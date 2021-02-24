失憶24小時｜渣男張達倫呃江欣燕身家氹上床 現實中暖男錫老婆對繼女視如己出

《失憶24小時》張達倫對江欣燕騙財騙色，劇中演活世紀渣男，現實中張達倫是圈中出名的愛妻號，育有三歲囝囝，更對妻子與前夫所生繼女視如己出，一家四口不時溫馨家庭樂，張達倫直言當繼女是自己親生女一樣愛錫，暖男爸爸何止鄭中基一個。

撰文：東方新地｜圖片：《失憶24小時》截圖、張達倫 IG、《1+1+1》截圖