夫妻博弈｜28歲曹銦玲演中學生零違和！起底同屆港姐輸畀郭柏妍曾任蚌蚌公主

繼鍾柔美飾演高海寧少女版大獲好評後，節目《夫妻的博弈》中另一位「少年版」演員亦備受關注！她就是飾演郭柏妍角色Sherman年輕版的曹銦玲（Choling），雖然她與郭柏妍同樣28歲，但憑著天生童顏演起中學生依然零違和感，背景更被網民極速起底！