失憶24小時

郭晉安歐倩怡婚姻早已陷離婚邊緣 曾自爆與老婆歐倩怡冷戰半年！

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郭晉安和歐倩怡結婚18年忽然宣布離婚，二人育有一對子女，一直被外界認為都是圈中模範夫妻，但其實二人的婚姻早就出現不少嫌隙，三屆視帝郭晉安今年將踏入60歲，風光背後婚姻早現危機⋯⋯

夫妻因兒女升學意見分歧 曾努力修補關係

曾因拍劇而抑鬱的郭晉安，同老婆試過冷戰半年險離婚，加上兩公婆為仔女升學問題意見分歧，虎媽vs慈父經常嘈交，幸好，最終歐倩怡被老公隨遇而安性格馴服，唔再堅持催谷仔女做資優生，為減輕仔女功課壓力，近年更幫兒子令山轉校，同細女以雅一齊升讀國際學校。夫妻曾同心衝破困難，結婚14年後曾經重拾恩愛，可惜無法走到最後！

失憶24小時 2021年郭晉安在劇集《失憶24小時》飾演為還賭債挪用公款兼入獄的賤精，出獄後生活頹廢，更參與綁票案，幾乎害死譚俊彥！作為三屆視帝，「賤精」上身嘅巿井大話精，演出鬼馬抵死，不過都只係做譚俊彥的陪襯。（圖片來源：TVB）
2021年郭晉安在劇集《失憶24小時》飾演為還賭債挪用公款兼入獄的賤精，出獄後生活頹廢，更參與綁票案，幾乎害死譚俊彥！作為三屆視帝，「賤精」上身嘅巿井大話精，演出鬼馬抵死，不過都只係做譚俊彥的陪襯。（圖片來源：TVB

郭晉安原來係TVB御用渣男！

失憶24小時 郭晉安被網友封做TVB「御用渣男」，因安仔過往在無綫多套劇集中，曾多次演出貪新忘舊始亂終棄的負心人。
郭晉安被網友封做TVB「御用渣男」，因安仔過往在無綫多套劇集中，曾多次演出貪新忘舊始亂終棄的負心人。

冷戰半年釀婚變！郭晉安馴服虎媽歐倩怡

歐倩怡06年嫁郭晉安，做全職家庭主婦相夫教子，即使淡出娛樂圈，但多年來仍好學不倦，婚後開始修讀營養學的她，一讀超過12年，現在已經是營養學碩士，除考埋市場管理文憑，又考獲船牌，在香港亦已經完成航空理論課程，有計劃到澳洲學揸小型飛機，目標是做有機師牌的營養師。

失憶24小時 郭晉安夫婦不時撇下一對仔女外出拍拖，兩公婆買完嘢，行去攞車期間有說有笑，全程表現恩愛。
郭晉安夫婦不時撇下一對仔女外出拍拖，兩公婆買完嘢，行去攞車期間有說有笑，全程表現恩愛。
失憶24小時 歐倩怡企在一旁，等老公先放好嘢入車尾箱，然後一齊上車回家，非常有默契。
歐倩怡企在一旁，等老公先放好嘢入車尾箱，然後一齊上車回家，非常有默契。

歐倩怡教育態度非常進取 狂谷兒子上雞精班

個人進修無止境，歐倩怡連教育下一代亦非常進取，為谷個仔入名校變資優兒童，兒子令山未上小學，已經狂谷個仔上「雞精班」補習，英文、畫畫、拼音課堂多不勝數，兒子日日埋頭做功課已冇多餘時間玩樂。據知情者透露：「Cindy想感染仔女同樣咁好學，個仔升小一佢好緊張，報咗多間學校大包圍，又怕輸喺起跑線，狂谷個仔上『雞精班』，好彩令山亦不負所望，成功考到佢心目中嘅理想名校（保良局蔡繼有小學），不過呢間學校功課好多，佢又驚個仔跟唔上，安排好多補習班，變咗大人細路壓力都大！」

失憶24小時 出名愛錫仔女的郭晉安，經常親自駕車送仔女返學，當日單拖做湊仔公的他，還細心幫女兒孭好書包，而兒子令山則好獨立，完全不用爸爸操心。
出名愛錫仔女的郭晉安，經常親自駕車送仔女返學，當日單拖做湊仔公的他，還細心幫女兒孭好書包，而兒子令山則好獨立，完全不用爸爸操心。

