失憶24小時｜渣男張達倫呃江欣燕身家氹上床 現實中暖男錫老婆對繼女視如己出
撰文：東方新地｜圖片：《失憶24小時》截圖、張達倫 IG、《1+1+1》截圖
《失憶24小時》張達倫廁所激戰江欣燕
《失憶24小時》張達倫與江欣燕飾演一對復合的離婚夫妻，張達倫呃去江欣燕的身家，離婚後突然出現，用一餐飯再呃江欣燕上床，目的只為繼續騙財騙色，劇中二人床戲連場，張達倫透露車震、廁所激戰樣樣齊， 笑言細細個睇住江欣燕演出，突然有如此親蜜接觸感到有點唔習慣，他又大讚江欣燕演出無底線，拍攝時僅以膠紙黐住重要位置幾乎全裸，張達倫話反而自己感到尷尬。
在對的時間重遇
現年42歲嘅藝人張達倫，曾參演《愛·回家》「嚴謹」一角而為人熟悉，劇中嚴謹玩世不恭，但現實中的張達倫卻是一名暖男。張達倫同太太Kimmy於2016年結婚，二人婚後育有現年3歲囝囝張凱碩，以及Kimmy同前夫所生的17歲繼女Chloe，一家人生活幸福。
張達倫在節目中透露，太太Kimmy是哥哥讀酒店課程時的同學，當時對Kimmy印象最深是她當時剪了一個平頭裝，心諗這個女子都幾大膽，但當時兩人都各自有男女朋友，其後Kimmy與一名外國人結婚，育有囡囡Chloe。
幾年後，二人回復單身後在一個聚會中再度重遇，更因有共同興趣而撻著。
張達倫：我永遠當係自己個女
要做爸爸本身已經唔容易，而且要學習做「繼父」呢個角色更加不是人人都可以勝任，但張達倫以「朋友」嘅身份去同繼女Chloe接觸，張達倫透露：「我哋關係十分之好，我同佢好似朋友，我都大唔透。喺呢個時代唔可以再用長輩同後輩之分，小朋友唔會想同你溝通，佢哋已經成日對住部電話，你再『敦』起個款佢哋睬你都傻啦，所以我同佢會保持朋友關係。」
張達倫靚太太大讚孝順
Kimmy在重遇張達倫之前已經有過一段婚姻，車婉婉問到Kimmy點解會咁勇敢投入第二段婚姻，會唔會怕再重蹈覆轍，Kimmy坦言對從前嘅經歷唔會有恐懼，更因張達倫的孝順性格而令她對婚姻有信心。
張達倫自擬結婚誓言感動太太
張達倫表示，二人當初決定結婚係因為想生小朋友，雖然目標明確，但張達倫由求婚到結婚所做嘅行動都絕不馬虎，因為張達倫認為這不只是一個過程，而是對Kimmy的終身承諾。張達倫喺求婚時更對Kimmy唱出許志安嘅〈你的男人〉，當中一句歌詞「愛情令缺點有了知音」達倫認為好重要，因為每個人都不完美，好幸慶自己的缺點，有人肯去接納，而這個人便是Kimmy，是Kimmy令她願意去學做一個真正及有承擔的男人。
我盡力學習成為男人
有了你我會做事認真
珍惜一個人
終於改變一個人
愛情令缺點有了知音
你就是動力成全人生
（許志安〈你的男人〉）
張達倫更一手包辦結婚誓詞，由於二人都熱愛行山，張達倫便引用其中一次的行山經歷作比喻，只要有對方在身邊，以後有甚麼困難都可以一齊度過，令Kimmy感動流淚，真係好Sweet呀！
曾因囝囝忽略老婆
張達倫坦言，囝囝出世後因為將成副心機都投放喺囝囝身上，而一度忽略老婆，慢慢就開始反省自己嘅行為，認為要平衡兩方面，咁樣先可以維繫到夫妻間嘅關係。