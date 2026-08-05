夫妻博弈｜游嘉欣「公主切」髮型掀熱話！親解靚樣背後真相：其實係假髮片

在節目《夫妻的博弈》中，除了郭柏妍的「綠茶」演技，另一位小花游嘉欣（游游）的百變造型亦相當搶鏡！她以一身短打OL裝大騷長腿，而最引人注目的，莫過於其來自日本平安時代的經典「公主切」髮型，新鮮感十足。不過，游游近日竟自爆這個髮型原來是個美麗的意外！