太陽星辰｜陳偉霆超孝順承諾陪媽媽同住一世 轉戰內地曾獲1重要提名
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TVB劇集《太陽星辰》正在熱播，陳偉霆於劇中飾演重案組警察楊光耀，角色更因查案期間誤闖「時空升降機」，直接穿越到25年後的2018年，劇情自播出就已經話題十足！而陳偉霆除咗戲裏對飾演女兒嘅小演員十分愛惜之外，其實戲外嘅佢對媽媽亦超孝順……
太陽星辰｜陳偉霆孝順承諾陪媽媽同住一世
現實中，單親家庭成長的陳偉霆，因爸爸在他年幼時不幸病逝，故與比自己年長十多歲的胞姐及胞兄一起由媽媽獨力照顧長大。與媽媽同月同日生的陳偉霆，曾憶述因自小生活艱苦，媽媽需問人借錢買奶粉給他，他亦早已承諾要陪媽媽同住一世，用一生去報答養育之恩。
太陽星辰｜陳偉霆曾獲「中國電視劇三大獎」提名
陳偉霆於入行初期，曾主持TVB節目《迪士尼開心星期六》，直到2006年加入男子組合Boy’z（後改名為Sun Boy’z），正式發展歌唱事業。2009年進軍影壇，隨後將重心轉移到內地發展，參與多部劇集拍攝；2013年憑《古劍奇譚》一炮而紅，並獲上海電視節白玉蘭獎最佳男配角提名，該頒獎禮更被譽為「中國電視劇三大獎」之一，成功打開內地市場。2019年，陳偉霆於《福布斯中國100名人榜》排名第23位，吸金力超強！
撰文：東方新地圖片來源：ig@williamchanwaiting資料或影片來源：原文刊於新假期