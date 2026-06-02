夫妻肺片｜人夫防偷食奇招！曹永廉叫助手瞓廳擋煞 森美蕭正楠靠一招鬥閃！
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一眾圈中人夫為向老婆派定心丸，可謂奇招盡出！在節目《夫妻肺片》中，曹永廉自爆為防在內地拍劇時「失守」，竟要求助手睡在客廳「擋煞」；而森美與蕭正楠則以更高調的方式宣示主權，二人更在席間鬥閃，場面極度爆笑！究竟他們還有什麼防偷食的絕招？
曹永廉內地拍劇出絕招 竟叫助手瞓廳擋桃花
經常需要到內地工作的曹永廉，分享了一個極具創意的「防禦術」。他坦言為了阻止自己在內地拍劇時有任何行差踏錯的機會，竟然想到借用洪天明助手「擋煞」的奇招。曹永廉笑說：「我叫佢瞓廳幫我攔住（門口）！」此言一出，立即引來全場爆笑。同場的蕭正楠更一針見血地狠批：「佢係擺個人喺度，防止自己行出去咋！」這個方法雖然聽來匪夷所思，卻足見曹永廉為維持婚姻的堅定決心。
森美蕭正楠鬥曬老婆Wallpaper 宣示主權
相對於曹永廉的「物理防禦」，森美與蕭正楠的招數則顯得更為「進取」。兩位愛妻號的共同殺手鐧，就是將老婆的靚相設定為手機桌布，無時無刻提醒自己和身邊人自己已是「名草有主」。他們在節目中更即場拿出手機，互相比較誰的桌布更美、花款更多，一邊放閃一邊鬥嘴，場面既溫馨又喧鬧，完美示範了如何高調地謝絕不必要的桃花。
森美獲蘇民峰贈言修心：一有爛桃花老婆即知
森美之所以如此謹慎，原來背後有玄學大師的指點。他透露，著名堪輿學家蘇民峰師傅曾提醒他要「修心」，更直言他的命格中帶有「爛桃花」。森美引述師傅的贈言：「佢話我條命有爛桃花，一遇到就會即畀人知，你老婆第一個知，佢話你冇咩就唔好諗喇。」有了大師的這番話，難怪森美時刻都警惕自己，不敢有絲毫鬆懈。
網民大讚：愛妻號典範
一眾男星的「愛妻奇招」曝光後，引來網民一片讚好。大家紛紛留言大讚：「呢班人夫求生欲好強！」、「將老婆set做wallpaper呢招高！又閃又可以擋桃花！」、「曹永廉個方法太好笑，但證明佢好錫老婆。」亦有網民搞笑地說：「蕭正楠同森美鬥wallpaper個畫面一定好搞笑。」、「洪天明個助手真係慘，做埋人肉結界。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期