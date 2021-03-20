失憶24小時｜郭晉安重提外遇 竟然謂…

郭晉安在無綫劇《失憶24小時》演活爛賭成性、滿口謊言的中佬，雖然對譚凱琪（Zoie）不離不棄，但最終都離婚收場。現實中郭晉安在感情路上亦有過畢生難忘的回憶，竟然出現過第3者……

文：東方新地 ｜圖：郭晉安微博、新傳媒圖庫