夫妻博弈｜游嘉欣隱藏身分曝光 驚人背景揭盅 化身最強神助攻演技獲激讚

游嘉欣在《夫妻的博弈》迎來角色重要轉捩點。繼第二集憑自然細膩的演技獲觀眾一致好評後，第三集終於揭曉其一直隱藏的豪門千金身分，角色定位全面升級，更化身高海寧復仇路上的最強神助攻。隨著劇情連番反轉，不少網民大讚驚喜十足，更盛讚游嘉欣成功演活角色，成為劇中一大亮點。