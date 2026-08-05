夫妻博弈｜馬國明化身零缺點暖男 一文比較港日韓版三大男神！
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《夫妻的博弈》熱播引爆52歲馬國明化身零缺點暖男解救高海寧職場危機，甚至不惜揭開百億豪門身世震撼全網。隨著劇情步入高潮，這部劇集日韓版本男主角陣容亦被網民瘋狂比較，三地男神同演霸氣護花使者卻展現出截然不同魅力。這場跨越港日韓三地高顏值男星強強對決即將掀起前所未有熱烈討論。
港版男主角馬國明化身專屬天使
52歲馬國明在《夫妻的博弈》飾演零缺點暖男葉家謙，面對姜幸如遭渣男男友步步進逼，他多次化身專屬天使暗中保護。當公司珠寶企劃外洩面臨巨額索賠時，他被迫帶著妹妹返回大宅求援，正式公開兩人為大財團核心繼承人。馬國明受訪時坦言這個角色如同童話故事人物，完美人設加上無私保護女主角溫暖舉動，成功演繹出極具說服力霸總氣場。
韓版男主角羅人友深情守護高收視
32歲長腿歐巴羅人友在韓版《和我老公結婚吧》飾演霸氣兼深情部長劉志赫，身高超過188公分兼具水汪汪大眼睛與眼下性感痣，給予觀眾十足安全感。他憑藉熱門劇集《哲仁王后》深情男二闖出名號，更曾臨危受命為《月升之江》救火擔綱男主角。這位私底下熱愛彈奏電吉他兼食量驚人男星，將心甘情願為女主角改變人生工具人角色演繹出獨特風格。
日版男主角佐藤健冷酷反差迷倒眾生
37歲日本實力派演員佐藤健則在日版《和我老公結婚吧》擔綱飾演男主角鈴木亘，其獨特冷酷氣質與深情內涵形成強烈反差。他早年憑藉經典電影《神劍闖江湖》系列展現出超強武術天份與精湛演技，其後在《戀愛可以持續到天長地久》飾演表面毒舌實則專情醫生橫掃各項大獎。他那份內斂卻極具爆發力演出風格，為這個默默守護女主角經典角色注入全新靈魂。
游嘉欣大戰韓版妹妹引爆網民熱議
除了三地男主角大比拼，劇中飾演男主角妹妹女星同樣備受矚目。26歲游嘉欣在《夫妻的博弈》飾演百億豪門千金葉熙妍，得知姜幸如復仇決心後聯手對抗渣男，更動用家族資源成為最強後盾。韓版由23歲崔奎莉飾演開朗討喜劉熙妍，而日版則由黑崎莉奈飾演，三位演員表現截然不同。大批觀眾對游嘉欣破格演出感到驚喜，網民紛紛留言表示「韓妹個Look有冇游游咁靚」。
圖片來源：《夫妻的博弈》截圖、tvN、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期