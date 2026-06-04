夫妻肺片｜離婚分身家律師揭關鍵！曹永廉嚇到大叫：老婆唔好睇！
蘇律師拆解婚姻財產 拋金句震驚全場
在「夫妻互片」環節中，節目組請來專業的蘇文傑律師，為大家解答不少人都極為關心的婚前協議、離婚財產分配等問題。當大家以為結婚地點會影響財產分配時，蘇律師即時糾正，並拋出一句擲地有聲的行內金句，震驚全場：`「邊笪地方結婚唔係最重要，邊笪地方處理離婚先係最重要。」`這句說話猶如當頭棒喝，點出了一般人對離婚財產分配的最大誤解，瞬間將節目的專業性與話題性推至高峰。
離婚前轉走資產有用？律師揭法律後果
蘇律師的金句引發了主持和嘉賓的連串追問，其中一個最貼身的問題，就是若在離婚前夕，其中一方企圖轉移或隱藏資產，是否就能成功「分少點身家」。這個不少人都存有幻想或疑慮的灰色地帶，蘇律師在節目中亦會作出專業拆解，詳細剖析此舉在法律上的後果，以及法庭會如何處理。律師的專業解答，無疑為觀眾提供了極其實用的法律知識，想知道答案就必定要留意節目內容。
曹永廉聽完嚇到標汗 隔空叫老婆熄電視
隨著律師拆解的內容愈來愈深入和具體，話題的「火藥味」也愈來愈濃，在場的已婚藝人無不聽得膽戰心驚。眼見話題愈來愈「辣」，觸及到最現實的財產問題，一向搞笑的曹永廉突然戲劇性地對著鏡頭，一臉驚恐地大叫：`「我老婆唔好睇呢個節目！」`他這個既真實又充滿喜劇效果的反應，瞬間引爆全場笑聲，成功緩和了現場的緊張氣氛，也反映出這個話題對已婚人士的巨大衝擊力。
網民大讚內容實用：呢集要cap低！
節目預告一出，網民對律師解說環節反應極為熱烈，大讚節目內容貼身又實用。不少網民留言表示：「`呢集《夫妻肺片》好實用！蘇律師講嘢好清晰，學到嘢！`」，律師的金句亦獲網民瘋傳：`「『邊度離婚最重要』，呢句真係金句，好多人都唔知！」`，曹永廉的反應更成為焦點：`「曹永廉個反應笑死，講出好多已婚男人嘅心聲！」`，亦有網民理性表示：`「結得婚就唔好諗離婚啦，不過有啲法律知識傍身都係好事。」`，大家都表示對後續內容充滿期待：`「想知如果轉走資產會點，等睇足本版！」`