開讀書時期膚色勁黑的照片，而現在的她皮膚又白又滑，原來擁有一套獨門的天然美白秘訣：「其實本身係白底，中學時期有段時間係咁曬太陽，所以比較黑。大大吓自己會搽防曬，食維他命C或者飲檸檬水，逐漸膚色變番細細個咁白。」她直言現在有小朋友希望多出外曬太陽，但忙於相夫教子實在沒有時間：「其實我都鍾意健康膚色，有時間我都想做番運動，自己去跑吓步、行吓山。」
湯怡成為人母後雖然甚少運動，但皮膚依然白滑緊緻、身形fit爆冇走樣，原來她在飲食方面下了不少苦功：「我係一個幾自律嘅人，可能一個月放肆一兩日，我覺得平時食得清淡緊要啲，因為食好影響到。同埋最重要一樣係湯水，由細到大媽咪、爸爸都煲好多湯水畀我，我相信湯水對皮膚嘅保養一定有幫助。」原來湯怡的5招美白護膚秘訣，就是搽防曬、食維他命C、飲檸檬水、食得清淡同飲湯水。