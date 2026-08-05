夫妻博弈｜郭柏妍親解「重手胭脂妝」！揭修幼眉毛加強邪惡感靠妝容入戲
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郭柏妍在節目《夫妻的博弈》中飾演的機心女Sherman引起極大迴響，除了演技備受讚賞，其獨特的「重手胭脂妝」亦成為網民焦點。近日郭柏妍接受官方訪問，親自解構這個心機妝容的秘密，原來每個細節都為了塑造角色的雙面性格，究竟當中隱藏了甚麼玄機？
郭柏妍親自解構心機妝 揭重手胭脂睫毛塑造無辜感
對於劇中妝容引發熱議，郭柏妍詳細解釋道：「喺顴骨、鼻同埋下巴位胭脂係會比較重嘅，同埋條眉有特別修幼，因為我本身條眉比較粗，幼啲嘅話，個角色感覺會再邪惡少少或者壞少少。」她續指眼妝亦是關鍵：「眼睛部份都係，佢哋都好畀心機幫我整上下睫毛，都係非常重手，上睫毛真係做到根根分明嘅效果，突出一個無辜嘅眼妝，令大家會不自覺可憐呢個女仔。」郭柏妍坦言這個妝容對她投入角色幫助極大，並感謝化妝同事的心機。
網民大讚化妝組功不可沒 「個妝幫咗好多」
郭柏妍的解說曝光後，網民對劇組的細心讚不絕口，認為化妝是成功塑造角色的重要一環。不少留言大讚：「原來個妝咁多細節，唔怪得個角色咁立體！」、「化妝師好勁，真係靠個妝就睇得出佢心機重。」、「修幼條眉即刻唔同晒，好有心思。」、「呢啲就係專業！個無辜眼妝真係呃到人。」、「辛苦晒化妝同事，個妝幫咗好多！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期