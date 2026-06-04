夫妻肺片｜離婚分身家律師揭關鍵！曹永廉嚇到大叫：老婆唔好睇！

最新一集《夫妻肺片》話題愈來愈「辣」！節目請來蘇文傑律師拆解婚姻財產權益，當談及離婚後財產分配等敏感問題時，律師竟大拋行內金句，揭示分身家的最關鍵因素！內容實在太過震撼，令在場的曹永廉竟嚇到當場對鏡頭大叫，場面爆笑！