夫妻肺片｜馬國明寵妻無上限！蕭正楠爆靠一事揭戀情 譚俊彥目擊名店代購甜爆對話
蕭正楠驚爆換袋揭戀情 馬國明慳家形象破滅
在今晚播出的節目中，「夫妻互片」環節探討財政大權，馬國明強調自己婚前婚後均「冇乜點使錢」，但好友蕭正楠隨即無情踢爆！阿蕭憶述，在馬國明認識老婆湯洛雯前，無論開工或踢波，都只用同一個黑色單邊袋，形象極度慳家。但阿蕭敏銳地觀察到一個驚人轉變：「突然間有一日，佢換咗袋喎，跟住我就同老婆（黃翠如）講『馬明一定拍緊拖，呢個袋一定係女朋友送畀佢嘅』。」結果事實證明阿蕭的偵探頭腦完全正確，一個袋就成為了馬明蜜運中的鐵證，可見他對湯洛雯的重視程度，從拍拖初期已徹底改變其生活習慣。
譚俊彥加碼爆料 馬國明名店FaceTime代購甜寵對話曝光
蕭正楠的爆料只是前菜，同場的另一位視帝譚俊彥（阿譚）接力加碼，分享了更震撼的目擊經歷。阿譚指，曾親眼目睹馬國明在名店內，竟然旁若無人地用FaceTime幫老婆湯洛雯「代購」。阿譚更即席模仿馬明當時的寵妻語氣，畫面感十足：「BB 你要唔要呢個呀？BB 你鍾意我買畀你吖！」溫柔甜蜜的對話內容，與馬明平時的天然呆形象形成巨大反差，令在場嘉賓嘩然，而被爆料爆到極尷尬的馬明，只能靦腆傻笑，場面極度爆笑。
馬國明尷尬反擊 拋「天花板人夫語錄」震驚全場
面對兩位好友的連環夾擊，被爆料至體無完膚的馬國明，在尷尬之際決定正面反擊，更拋出一句被現場所有女士捧為「人夫天花板」的寵妻語錄。他理直氣壯地說：「老公間唔中送個袋畀老婆，我又覺得好平常。」此話一出，立即令全場女士心心眼，開心到「嘩嘩」聲，認同這才是愛老婆的表現。旁邊的曹永廉見狀，即忍不住代全天下的男士發聲，搞笑地向馬明投訴：「你玩皺人哋啲老公呀！」將現場氣氛推至高潮。
網民洗版大讚：「好老公典範！」
節目播出後，網民反應極度熱烈，紛紛洗版大讚馬國明是絕世好老公。留言一面倒表示羨慕湯洛雯：「馬明真係絕世好老公！湯洛雯太幸福了！」、「『送個袋好平常』呢句真係man爆！由慳家男變寵妻狂魔，呢啲就係愛呀！」、「以前覺得佢好悶，原來係將所有溫柔都畀晒老婆！」、「蕭正楠同譚俊彥做得好，就是要爆多啲料！」、「曹永廉句『玩皺人哋啲老公』講出所有男人心聲，笑死！」。