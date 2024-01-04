43歲失婚女星闖內地相睇公園搵真愛 驚揭有樓有財仍被失婚男嫌棄唔夠單純
失婚女星莊思敏 去公園「相親角」覓真愛
莊思敏日前上載了一段影片，片中她去到杭州一個公園的「相親角」，笑言希望能遇見她的真愛，為此她更準備了易拉架及宣傳單張，上面列出了她的個人簡介，包括年齡、身高、職業等，並附上其長腿照，又特別寫明她在香港黃金地段擁有別墅一套，且財富自由，而她對另一半的要求則相當寬鬆，只要合眼緣，籍貫不限。
莊思敏 拒要「上門女婿」
不過在「相親角」現場，莊思敏發現只能見到一班「叔叔阿姨」，並不能見到相睇對象的「真身」，就連相片都冇，只是列出各種條件，甚至有人準備了體檢報告，難以附合她「合眼緣」的要求。期間雖然有不少「阿姨」大讚莊思敏條件好，但就指她和自己的兒子年齡差距太大。有男士更寫明可以做「上門女婿」，即是可以入贅，卻被莊思敏嫌棄要養對方。
被嫌結過婚不夠單純 令莊思敏不滿狂反白眼
最後莊思敏決定從「奶奶」角度入手，搵到一位合眼緣的「奶奶」後，得知對方兒子40歲，是杭州本地人，身高1米8，但就離過一次婚，有一子一女，原本對方指自己兒子同莊思敏很合襯，但當得知莊思敏曾離過婚後，竟立即嫌棄地說：「我是喜歡單單純純的、沒有結過婚的。」令莊思敏不滿地狂反白眼，大呻：「為什麼她兒子可以離婚，我不可以離婚嗎？」
內地網民力撐莊思敏：結不結過婚跟單不單純沒關係
內地網民睇完影片後都力撐莊思敏，紛紛取笑該名失婚男的母親太自信：「他兒子和家庭條件是有多好，那麽的自信」、「有兩個孩子的還想找沒結婚的，沒睡醒」、「告訴那個阿姨，結不結過婚跟單不單純沒關係，有兩個孩子了還需要離婚，可能問題更大一些哦」等等。而香港網民就質疑莊思敏「眼角高」，拍片只是為了做騷吸內地人氣，亦有網民認為她近日密密po拜佛和素顏相，是為了北上「洗底」。
莊思敏被票選為「10大最無觀眾緣藝人」
早前有網民選出「10大最無觀眾緣藝人」，票選準與其演技、行為等無關，純粹「第一眼見到就唔鍾意，睇佢唔順眼」，其中莊思敏就名列第5位。當模特兒出身的莊思敏，早前在《一舞傾城》飾演「魚旦媽」一角，因有大膽演出而成為熱話，但觀眾緣似乎與佢無關，網民紛紛指：「雖然佢有長腿又有身材，但都唔似女人，佢一剝衫就想叫佢著番件衫」、「成個八婆款」、「睇個樣似係講是非啲八婆，好似從無見佢青春少艾過，一嚟就係阿姑咁」。
莊鍶敏家族生意逾8億 拍拖僅半年與台商閃婚
莊鍶敏和莊思明兩姊妹的已故父親莊寶是馬來西亞拿督，家族生意範圍十分廣，包括珠寶、紙業、房地產投資等，更曾出任香港上市公司中國光大控股主席，身家估計超過8億。莊鍶敏家住山頂獨立屋，但自2011年同拍拖5年的吳浩康分手後，雖然翌年同過導演葉念琛傳緋聞，不過都係冇米粥，之後Dry足7年，2019年終於覓得台灣珍珠奶茶店老闆Brian（楊秉逸）作對象，去到2020年2月，兩人拍拖僅半年，莊思敏就被發現同Brian入紙結婚，在40歲生日前成功出嫁做人妻。
婚姻僅維持兩年零9個月 稱勉強冇幸福
但去年11月莊思敏宣布與Brian離婚，這段婚姻最後只維持了兩年零9個月。莊鍶敏在接受傳媒訪問時，透露離婚的最大原因，是因為Brian拒絕跟隨她到內地和香港發展。莊鍶敏對傳媒大呻Brian婚前曾承諾願意為她遷居到香港或內地生活，但最後Brian卻說放不下台灣的生意。兩人經常因為定居問題而鬧交，莊鍶敏直言「勉強冇幸福」，兩人根本無法走下去，惟有選擇離婚。
被揭與汪小菲親密同行 莊思敏強調對方親口認單身
早前有傳媒影到大S前夫汪小菲秘密來港，在中環一間餐廳密會莊思敏，雖然同行仲有其他友人，但當日莊思敏明顯經悉心打扮，一副戰鬥格現身，更坐在汪小菲身邊，用餐時間長達3小時，全程兩人有講有笑，到晚上10點半才飲飽食醉離開，之後兩人短暫分開又會合同行，期間更膊頭貼膊頭，表現親密。事後莊思敏接受傳媒訪問，表示事前並不知道汪小菲在場，但由於兩人都有做直播，所以有期同話題，她更大讚汪小菲是做實事的人。
對於兩人有冇發展機會，莊思敏表示大家只是剛認識，只當識多個朋友，不會特別多想。雖然汪小菲曾傳出同張穎穎分手又復合的消息，但莊思敏強調汪小菲對她說自己是單身，不過她認為這是對方的私事，並沒有追問。她又直認兩人已交換電話號碼，但解釋只是因為有工作問題想請教對方。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！