夫妻肺片｜譚輝智豪言「靠樣」吸妻 譚太一句真心話笑翻全場

「中年好人夫」譚輝智（輝智）在今晚播出的TVB節目《夫妻肺片》中，自信心爆棚卻慘遭滑鐵盧！在「恩愛實測」環節中，輝智豪言全靠外表吸引老婆，沒想到譚太竟當場大潑冷水，一句神回覆KO老公，場面極度爆笑，究竟譚太說了甚麼？