夫妻肺片｜賴慰玲激讚老公係神隊友！自爆驚到唔敢幫BB沖涼全靠佢
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在眾多爸爸被封為「豬隊友」之際，賴慰玲（阿賴）卻在節目中大曬幸福，激讚老公是「神隊友」！阿賴更驚揭一個育兒秘密，原來她兩個小朋友在一歲前，她都從未親手為他們沖涼，全因自己太害怕，幸得老公一力承擔。這位「神隊友」的體貼行為，實在讓一眾媽媽羨慕不已！
賴慰玲老公包辦湊仔最難任務 阿賴：我覺得好Fragile好驚呀
節目中，賴慰玲與其他嘉賓分享湊B驚險事，但她卻反其道而行，大讚老公是育兒路上的最佳拍檔。她驚訝地透露：「大仔一歲之前，同埋我細仔一歲幾啦依家，我都冇幫佢哋沖過涼。」此言一出，令全場嘩然。阿賴解釋，全因她覺得初生嬰兒的身體太柔軟脆弱，令她感到非常害怕，她直言：「因為我覺得好 Fragile，好驚呀！」而她口中的「神隊友」老公便一手包辦了這個艱鉅任務，讓她完全不用操心，她幸福地說：「跟住我老公全部搞掂晒咯！」
阿賴自揭貪玩搞到大仔鼻血狂流 老公一個反應令佢勁Guilty
雖然有「神隊友」老公，但賴慰玲也自爆曾因一時貪玩而闖禍。她憶述有一次意外搞到大仔「鼻血狂流」，場面驚險。正當她驚惶失措時，老公卻表現得異常淡淡然，而正是這個反應，反而令阿賴感到極度內疚（Guilty）。究竟當時發生了甚麼事？老公的反應又是如何？這段充滿懸念的經歷，賴慰玲在節目中賣了個關子，實在令人好奇。
婉婉吳若希輪流分享驚險事 囝囝食蕉哽親面色變紫
除了賴慰玲，兩位主持婉婉及吳若希亦分享了她們的湊仔驚魂。婉婉指兒子BBQ小時候，曾因吃香蕉而哽親，情況非常危急，面色在0.1秒內瞬間變成紫色，令她極度慌亂。由於當時家中沒有其他人，婉婉在情急之之下，靠自己想出一個獨特的救仔方法，成功化解危機，其方法更令全場嘉賓為之嘩然。想知道她是如何做到的，就要密切留意節目播出。
網民羨慕留言：「呢啲老公邊度搵？」
賴慰玲的「神隊友」老公事蹟，引來一眾網民羨慕的目光。大家紛紛留言：「賴慰玲老公真係神隊友！好羨慕呀！」、「肯包辦沖涼嘅爸爸真係好加分，好有耐性同愛心。」更有網民將他與同場的羅力威比較：「同豬隊友羅力威有好大對比，哈哈！」另外，婉婉的驚險經歷也引起關注：「想知婉婉點樣救返個仔，好驚險！睇到都覺得窒息！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期