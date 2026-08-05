夫妻博弈｜馬國明化身零缺點暖男 一文比較港日韓版三大男神！

《夫妻的博弈》熱播引爆52歲馬國明化身零缺點暖男解救高海寧職場危機，甚至不惜揭開百億豪門身世震撼全網。隨著劇情步入高潮，這部劇集日韓版本男主角陣容亦被網民瘋狂比較，三地男神同演霸氣護花使者卻展現出截然不同魅力。這場跨越港日韓三地高顏值男星強強對決即將掀起前所未有熱烈討論。