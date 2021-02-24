失憶24小時｜王君馨大爆閨房事 自爆性慾強過老公

《失憶24小時》王君馨(Grace)與老公Daniel向來恩愛，早前她與YouTuber Emi Wong齊齊玩「婚姻Q&A」，大談夫妻閨房生活，當被問到「邊個更有性慾」時，Grace竟自爆性慾比老公強，更指老公不懂挑逗，她說︰「我就會挑逗一點」。

文：東方新地 ｜圖：王君馨IG、Emi Wong YouTube截圖、《尖叫》MV截圖、新傳媒圖庫