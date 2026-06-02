夫妻肺片｜偵探爆富豪偷食奇案！未婚妻擁5男友再爆同性情慾 震驚全場！

節目《夫妻肺片》邀來香港偵探總會副主席李力恒，大爆城中富豪界的偷情奇案，內容比電影更誇張！其中一宗，富豪未婚妻被揭竟同時有五名男朋友，更與同性閨蜜有超友誼關係，案情錯綜複雜，令全場嘉賓目瞪口呆。究竟這位時間管理大師，是如何被偵探識破的？