夫妻肺片｜譚輝智自揭老婆查勤恐怖大絕！曾遭閨蜜睇死：呢條友冇將來
廣告
「中年好聲音」人氣王譚輝智，在節目《夫妻肺片》中罕有地分享夫妻間的攻防趣事，自爆每次與兄弟外出聚會，老婆都有一套「恐怖」查勤方式。他同時憶述，年輕時曾被老婆的閨蜜看不起，直指他「冇將來」，反差極大的經歷，讓觀眾看到他風光背後的一面。
譚輝智爆老婆查勤奇招 「佢想check吓側邊嘅聲」
在10日晚播出的節目中，男子組圍繞「成班男人出去玩」主題討論，譚輝智大顯其「求生欲」。他笑言老婆從不「奪命追魂call」，但每次只打一通電話的背後用意卻更「恐怖」。他解釋：「佢通常問第二啲嘢，其實想 check 吓側邊嘅聲。」形容老婆如偵探查案。輝智更續指，如果膽敢不聽電話後果將會很嚴重，因為老婆會使出終極大絕：「佢會喺屋企坐喺張床度等我…」畫面極具想像空間。
譚輝智憶述曾遭老婆朋友嫌棄 吉吉落井下石勁爆笑
節目另一環節探討何謂「豬朋狗友」，譚輝智自揭年青時曾被老婆的朋友嫌棄，對方更當面批評他，認為：「覺得呢條友（指自己）唔定性，冇將來。」豈料同場的周吉佩（吉吉）不但沒有安慰，反而頑皮地落井下石，笑著附和：「佢又講得幾啱喎」、「佢真係有啲道理！」被連環攻擊的輝智只能無奈苦笑說：「佢又真係冇睇錯，嗰時十零廿歲，點會有將來？但唔好咁誠實嘛，會有啲Hurt。」場面非常搞笑。
網民大讚輝智夠貼地 「男人嘅求生欲好強」
譚輝智的分享引起不少男士共鳴，網民紛紛留言大讚他夠貼地。有網民笑言：「輝智老婆呢招高！學到嘢！」、「男人嘅求生欲真係好強，笑死。」、「吉吉同輝智互動好搞笑，好有火花。」亦有網民鼓勵他：「估唔到輝智以前都俾人睇死，而家證明自己實力啦！」、「坐喺張床度等…呢個畫面好有想像空間，好恐怖！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期