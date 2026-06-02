夫妻肺片｜人夫防偷食奇招！曹永廉叫助手瞓廳擋煞 森美蕭正楠靠一招鬥閃！

一眾圈中人夫為向老婆派定心丸，可謂奇招盡出！在節目《夫妻肺片》中，曹永廉自爆為防在內地拍劇時「失守」，竟要求助手睡在客廳「擋煞」；而森美與蕭正楠則以更高調的方式宣示主權，二人更在席間鬥閃，場面極度爆笑！究竟他們還有什麼防偷食的絕招？