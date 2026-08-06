夫妻博弈｜黃文慧相隔40年重返TVB！親揭為報故人之子恩情演出 背後原因勁感人

資深演員黃文慧（Bonnie姐）驚喜現身TVB節目《夫妻的博弈》，原來她已相隔40年再拍TVB劇！昨晚（5日）她霸氣登場，招牌高音Tone鬧爆游嘉欣一幕掀起熱議，而她更親自剖白重返公仔箱的真正原因，竟是為了一個橫跨兩代人的「情義」，故事相當感人。