太陽星辰｜陳偉霆超孝順承諾陪媽媽同住一世 轉戰內地曾獲1重要提名

TVB劇集《太陽星辰》正在熱播，陳偉霆於劇中飾演重案組警察楊光耀，角色更因查案期間誤闖「時空升降機」，直接穿越到25年後的2018年，劇情自播出就已經話題十足！而陳偉霆除咗戲裏對飾演女兒嘅小演員十分愛惜之外，其實戲外嘅佢對媽媽亦超孝順……