夫妻肺片｜何依婷激動自爆 揭老公床下底藏前度相片盒！畫面極震撼
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新婚人妻何依婷在今晚播出的TVB節目《夫妻肺片》中，罕有地情緒大爆發！在討論如何處置前度禮物與照片時，何依婷突然以激動聲線自爆驚人家事，指在家中竟發現老公床下底藏有前度的相片盒，震撼的經歷讓全場嘉賓目瞪口呆，究竟她當時是如何應對的？
何依婷執屋驚見老公床下底神秘盒
節目中，當眾人討論應否保留前度的舊物時，何依婷突然情緒激動，罕有地以近乎嗌破喉嚨的聲線分享自身經歷。她憶述：「我有一日喺屋企執屋，發現我老公床下底有個盒，就係嗰啲相！」單是「床下底」和「前度相片盒」這兩個關鍵詞，已充滿畫面感，讓現場氣氛瞬間變得緊張。
何依婷罕有嗌破喉嚨 質問老公點處理
何依婷憶述發現的當刻，內心受到極大衝擊。她透露當時直接與老公對質，並冷靜地問對方：「你啲相你想唔想留低？」這個問題充滿張力，究竟何依婷老公當時如何回答？他的求生欲有多強？節目在此留下巨大懸念，引發觀眾強烈的好奇心，想知道這對新婚夫妻如何化解這次危機。
吉吉自認保留舊相 稱是人生經歷一部分
相比何依婷的激動反應，同場的周吉佩（吉吉）則表現得相當坦然。他表示自己會將舊照片保存在一個盒子內，並放置於櫃中，甚至會幫老婆保留她與前度的相片。吉吉認為這些都是人生經歷的一部分，無須刻意銷毀。不過，他也求生欲極強地補充，以前收過如頸巾之類的禮物「梗係揼啦」，因為「咁我老婆織咗啲畀我喇嘛…」。
網民大呼心寒：床下底發現呢啲嘢真係會癲
何依婷的驚人自爆引起網民熱烈討論，不少人對她的經歷表示同情：「嘩！何依婷平時咁斯文，竟然會激動到嗌出嚟，可想而知幾嬲！」、「床下底喎！呢個位太有畫面感，好心寒！」、「想知佢老公點答！世紀求生欲測試！」、「女人嘅直覺真係好準，執屋都俾你執到寶！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期