兒女升讀國際學校 夫妻減少磨擦

虎媽歐倩怡亦因此同拒做嚴父的安仔，經常為教仔女意見分歧。據知情者透露：「安仔中五畢業就入娛樂圈，佢覺得成績唔代表一切，因為自己都經歷過為咗讀書搞到壓力好大，佢唔想個仔讀死書，同Cindy嘈過好多次，見到個仔功課愈嚟愈多好辛苦，Cindy亦放低唔再執著，兩公婆更決定幫令山轉校，轉咗去同細女一齊升讀國際學校，見到仔女啲功課輕鬆咗！有番小朋友應有嘅生活，安仔終於放心！」

郭晉安不避忌教仔認識中英文粗口

唔要仔女讀死書，安仔教導仔女亦有他的正面見解。據知情者透露：「安仔同一對仔女乜都會傾，唔會衰嘢就避咗唔講，反而會教仔女分辨黑白是非，甚至會不避嫌教個仔認知中英文粗口，但講明呢啲粗口係冇禮貌唔可以講，佢又會訓練個仔獨立，試過要個仔自己搭巴士返學，自己就匿喺後面跟實個仔監察，佢好用心教導仔女，絕對係個廿四孝爸爸。」

失憶24小時 唔想兒子應付繁重功課壓力，郭晉安夫婦幫兒子令山轉校，棄讀名校保良局蔡繼有小學，轉到現時就讀的宣道國際學校，兄妹讀埋同一間學校可以互相照應，功課亦冇以前咁繁多。
唔想兒子應付繁重功課壓力，郭晉安夫婦幫兒子令山轉校，棄讀名校保良局蔡繼有小學，轉到現時就讀的宣道國際學校，兄妹讀埋同一間學校可以互相照應，功課亦冇以前咁繁多。
失憶24小時 安仔用心教導仔女，絕對係個廿四孝爸爸。
安仔用心教導仔女，絕對係個廿四孝爸爸。
失憶24小時 女兒入學校前仲要嗲一下爸爸，郭晉安亦表現得好唔捨得，摸著女兒下巴又烏低身錫錫囡囡安撫！
女兒入學校前仲要嗲一下爸爸，郭晉安亦表現得好唔捨得，摸著女兒下巴又烏低身錫錫囡囡安撫！

為拍劇變抑鬱長期匿喺房

婚後零緋聞愛家庭的郭晉安，原來都有過婚姻危機。16年安仔拍攝劇集《致命復活》，演失蹤被困深山10年的野人，為復仇走火入魔的悲劇角色，郭晉安就一度陷入抑鬱局面。知情者謂：「嗰時佢拍劇要長期令自己處於悲傷孤獨嘅狀態，搞到成個人變得好沉鬱，返到屋企就匿喺房裡面，同老婆仔女完全冇傾偈，Cindy知佢為演呢個角色好大壓力，亦唔敢打擾佢，慢慢大家就變咗冇話題冇溝通，冷戰期長達半年，瀕臨離婚邊緣！好彩後尾安仔努力同老婆修補關係，依家佢同Cindy會傾工作同仔女嘢無所不談，感情愈嚟愈好！」

失憶24小時 拍《致命復活》演被朋友出賣，失蹤10年被困深山的野人，令郭晉安陷入長期情緒抑鬱，同老婆冷戰半年幾乎導致離婚，幸好及時醒覺挽救婚姻！現在已經雨過天晴，夫妻感情亦更穩固！（圖片來源：TVB）
拍《致命復活》演被朋友出賣，失蹤10年被困深山的野人，令郭晉安陷入長期情緒抑鬱，同老婆冷戰半年幾乎導致離婚，幸好及時醒覺挽救婚姻！現在已經雨過天晴，夫妻感情亦更穩固！（圖片來源：TVB
失憶24小時 郭晉安曾經同老婆歐倩怡拍拖去捧子華與法拉舞台劇場。（圖片來源：郭晉安微博）
郭晉安曾經同老婆歐倩怡拍拖去捧子華與法拉舞台劇場。（圖片來源：郭晉安微博）

