夫妻博弈｜黃文慧相隔40年重返TVB！親揭為報故人之子恩情演出 背後原因勁感人
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資深演員黃文慧（Bonnie姐）驚喜現身TVB節目《夫妻的博弈》，原來她已相隔40年再拍TVB劇！昨晚（5日）她霸氣登場，招牌高音Tone鬧爆游嘉欣一幕掀起熱議，而她更親自剖白重返公仔箱的真正原因，竟是為了一個橫跨兩代人的「情義」，故事相當感人。
黃文慧霸氣登場 招牌高音Tone鬧爆游嘉欣
昨晚劇情講述馬國明飾演的家謙因公司蒙受重大損失，被集團當家葉卓苓君（黃文慧飾）急召回家問話。Bonnie姐一登場即霸氣全開，眼神凌厲盡顯老戲骨功架。當她以其招牌高音Tone，向游嘉欣飾演的熙妍怒斥：「你講咩呀？又係你話要入廣告公司幫二哥手，幫到啲咩出嚟呀？」凌厲氣場嚇得平時刁蠻的游嘉欣即時「冇聲出」，極具記憶點。
黃文慧親揭重返TVB原因 全為一個「情義」
相隔多年重返TVB，Bonnie姐接受tvb.com訪問時親揭背後原因，原來全因一個「情義」。她表示今次是監製黃國輝親自邀請，而黃國輝的爸爸正是她認識多年的好友、著名攝影師黃達龍（達哥）。Bonnie姐感性地說：「之後有日佢個仔打嚟搵我，同我講達哥係佢爸爸，就係因為呢個情意結，我就答應佢做呢個角色。」為了報答故人之子的邀請而答應演出，相當暖心。
Bonnie姐掀集體回憶潮 網民憶起「奶奶」梅超風
黃文慧的出現，瞬間勾起網民的集體回憶。不少觀眾立即聯想起她在電影《嚦咕嚦咕新年財》中深入民心的「奶奶」角色，以及她在經典劇集中的「梅超風」形象。能夠在電視螢幕上再次看到這位好戲之人，網民都大感新鮮及驚喜，網上掀起一片懷舊熱潮。
網民大讚好戲勁感動：回憶返哂嚟
對於Bonnie姐久違的演出，網民反應非常熱烈，除了大讚她演技寶刀未老，更對她重情重義的舉動表示感動。網民紛紛留言：「係奶奶呀！估唔到會喺度見到佢！」、「Bonnie姐一出聲鬧人，啲回憶返哂嚟！」、「呢啲先係老戲骨，一個眼神已經夠晒戲」、「原來背後個故事咁感人，真係有情有義」、「希望之後仲有得睇到佢做戲！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期