夫妻博弈｜28歲曹銦玲演中學生零違和！起底同屆港姐輸畀郭柏妍曾任蚌蚌公主
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繼鍾柔美飾演高海寧少女版大獲好評後，節目《夫妻的博弈》中另一位「少年版」演員亦備受關注！她就是飾演郭柏妍角色Sherman年輕版的曹銦玲（Choling），雖然她與郭柏妍同樣28歲，但憑著天生童顏演起中學生依然零違和感，背景更被網民極速起底！
曹銦玲天生童顏演活機心少女 甜美外表獲讚未來可期
在劇中，曹銦玲飾演的少年版Sherman，在甜美外表下滲透著機心，成功復刻了郭柏妍的可愛氣質與角色神髓。雖然現實年齡已28歲，但她演繹中學生角色卻絲毫不突兀，自然的演技加上討好的外型，讓不少觀眾眼前一亮，認為她完美地演繹了角色的青春時代。
起底曹銦玲港姐出身 曾任兒童節目《Hands Up》蚌蚌公主
原來，曹銦玲與郭柏妍早有淵源，兩人一同透過《2020香港小姐競選》入行，不過Choling在海選階段已遭淘汰，而郭柏妍最終則獲得季軍。落選後，Choling入讀第31期藝員訓練班，並憑兒童節目《Hands Up》中飾演「蚌蚌公主」一角而為人熟悉，深受小朋友歡迎。此外，她私下亦舞藝精湛，不時在社交平台分享跳舞片段，絕對是多才多藝的「寶藏女孩」。
網民點讚曹銦玲演得好 「真好甜呀」
曹銦玲的演出獲得不少網民點讚，紛紛留言支持：「演得好好，真的好甜呀」、「演得很好呀」、「小曹未來可期」。不少觀眾都期待這位「蚌蚌公主」未來在戲劇上有更多不同嘗試，帶來更多驚喜。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期