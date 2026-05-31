夫妻肺片｜曹永廉驚爆婚前艷遇！一線女星邀入房兼收沖涼來電？

曹永廉在全新節目《夫妻肺片》中驚爆婚前曾有連環「艷遇」，不但有女藝人沖涼時打曖昧電話，更有「一線女星」主動邀請入房！身旁好友蕭正楠更即場加碼爆料，指事件後續還有離奇發展，究竟當時發生了甚麼事，讓現場眾人嘩然？