夫妻肺片｜賴慰玲激讚老公係神隊友！自爆驚到唔敢幫BB沖涼全靠佢

在眾多爸爸被封為「豬隊友」之際，賴慰玲（阿賴）卻在節目中大曬幸福，激讚老公是「神隊友」！阿賴更驚揭一個育兒秘密，原來她兩個小朋友在一歲前，她都從未親手為他們沖涼，全因自己太害怕，幸得老公一力承擔。這位「神隊友」的體貼行為，實在讓一眾媽媽羨慕不已！