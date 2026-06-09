夫妻肺片｜譚輝智豪言「靠樣」吸妻 譚太一句真心話笑翻全場

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「中年好人夫」譚輝智（輝智）在今晚播出的TVB節目《夫妻肺片》中，自信心爆棚卻慘遭滑鐵盧！在「恩愛實測」環節中，輝智豪言全靠外表吸引老婆，沒想到譚太竟當場大潑冷水，一句神回覆KO老公，場面極度爆笑，究竟譚太說了甚麼？

譚輝智自信爆棚 聲稱全靠外表吸引老婆

節目中，兩位「中年好人夫」周吉佩（吉吉）與譚輝智（輝智）齊齊接受「恩愛實測」，輝智表現得自信爆棚，聲稱自己是靠「外表」成功吸引到老婆。當主持阮兆祥（阿蕭）與李思捷（阿廉）起哄叫譚太「老老實實答喎」、「你鍾意佢啲咩」時，輝智更一臉得意，似乎對自己的外貌充滿信心，等待老婆的讚美。

譚太瘋狂擰頭反擊 一句「夠悶咯」KO老公

沒想到，鏡頭前的譚太聽到老公的自信宣言後，即時瘋狂擰頭否認，場面尷尬又好笑。在主持追問下，譚太終於甜笑著說出揀選輝智的真正原因：「夠悶咯！」此話一出，全場爆笑，被當場戳爆的輝智唯有指著自己的臉「扮嬲」向老婆反問：「你有冇望呀？」，夫妻間的有趣互動笑翻眾人。

同場加映吉吉炒車 周太突爆「你啲賤人」

同場的吉吉亦致電老婆進行測試，自認平時「最就得老婆」。周太起初相當識做，大讚老公「善良、任勞任怨又唔發脾氣」，讓吉吉沾沾自喜，更要求老婆「講多次」。沒想到周太突然搞笑大叫：「佢讚得多就會囂㗎喇，你啲賤人！」令全場再度起哄爆笑，吉吉只好笑著急急收線，場面搞笑。

網民笑指譚太最強賢內助：一語道破

節目播出後，網民對兩對夫妻的互動反應熱烈，紛紛留言大讚搞笑：「譚太好嘢！夠真實！輝智個樣勁好笑！」、「『夠悶咯』真係年度金句，笑到肚痛！」、「吉吉老婆都好正，識得平衡下老公，唔俾佢太囂張！」、「輝智食檸檬個樣太經典，譚太絕對係最強賢內助！」、「呢兩對夫婦互動好得意，好想睇足本版！」。

夫妻肺片 譚輝智 （圖片來源：TVB）
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夫妻肺片 譚輝智 （圖片來源：TVB）
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夫妻肺片 譚輝智 （圖片來源：TVB）
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夫妻肺片 譚輝智 （圖片來源：TVB）
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夫妻肺片 譚輝智 （圖片來源：TVB）
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夫妻肺片 譚輝智 （圖片來源：TVB）
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夫妻肺片 譚輝智 （圖片來源：TVB）
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夫妻肺片 譚輝智 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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