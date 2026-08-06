夫妻博弈｜郭柏妍色誘張頴康慘被嫌棄！爆笑肉搏戲遭寸「Microwave」震驚網民

昨晚（5日）TVB節目《夫妻的博弈》播出一幕爆笑戲碼，郭柏妍飾演的Sherman竟主動色誘食了海狗丸的張頴康（飾阿Mark），反被對方連環嫌棄！畫面中張頴康強忍慾火，更抵死狠批郭柏妍身材是「Microwave」，場面極度尷尬又搞笑，究竟這對「渣男x綠茶」組合最終如何收科？