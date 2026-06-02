夫妻肺片｜偵探爆富豪偷食奇案！未婚妻擁5男友再爆同性情慾 震驚全場！
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節目《夫妻肺片》邀來香港偵探總會副主席李力恒，大爆城中富豪界的偷情奇案，內容比電影更誇張！其中一宗，富豪未婚妻被揭竟同時有五名男朋友，更與同性閨蜜有超友誼關係，案情錯綜複雜，令全場嘉賓目瞪口呆。究竟這位時間管理大師，是如何被偵探識破的？
富豪聘偵探查未婚妻 出動7車跟蹤揭心寒真相
李力恒在節目中分享了一宗極度棘手的個案。一名城中富豪委託他調查其未婚妻，但由於目標人物相當機警，令調查工作困難重重。最終，李力恒需要出動五架車及兩架電單車進行「全方位夾擊式」跟蹤，才成功掌握證據。調查結果令人咋舌，偵探團隊驚揭該名富豪未婚妻不單同時擁有五名男朋友，更拍到她與一位同性閨蜜當街熱吻，甚至到私竇接受「小鮮肉服務」，混亂的多角關係震驚全場。
企業老闆垃圾房偷情清潔姐姐 事後豪贈五層樓補鑊
另一宗奇案同樣令人大開眼界。李力恒爆料指，某企業大老闆被揭發與大廈的清潔姐姐在垃圾房偷情。事件東窗事發後，為了平息太太的怒火和挽救婚姻，該名老闆竟要奉上五層價值數千萬元的物業給太太作為補償。如此驚人的「補鑊費」，足見這次偷食的代價有多沉重，也讓在場人士窺見了豪門婚姻中不為人知的一面。
偵探再爆城中偷情熱點 吳若希反應雀躍
除了分享奇案，李力恒還在節目中大爆城中三大偷情熱點，即時引起了主持及嘉賓的高度興趣。當李力恒準備揭曉地點時，主持人吳若希表現得尤為雀躍，非常好奇這些偷情男女的秘密基地究竟在哪裡。這些專業情報，無疑為節目增添了更多窺探的趣味性，也滿足了觀眾的好奇心。
網民震驚：貧窮限制了我想像
私家偵探爆出的富豪秘聞，讓一眾網民嘆為觀止，紛紛留言表示震驚。對於富豪未婚妻的案例，網民驚嘆：「一腳踏七船？時間管理大師！」、「有錢人嘅世界真係唔識…未婚妻玩得咁癲？」、「同性閨蜜加熱吻…資訊量太大！」而垃圾房偷情案則讓網民感嘆：「五層樓…幾千萬！呢個補償好誇張。」、「貧窮限制了我的想像力，原來偷食代價可以咁大。」、「求Top 3偷情地點！想知！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期