夫妻肺片｜吳若希公開炮轟老公 梁諾妍自爆無私隱同洪永城財務全透明

《夫妻肺片》最新一集探討夫妻私己錢話題，女星們的理財觀同樣精彩！直腸直肚的吳若希竟在節目中公開炮轟老公，怒斥其打機課金的行為！另一邊廂，梁諾妍則自爆與老公洪永城財務全透明，連「斗零」都講，更驚爆老公的「密碼秘密」，兩極的理財方式引發全場熱議！