43歲失婚女星闖內地相睇公園搵真愛 驚揭有樓有財仍被失婚男嫌棄唔夠單純

現年43歲的失婚女星莊思敏（Jacquelin）自2022年尾離婚後，只在去年初同汪小菲傳過緋聞，之後一直單身至今，近日她就自爆去到杭州一個公園參加相睇，過程中她列出自己有樓又有財的種種優點，卻仍慘遭失婚男的母親嫌棄，令她狂反白眼，大呻不滿！