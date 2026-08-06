夫妻博弈｜張頴康為角色激減30磅！搞笑演技獲讚有周星馳影子 網民：性縮力拉滿

張頴康在TVB節目《夫妻的博弈》中飾演的渣男阿Mark，憑藉超爆笑演技成功跑出！他為角色激減30磅，更在劇中上演一幕「強忍慾火表情包」，被內地網民激讚有周星馳的影子，更封其演出為「性縮力完美示範」，究竟他的演繹有多到位？