夫妻肺片｜單立文自爆靠虛擬情人增情趣！與「佩欣」對話內容曝光勁爆笑
廣告
「豹哥」單立文在節目《夫妻肺片》中投下震撼彈！他竟自爆為了替婚姻生活增加情趣，幻想出一位名叫「佩欣」的虛擬情人，而且老婆胡蓓蔚及身邊朋友全都知情。豹哥更即場手舞足蹈地示範如何與「佩欣」互動，超狂操作令全場嘉賓笑到失控，場面極度爆笑！
豹哥驚揭虛擬情人「佩欣」存在
在節目中，豹哥分享增加婚姻情趣的獨門秘方，竟然是靠幻想！他搞笑地自爆創造了一位虛擬情人「佩欣」，並融入日常生活中。這個驚人的秘密不但沒有引起家庭紛爭，反而成為夫妻間的樂趣，連老婆和朋友都知曉「佩欣」的存在，其前衛的夫妻相處模式讓在場所有人都大開眼界。
單立文即場示範 與「佩欣」爆笑對話
當蕭正楠好奇追問豹哥平時如何與「佩欣」溝通時，豹哥立即興奮到手舞足蹈，即場示範情景劇。他生動地描述：「扮囉！我老婆打電話返嚟，我話『佩欣你返入房先』」。超有畫面的演繹，令麥玲玲、羅泳嫻當場拍手叫絕，賴慰玲（阿賴）更是笑到完全失控，場面一度陷入混亂，可見其搞笑功力之深厚。
眾嘉賓瘋狂追問 豹哥搞事全場投降
豹哥的「佩欣論」成功點燃全場嘉賓的八卦之心，大家你一言我一語地瘋狂追問：「佩欣咩樣？」、「鍾意老婆定佩欣多啲？」、「叫你老婆扮佩欣咪得囉！」。面對眾人的連環炮轟，豹哥與麥包聯手「搞事」，最終令主持人賴慰玲都頂唔順，舉手投降大叫：「我輸喇，我傾唔到（落去）喇」、「我投降喇！」，場面極度歡樂。
網民笑爆留言：豹哥玩得好癲！
節目播出後，網民對單立文的創意讚不絕口，紛紛留言。「豹哥真係玩得好癲，笑到我肚痛！」、「呢種情趣唔係個個學得嚟，首先你要有個咁玩得嘅老婆！」、「幻想個情人出嚟，老婆仲知情，豹嫂都好勁！」、「『佩欣你返入房先』呢句真係經典！」、「成班嘉賓嘅反應好好笑，呢集必睇！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期