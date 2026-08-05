夫妻博弈｜游嘉欣「公主切」髮型掀熱話！親解靚樣背後真相：其實係假髮片
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在節目《夫妻的博弈》中，除了郭柏妍的「綠茶」演技，另一位小花游嘉欣（游游）的百變造型亦相當搶鏡！她以一身短打OL裝大騷長腿，而最引人注目的，莫過於其來自日本平安時代的經典「公主切」髮型，新鮮感十足。不過，游游近日竟自爆這個髮型原來是個美麗的意外！
游嘉欣OL造型多變晒長腿 「公主切」髮型新鮮感十足
劇中游嘉欣與郭柏妍雖然性格各走極端，但長髮加大長腿的打扮卻如孖公仔般，各具美態。游游在昨晚一集先後換上型格斯文的「皮褸＋打呔」造型，以及充滿少女味的「黃色仙氣」造型，輕鬆駕馭不同風格。當中，她首次嘗試的「公主切」髮型，為角色增添不少可愛感覺，新鮮感滿分，更獲網民激讚。
游嘉欣自爆髮型真相 全靠假髮片意外撞出
對於這個備受好評的新髮型，游游接受官方訪問時笑言，這其實是無心插柳的結果：「拍嗰時其實我係短髮，所以用咗假髮片。本身想遮住啲短髮，但發現當係『公主切』又幾靚，就變成依家咁，令到我現實中都想試吓整呢個頭。」她更笑言這次拍攝過足「Model癮」：「今次造型好似Fashion Show咁，可愛、高貴、型格咩都有齊晒。」
網民激讚游游新髮型夠Cute 「長髮襯你」
游游的「公主切」造型成功俘虜觀眾心，不少網民湧入其社交平台留言大讚。網民紛紛表示：「長髮襯你」、「我好喜歡這個長頭髮造型，好可愛啊」。更有網民對髮型背後的真相感到驚訝：「原來係假髮，完全睇唔出！」、「呢個意外效果仲靚！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期