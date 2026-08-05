夫妻博弈｜郭柏妍親解「重手胭脂妝」！揭修幼眉毛加強邪惡感靠妝容入戲

郭柏妍在節目《夫妻的博弈》中飾演的機心女Sherman引起極大迴響，除了演技備受讚賞，其獨特的「重手胭脂妝」亦成為網民焦點。近日郭柏妍接受官方訪問，親自解構這個心機妝容的秘密，原來每個細節都為了塑造角色的雙面性格，究竟當中隱藏了甚麼玄機？