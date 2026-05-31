夫妻肺片｜曹永廉驚爆婚前艷遇！一線女星邀入房兼收沖涼來電？
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曹永廉在全新節目《夫妻肺片》中驚爆婚前曾有連環「艷遇」，不但有女藝人沖涼時打曖昧電話，更有「一線女星」主動邀請入房！身旁好友蕭正楠更即場加碼爆料，指事件後續還有離奇發展，究竟當時發生了甚麼事，讓現場眾人嘩然？
曹永廉自爆收女藝人曖昧來電
在將於6月1日首播的節目《夫妻肺片》中，主持車婉婉問及男藝人出外拍劇會否遇到誘惑，曹永廉隨即憶述一件發生在自己未婚前的經歷。他坦言曾收過一位女藝人的電話，對方舉動相當「踩過界」，曹永廉引述當時對話：「佢打嚟，傾傾吓我咪問『你喺邊呀』，對方竟然話『我沖緊涼呀依家』。」這個突如其來的回應讓曹永廉當下立刻感覺不對勁，他直言：「我就覺得唔係好對路。」
蕭正楠加碼爆料 一線女星主動敲房門
正當大家對「沖涼電話」事件感到驚訝時，同場的蕭正楠立即「最佳損友」上身，加碼大爆曹永廉的另一段經歷。阿蕭指曹永廉曾被一位「一線女星」主動出擊，對方一抵達酒店就馬上敲曹永廉的房門，並以藉口邀請他入房：「（個女藝人）一去到間酒店就敲佢（曹永廉）門，話『我間房有嘢』、『你過嚟我房度睇吓』。」蕭正楠愈講愈興奮，更神秘地透露之後還發生了離奇事件，為節目留下巨大懸念。
網民熱議女星身份 期待節目揭曉
節目預告一出，立即引起網民熱烈討論，紛紛化身偵探猜測女星身份。「嘩！邊個一線女星咁大膽？」「蕭正楠真係最佳損友，專爆兄弟啲料！笑死！」「曹永廉又真係幾有魅力喎，不過都好彩佢守得住。」「沖緊涼打電話都得？擺明係暗示啦！」「好想知後續發生咩離奇事件，明晚一定要睇首播！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期