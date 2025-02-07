太陽星辰｜陳偉霆「女兒」起底 幕前經驗超多連拉丁舞都難佢唔到

TVB劇集《太陽星辰》播出以來有唔少話題，陳偉霆於劇中飾演熱血又搏殺的警察楊光耀，並於查案期間誤闖「時空升降機」，直接穿越到25年後的2018年。劇中除咗陳偉霆嘅演技備受關注之外，在劇中飾演佢女兒嘅楊星遙（袁苡嵐飾）同樣引起唔少網民好奇，雖然袁苡嵐年紀細細，但原來演藝經驗就十分豐富……