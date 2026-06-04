夫妻肺片｜吳若希公開炮轟老公 梁諾妍自爆無私隱同洪永城財務全透明

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《夫妻肺片》最新一集探討夫妻私己錢話題，女星們的理財觀同樣精彩！直腸直肚的吳若希竟在節目中公開炮轟老公，怒斥其打機課金的行為！另一邊廂，梁諾妍則自爆與老公洪永城財務全透明，連「斗零」都講，更驚爆老公的「密碼秘密」，兩極的理財方式引發全場熱議！

吳若希公開炮轟老公 怒斥打機課金等同一個月學費

一向敢言的吳若希在節目中火力全開，毫不留情地公開「公審」老公。她透露老公曾經沉迷手機遊戲，在一個月內就「課金」花費數千元，令她大感氣結。吳若希激動地表示，這筆錢對她來說意義重大，她更直接將之與家庭開支掛勾，怒斥此舉：`「等於小朋友一個月學費！」`她的坦率發言，不但揭示了夫妻間因消費觀念不同而產生的矛盾，也道出了不少人妻的心聲，場面極具共鳴感。

梁諾妍自爆無私隱 連斗零都同洪永城申報

相對於吳若希的激烈反應，梁諾妍則展示了截然不同的夫妻理財模式。她坦言自己屬於「分擔型」，會與老公洪永城夾錢交租，共同承擔家庭開支。更令人驚訝的是，她表示會將自己的財政狀況向老公毫無保留地披露，誇張地形容：`「連個斗零都會講埋。」`這種「財務全透明」的程度讓在場嘉賓感到不可思議。梁諾妍更乘勢加碼，大爆老公洪永城「密碼的秘密」，到底是什麼驚人內幕，實在吊足觀眾胃口。

連詩雅陳敏之認有秘密 買新手袋唔會主動講

在吳若希的火爆與梁諾妍的坦白之間，陳敏之與連詩雅則代表了大多數人妻的狀況。她們都異口同聲地表示「自己賺錢自己買」，經濟獨立，但同時也承認，如果買了新的名牌手袋，並不會第一時間主動向老公「報備」。這種做法並非存心欺騙，而更像是一種心照不宣的默契，在擁有私人空間與維持夫妻和諧之間取得平衡，反映出另一種夫妻在金錢上的相處之道。

網民反應兩極：夫妻間應該有秘密嗎？

節目播出後，關於夫妻理財的話題迅速在網上引發熱議，網民意見呈現兩極。支持吳若希的網民表示：`「吳若希講得啱！幾千蚊課金真係好過去交學費，要公開講等佢老公知衰！」`，但亦有人對梁諾妍的方式感到好奇：`「梁諾妍同洪永城咁坦白好難得，但連斗零都講會唔會好大壓力？」`，更多人認同中間路線：`「其實好似陳敏之咁咪幾好，自己賺錢買嘢，唔使下下報備，但又唔係特登呃佢。」`，有網民總結：`「夫妻之間AA制或者財務透明都係個人選擇，最緊要大家有共識。」`，大家最關心的還是：`「好想知洪永城個『密碼的秘密』係咩！係咪所有密碼都係老婆生日？」`

夫妻肺片 吳若希 （圖片來源：TVB）
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夫妻肺片 吳若希 （圖片來源：TVB）
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夫妻肺片 吳若希 （圖片來源：TVB）
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夫妻肺片 吳若希 （圖片來源：TVB）
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夫妻肺片 吳若希 （圖片來源：TVB）
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夫妻肺片 吳若希 （圖片來源：TVB）
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夫妻肺片 吳若希 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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