失憶24小時｜王君馨大爆閨房事 自爆性慾強過老公
《失憶24小時》王君馨(Grace)與老公Daniel向來恩愛，早前她與YouTuber Emi Wong齊齊玩「婚姻Q&A」，大談夫妻閨房生活，當被問到「邊個更有性慾」時，Grace竟自爆性慾比老公強，更指老公不懂挑逗，她說︰「我就會挑逗一點」。
文：東方新地 ｜圖：王君馨IG、Emi Wong YouTube截圖、《尖叫》MV截圖、新傳媒圖庫
直認性慾比老公強
《失憶24小時》王君馨(Grace)與拍拖11年的圈外男友Daniel 16年拉埋天窗，兩夫妻向來恩愛。日前王君馨孖YouTuber Emi Wong齊齊玩「婚姻Q&A」，先自爆自己是老公第7個女朋友，而老公就是她第3個男朋友。之後王君馨更大談夫妻間閨房生活，當被問到「邊個更有性慾」時，Grace直認自己的性慾比老公強，又笑老公不懂挑逗她，她說︰「我就會挑逗一點，他就有色心一點，我成日都諗如果你有色心，點解唔挑逗吓我呢？」
由老公篩選火辣MV男主角
王君馨早前以獨立歌手身份G.Raice推出新歌《尖叫》，邀請林德信做MV男主角，二人有不少貼身火辣場面，加上Grace以性感造型上陣，盡展火辣美好身材。但原來，王君馨為免老公呷醋，MV的男主角要先交俾老公篩選，Grace說： 「個MV好親密，呢次要老公OK先得，因為其實要搵個人代替緊佢（老公）。」到MV綵排時，王君馨亦好細心，先帶埋老公Daniel同林德信互相介紹認識，再同老公交待晒拍攝的火辣場面，幸好得Daniel全力支持，並說：「Yeah！Why not go ahead」，令王君馨放心晒，拍MV時更搏到盡！