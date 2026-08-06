夫妻博弈｜張頴康為角色激減30磅！搞笑演技獲讚有周星馳影子 網民：性縮力拉滿

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張頴康在TVB節目《夫妻的博弈》中飾演的渣男阿Mark，憑藉超爆笑演技成功跑出！他為角色激減30磅，更在劇中上演一幕「強忍慾火表情包」，被內地網民激讚有周星馳的影子，更封其演出為「性縮力完美示範」，究竟他的演繹有多到位？

張頴康「肢體式搞笑」超搶鏡 爆笑演繹強忍慾火

張頴康在劇中的「肢體式搞笑」演出相當出位，例如食了海狗丸後赤裸上身自我陶醉地跳舞、誤以為Senna回家時扮貓叫，以及為了撲滅慾火而不斷做運動兼運功，配上他衰格又帶點無助的表情，喜劇效果十足。尤其厲害的是他的「強忍慾火表情包」，完美演繹出理智與情慾角力時「慘過蟻咬」的煎熬感，爆笑程度滿分，讓觀眾完全對這個奸角討厭不起來。

張頴康親解激減30磅原因 拍親熱戲勁貼心

除了精湛演技，張頴康的「排骨」身形也成為網民熱話。他接受tvb.com訪問時，坦言為了角色特意激減了30磅，目的就是想讓阿Mark這個角色看起來「比較樣衰」，為塑造角色可謂相當專業。張頴康更在訪問中透露，拍攝與郭柏妍的親熱戲時，他還貼心地用自己的身體幫對方「遮穿崩位」，盡顯紳士風度。

內地網民激讚有周星馳影子 封「性縮力完美示範」

劇集播出後，張頴康的演出在內地引起巨大迴響，網民激讚他將奸角演得非常討喜，更將他強忍急色的表情封為「性縮力完美示範」，直指他有周星馳的影子。網民紛紛留言大讚：「張頴康在這個劇演得真好，微表情小動作全部很到位，也很搞笑」、「性縮力拉滿」、「怎麼把渣男演成這樣了」、「一點都討厭不起來」、「衰樣太好笑了」、「肢體語言動作全部到位，絕對適合演喜劇」、「有周星馳的眼神神態底蘊」。

夫妻的博弈 張頴康 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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