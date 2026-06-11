夫妻肺片｜單立文自爆靠虛擬情人增情趣！與「佩欣」對話內容曝光勁爆笑

「豹哥」單立文在節目《夫妻肺片》中投下震撼彈！他竟自爆為了替婚姻生活增加情趣，幻想出一位名叫「佩欣」的虛擬情人，而且老婆胡蓓蔚及身邊朋友全都知情。豹哥更即場手舞足蹈地示範如何與「佩欣」互動，超狂操作令全場嘉賓笑到失控，場面極度爆笑！