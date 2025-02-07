太陽星辰｜陳偉霆超孝順承諾陪媽媽同住一世 轉戰內地曾獲1重要提名

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TVB劇集《太陽星辰》正在熱播，陳偉霆於劇中飾演重案組警察楊光耀，角色更因查案期間誤闖「時空升降機」，直接穿越到25年後的2018年，劇情自播出就已經話題十足！而陳偉霆除咗戲裏對飾演女兒嘅小演員十分愛惜之外，其實戲外嘅佢對媽媽亦超孝順……

太陽星辰｜陳偉霆孝順承諾陪媽媽同住一世

現實中，單親家庭成長的陳偉霆，因爸爸在他年幼時不幸病逝，故與比自己年長十多歲的胞姐及胞兄一起由媽媽獨力照顧長大。與媽媽同月同日生的陳偉霆，曾憶述因自小生活艱苦，媽媽需問人借錢買奶粉給他，他亦早已承諾要陪媽媽同住一世，用一生去報答養育之恩。

太陽星辰 陳偉霆 陳偉霆於單親家庭中成長。（圖片來源：ig@williamchanwaiting）
陳偉霆於單親家庭中成長。（圖片來源：ig@williamchanwaiting）
太陽星辰 陳偉霆 陳偉霆更與媽媽同月同日生日！（圖片來源：ig@williamchanwaiting）
陳偉霆更與媽媽同月同日生日！（圖片來源：ig@williamchanwaiting）
太陽星辰 陳偉霆 陳偉霆不時在社交平台曬出與媽媽嘅合照。（圖片來源：ig@williamchanwaiting）
陳偉霆不時在社交平台曬出與媽媽嘅合照。（圖片來源：ig@williamchanwaiting）
太陽星辰 陳偉霆 陳偉霆與比自己年長十多歲的胞姐及胞兄一起由媽媽獨力照顧長大，因此長大後嘅William亦許諾要陪媽媽同住一世，用一生去報答養育之恩。（圖片來源：微博@William威廉陳偉霆）
陳偉霆與比自己年長十多歲的胞姐及胞兄一起由媽媽獨力照顧長大，因此長大後嘅William亦許諾要陪媽媽同住一世，用一生去報答養育之恩。（圖片來源：微博@William威廉陳偉霆）

太陽星辰｜陳偉霆曾獲「中國電視劇三大獎」提名

陳偉霆於入行初期，曾主持TVB節目《迪士尼開心星期六》，直到2006年加入男子組合Boy’z（後改名為Sun Boy’z），正式發展歌唱事業。2009年進軍影壇，隨後將重心轉移到內地發展，參與多部劇集拍攝；2013年憑《古劍奇譚》一炮而紅，並獲上海電視節白玉蘭獎最佳男配角提名，該頒獎禮更被譽為「中國電視劇三大獎」之一，成功打開內地市場。2019年，陳偉霆於《福布斯中國100名人榜》排名第23位，吸金力超強！

太陽星辰 陳偉霆 陳偉霆2006年加入男子組合Boy’z，可惜組合嘅發展不似預期，最後3人亦甚少合體出席活動。（圖片來源：網上圖片）
陳偉霆2006年加入男子組合Boy’z，可惜組合嘅發展不似預期，最後3人亦甚少合體出席活動。（圖片來源：網上圖片）
太陽星辰 陳偉霆 陳偉霆隨後將發展中心轉移到內地，2013年更孖內地知名女星楊冪、迪麗熱巴等出演《古劍奇譚》，並成功憑劇集一炮而紅！（圖片來源：《古劍奇譚》劇照）
陳偉霆隨後將發展中心轉移到內地，2013年更孖內地知名女星楊冪、迪麗熱巴等出演《古劍奇譚》，並成功憑劇集一炮而紅！（圖片來源：《古劍奇譚》劇照）
太陽星辰 陳偉霆 陳偉霆更曾獲上海電視節白玉蘭獎最佳男配角提名，該頒獎禮更被譽為「中國電視劇三大獎」。William於2019年更於《福布斯中國100名人榜》排名第23位，影響力同吸金力十足！（圖片來源：ig@williamchanwaiting）
陳偉霆更曾獲上海電視節白玉蘭獎最佳男配角提名，該頒獎禮更被譽為「中國電視劇三大獎」。William於2019年更於《福布斯中國100名人榜》排名第23位，影響力同吸金力十足！（圖片來源：ig@williamchanwaiting）

撰文：東方新地圖片來源：ig@williamchanwaiting資料或影片來源：原文刊於新假期

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