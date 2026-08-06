夫妻博弈｜郭柏妍色誘張頴康慘被嫌棄！爆笑肉搏戲遭寸「Microwave」震驚網民
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昨晚（5日）TVB節目《夫妻的博弈》播出一幕爆笑戲碼，郭柏妍飾演的Sherman竟主動色誘食了海狗丸的張頴康（飾阿Mark），反被對方連環嫌棄！畫面中張頴康強忍慾火，更抵死狠批郭柏妍身材是「Microwave」，場面極度尷尬又搞笑，究竟這對「渣男x綠茶」組合最終如何收科？
昨晚爆笑肉搏戲 張頴康嫌棄郭柏妍身材
昨晚劇情焦點落在郭柏妍飾演的Sherman，她為了個人目的，竟大膽色誘已服食海狗丸的阿Mark（張頴康飾）。然而，阿Mark為守住貞節，全程強忍急色，更爆出連串抵死對白嫌棄對方，包括：「做乜明明目測有42吋（長腿），依家爭咁遠嘅」、「喂，Microwave（指沒身材），咁樣好難代入到你係Senna（高海寧飾）喎。」兩人充滿張力的演出，令整個場口喜感十足，成功引爆笑彈。
郭柏妍扮可憐搏同情 轉換情緒功力獲讚
劇中一向好勝的Sherman（郭柏妍飾），為了氹回Senna，特意上門扮可憐求和，更在入門前醒目地滴眼藥水裝哭，相當「綠茶」。豈料屋內只有阿Mark一人，好勝心驅使下她立即改變策略，借機色誘對方。郭柏妍在演出時精準拿捏情緒轉換，做到一邊假哭，一邊又暗自竊喜偷望張頴康，意圖不軌的微表情相當到位，流暢的演技備受觀眾肯定。
網民笑爆封「渣男x綠茶」組合：真係絕配
這段充滿反差萌的爆笑戲碼播出後，旋即引起香港及內地網民熱烈討論，大讚張頴康與郭柏妍的組合充滿火花，更將他們封為「渣男 x 綠茶」絕配。網民紛紛留言洗版：「真係絕配，笑到暈」、「這對超好笑」、「他和綠茶又壞又蠢，好搞笑」、「這兩個反派真是笑死人」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期