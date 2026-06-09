夫妻肺片｜何依婷激動自爆 揭老公床下底藏前度相片盒！畫面極震撼

新婚人妻何依婷在今晚播出的TVB節目《夫妻肺片》中，罕有地情緒大爆發！在討論如何處置前度禮物與照片時，何依婷突然以激動聲線自爆驚人家事，指在家中竟發現老公床下底藏有前度的相片盒，震撼的經歷讓全場嘉賓目瞪口呆，究竟她當時是如何應對的？