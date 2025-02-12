太陽星辰丨37歲湯怡再著校服扮學生妹零違和感 自爆中學勁黑靠5招美白護膚

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TVB劇集《太陽星辰》今晚（12日）一集湯怡將以清純校服風紀look登場，仙氣爆燈！湯怡在劇中由10多歲演到30多歲，當中還有90年代靚女造型和「千億新抱」闊太造型，足見其可塑性勁高。

《太陽星辰》湯怡 向凌文龍伸出援手

《太陽星辰》逢星期一至五晚九點半在TVB翡翠台播出，由陳偉霆、劉雅瑟、馮德倫、謝君豪、周勵淇、朱鑑然、陸駿光、凌文龍、何杜娟、袁富華、吳岱融、麥長青等主演。今晚（12日）一集講述麥志鴻（凌文龍飾）中學時期遭受欺凌，曾在打鬥中咬甩同學耳朵，及用鎅刀𠝹傷對方，但學校社工張家健（方志駒飾）未有持平反而一同霸凌他，唯獨女風紀鍾怡（湯怡飾）伸出援手。

以清純校服風紀look登場的湯怡，不惜踎低幫凌文龍執拾地上的書簿紙張，更以超溫柔聲線「你冇事嗎？」問候麥志鴻，這幕簡直如天使下凡一樣，仙氣爆燈！湯怡在劇中由10多歲演到30多歲，當中還有90年代靚女造型和「千億新抱」闊太造型，足見其可塑性高。

湯怡 湯怡校服 look 獲讚勁有仙氣！（圖片來源：TVB）
湯怡校服 look 獲讚勁有仙氣！（圖片來源：TVB）
湯怡 網民都大讚湯怡好似食咗防腐劑一樣。（圖片來源：TVB）
網民都大讚湯怡好似食咗防腐劑一樣。（圖片來源：TVB）
湯怡 湯怡用聲音變化去演繹 10 幾數少女同 30 幾歲闊太。（圖片來源：TVB）
湯怡用聲音變化去演繹 10 幾數少女同 30 幾歲闊太。（圖片來源：TVB）
湯怡 「千億新抱」look的湯怡給人端莊感覺。（圖片來源：TVB）
「千億新抱」look的湯怡給人端莊感覺。（圖片來源：TVB）
湯怡 仲有 90 年代靚女造型。（圖片來源：TVB）
仲有 90 年代靚女造型。（圖片來源：TVB）
湯怡 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

湯怡 反而想演媽媽角色

37歲湯怡雖然作為一女之母，但穿起校服卻毫無一絲違和感。其實過往她不時穿著校服演出，在現時重播的無綫劇集《反黑路人甲》、2018年電影《某日某月》，甚至曾在其個人影片頻道均穿過校服向途人做街訪。湯怡接受TVB訪問，直言沒想過當媽後仍可穿校服演出：「冇諗過個女都返緊學，做媽媽嘅我都仲可以著校服！」

湯怡續感謝導演的信任，但她笑言希望下次不用再演學生妹，反而想演媽媽的角色，較切合自己。對於由10多歲演到30多歲，湯怡表示在聲音方面有不同的演繹：「因為始終細個，講嘢比較溫柔、高音少少，而36、7歲有歷練會成熟啲，可能講嘢掘少少。」

湯怡 清純風紀look的湯怡獲讚仙氣十足。（圖片來源：TVB）
清純風紀look的湯怡獲讚仙氣十足。（圖片來源：TVB）
湯怡 湯怡與凌文龍合照。（圖片來源：TVB）
湯怡與凌文龍合照。（圖片來源：TVB）
湯怡 劇集《反黑路人甲》中的湯怡。（圖片來源：TVB）
劇集《反黑路人甲》中的湯怡。（圖片來源：TVB）
湯怡 電影《某日某月》中湯怡亦扮過學生妹。（圖片來源：TVB）
電影《某日某月》中湯怡亦扮過學生妹。（圖片來源：TVB）
湯怡 湯怡已是 N 度著校服扮學生妹。（圖片來源：TVB）
湯怡已是 N 度著校服扮學生妹。（圖片來源：TVB）
湯怡 ,一啲違和感都冇！（圖片來源：TVB）
,一啲違和感都冇！（圖片來源：TVB）

湯怡 靠5招美白護膚

湯怡曾在社交平台自揭「黑歷史」，公開讀書時期膚色勁黑的照片，而現在的她皮膚又白又滑，原來擁有一套獨門的天然美白秘訣：「其實本身係白底，中學時期有段時間係咁曬太陽，所以比較黑。大大吓自己會搽防曬，食維他命C或者飲檸檬水，逐漸膚色變番細細個咁白。」她直言現在有小朋友希望多出外曬太陽，但忙於相夫教子實在沒有時間：「其實我都鍾意健康膚色，有時間我都想做番運動，自己去跑吓步、行吓山。」

湯怡成為人母後雖然甚少運動，但皮膚依然白滑緊緻、身形fit爆冇走樣，原來她在飲食方面下了不少苦功：「我係一個幾自律嘅人，可能一個月放肆一兩日，我覺得平時食得清淡緊要啲，因為食好影響到。同埋最重要一樣係湯水，由細到大媽咪、爸爸都煲好多湯水畀我，我相信湯水對皮膚嘅保養一定有幫助。」原來湯怡的5招美白護膚秘訣，就是搽防曬、食維他命C、飲檸檬水、食得清淡同飲湯水。

湯怡 湯怡中學時有段時間黑過嚿炭。（圖片來源：TVB）
湯怡中學時有段時間黑過嚿炭。（圖片來源：TVB）
湯怡 湯怡其中一個護膚秘訣就係飲湯水。（圖片來源：TVB）
湯怡其中一個護膚秘訣就係飲湯水。（圖片來源：TVB）
湯怡 身形 fit 到漏！（圖片來源：TVB）
身形 fit 到漏！（圖片來源：TVB）
湯怡 湯怡2021年與麥秋成結婚，同年誕下女兒「麥QQ」。（圖片來源：IG@yuenkaka）
湯怡2021年與麥秋成結婚，同年誕下女兒「麥QQ」。（圖片來源：IG@yuenkaka）
湯怡 已為人母的湯怡，笑言希望下次可以演返媽媽角色。（圖片來源：IG@yuenkaka）
已為人母的湯怡，笑言希望下次可以演返媽媽角色。（圖片來源：IG@yuenkaka）
湯怡 除咗清純校服look，湯怡仲有唔少靚相！（圖片來源：IG@yuenkaka）
除咗清純校服look，湯怡仲有唔少靚相！（圖片來源：IG@yuenkaka）
湯怡 （圖片來源：IG@yuenkaka）
（圖片來源：IG@yuenkaka）
湯怡 （圖片來源：IG@yuenkaka）
（圖片來源：IG@yuenkaka）

撰文：東方新地圖片來源：TVB、IG@yuenkaka資料或影片來源：原文刊於新假期

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