郭晉安入行40年手揸過億物業

婚姻度過難關，郭晉安入行36年手揸過億物業，養妻活兒下半世無憂。知情人謂：「安仔喺呢行有過低潮，佢明白要積穀防饑，所以一有錢就會買磚頭保值，咁多年佢買落唔少物業，除咗住緊嘅匡湖居，又有唔少商廈單位喺手，物業市值已過億，雖然啲物業將來都係會留畀仔女，為仔女一早鋪好晒路，但佢唔想個仔太倚賴，成日會同令山講，自己係基督徒，將來乜嘢都要畀番天父，要個仔努力讀書，自己嘅將來靠自己創造，難得令山好生性，好明白爸爸嘅意思。」

失憶24小時 郭晉安成功馴服虎媽歐倩怡，兩公婆對仔女教育睇法終於一致!
郭晉安成功馴服虎媽歐倩怡，兩公婆對仔女教育睇法終於一致!
失憶24小時 慈父郭晉安教育下一代採取開放態度，拍劇再忙都會爭取時間陪仔女，不時見他一個人帶住仔女外出買雞蛋仔，認真廿四孝！
慈父郭晉安教育下一代採取開放態度，拍劇再忙都會爭取時間陪仔女，不時見他一個人帶住仔女外出買雞蛋仔，認真廿四孝！
失憶24小時 只要不用開工，郭晉安都會幫手湊仔女。
只要不用開工，郭晉安都會幫手湊仔女。
失憶24小時 郭晉安企喺街忙講電話，囡囡以雅性格活潑不時手舞足蹈，同內斂的令山性格啱啱相反！
郭晉安企喺街忙講電話，囡囡以雅性格活潑不時手舞足蹈，同內斂的令山性格啱啱相反！
失憶24小時 讀營養學的歐倩怡，平日甚少畀仔女吃零食，呢日郭晉安陪仔女買小食，都揀健康的雞蛋仔！
讀營養學的歐倩怡，平日甚少畀仔女吃零食，呢日郭晉安陪仔女買小食，都揀健康的雞蛋仔！

歐倩怡同仔女鬥讀書

即使升呢做咗人妻人母，歐倩怡仍好學不倦，06年開始修讀營養學的她，已經是中大營養學碩士，又考獲市場管理文憑、航空理論課程及船牌，一有時間又學打鼓跳舞，更計劃到澳洲學揸小型飛機，擁有驚人奮鬥心！

失憶24小時 即使升呢做咗人妻人母，歐倩怡仍好學不倦。
即使升呢做咗人妻人母，歐倩怡仍好學不倦。
失憶24小時 14年更高分考獲船牌。
14年更高分考獲船牌。
失憶24小時 歐倩怡仲好有藝術修養，曾經日日去學打鼓及學跳舞，睇嚟如果小丸子復出再唱歌，應該會係實力派歌手！
歐倩怡仲好有藝術修養，曾經日日去學打鼓及學跳舞，睇嚟如果小丸子復出再唱歌，應該會係實力派歌手！

三屆視帝忠奸都咁好戲

效力無綫35年拍過唔少大熱劇集的郭晉安，03年憑 《戇夫成龍》爆紅更先後做咗無綫三屆視帝成績超然。安仔忠奸都咁好戲，在《再創世紀》 演奸到入心的賀天生後，拍《白色強人》又做回善良好醫生，同樣駕輕就熟。

失憶24小時 效力無綫35年拍過唔少大熱劇集的郭晉安，03年憑 《戇夫成龍》爆紅更先後做咗無綫三屆視帝成績超然。
效力無綫35年拍過唔少大熱劇集的郭晉安，03年憑 《戇夫成龍》爆紅更先後做咗無綫三屆視帝成績超然。
失憶24小時 郭晉安忠奸都咁好戲，在《再創世紀》 演奸到入心的賀天生。
郭晉安忠奸都咁好戲，在《再創世紀》 演奸到入心的賀天生。
失憶24小時 郭晉安拍《白色強人》做善良好醫生，一樣冇難度。
郭晉安拍《白色強人》做善良好醫生，一樣冇難度。

圖片來源：郭晉安微博、歐倩怡IG、新傳媒圖片

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