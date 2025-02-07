太陽星辰｜陳偉霆「女兒」起底 幕前經驗超多連拉丁舞都難佢唔到
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TVB劇集《太陽星辰》播出以來有唔少話題，陳偉霆於劇中飾演熱血又搏殺的警察楊光耀，並於查案期間誤闖「時空升降機」，直接穿越到25年後的2018年。劇中除咗陳偉霆嘅演技備受關注之外，在劇中飾演佢女兒嘅楊星遙（袁苡嵐飾）同樣引起唔少網民好奇，雖然袁苡嵐年紀細細，但原來演藝經驗就十分豐富……
太陽星辰｜陳偉霆「女兒」幕前經驗超豐富
可愛的星遙由6歲半小演員袁苡嵐飾演，曾擔任至少7個廣告模特兒，除了是不少廣告商寵兒外，還參演過電影《超神經械劫案下》、《虎毒不》、未上映的《他年她日》等，同時亦演出過歌曲《一切都只是過程》、《戀人日常（的直線抽擊）》、《8:13 am》MV等，年紀輕輕幕前經驗已相當豐富。苡嵐個人社交平台不時更新分享廣告照、電影劇集劇照和花絮等等，今次參演《太陽星辰》，她趁機與兩位「爸爸」陳偉霆和馮德倫集郵，還有劉雅瑟、朱鑑然和凌文龍合照。除了熱愛演戲，苡嵐也精於拉丁舞，去年12月在香港盃公開錦標賽奪得亞軍及優異獎。
太陽星辰｜陳偉霆父愛爆棚跳舞冧「愛女」
劇組之前曝光過陳偉霆與「星遙」袁苡嵐及飾演其母「何佩潔」何杜娟的拍攝花絮片段，該場戲份陳偉霆需要跟何杜娟和袁苡嵐「一家三口」擁抱，正式拍攝前，陳偉霆與小演員苡嵐清晰洽談擁抱時其頭部的擺放位置，盡顯紳士風度兼演員專業。等候埋位時，陳偉霆又會大跳BLACKPINK成員Jisoo的「開花舞」氹苡嵐開心，戲裡戲外都「父愛」氾濫！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期