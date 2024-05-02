郭晉安歐倩怡婚姻早已陷離婚邊緣 曾自爆與老婆歐倩怡冷戰半年！
夫妻因兒女升學意見分歧 曾努力修補關係
曾因拍劇而抑鬱的郭晉安，同老婆試過冷戰半年險離婚，加上兩公婆為仔女升學問題意見分歧，虎媽vs慈父經常嘈交，幸好，最終歐倩怡被老公隨遇而安性格馴服，唔再堅持催谷仔女做資優生，為減輕仔女功課壓力，近年更幫兒子令山轉校，同細女以雅一齊升讀國際學校。夫妻曾同心衝破困難，結婚14年後曾經重拾恩愛，可惜無法走到最後！
郭晉安原來係TVB御用渣男！
冷戰半年釀婚變！郭晉安馴服虎媽歐倩怡
歐倩怡06年嫁郭晉安，做全職家庭主婦相夫教子，即使淡出娛樂圈，但多年來仍好學不倦，婚後開始修讀營養學的她，一讀超過12年，現在已經是營養學碩士，除考埋市場管理文憑，又考獲船牌，在香港亦已經完成航空理論課程，有計劃到澳洲學揸小型飛機，目標是做有機師牌的營養師。
歐倩怡教育態度非常進取 狂谷兒子上雞精班
個人進修無止境，歐倩怡連教育下一代亦非常進取，為谷個仔入名校變資優兒童，兒子令山未上小學，已經狂谷個仔上「雞精班」補習，英文、畫畫、拼音課堂多不勝數，兒子日日埋頭做功課已冇多餘時間玩樂。據知情者透露：「Cindy想感染仔女同樣咁好學，個仔升小一佢好緊張，報咗多間學校大包圍，又怕輸喺起跑線，狂谷個仔上『雞精班』，好彩令山亦不負所望，成功考到佢心目中嘅理想名校（保良局蔡繼有小學），不過呢間學校功課好多，佢又驚個仔跟唔上，安排好多補習班，變咗大人細路壓力都大！」
兒女升讀國際學校 夫妻減少磨擦
虎媽歐倩怡亦因此同拒做嚴父的安仔，經常為教仔女意見分歧。據知情者透露：「安仔中五畢業就入娛樂圈，佢覺得成績唔代表一切，因為自己都經歷過為咗讀書搞到壓力好大，佢唔想個仔讀死書，同Cindy嘈過好多次，見到個仔功課愈嚟愈多好辛苦，Cindy亦放低唔再執著，兩公婆更決定幫令山轉校，轉咗去同細女一齊升讀國際學校，見到仔女啲功課輕鬆咗！有番小朋友應有嘅生活，安仔終於放心！」
郭晉安不避忌教仔認識中英文粗口
唔要仔女讀死書，安仔教導仔女亦有他的正面見解。據知情者透露：「安仔同一對仔女乜都會傾，唔會衰嘢就避咗唔講，反而會教仔女分辨黑白是非，甚至會不避嫌教個仔認知中英文粗口，但講明呢啲粗口係冇禮貌唔可以講，佢又會訓練個仔獨立，試過要個仔自己搭巴士返學，自己就匿喺後面跟實個仔監察，佢好用心教導仔女，絕對係個廿四孝爸爸。」
為拍劇變抑鬱長期匿喺房
婚後零緋聞愛家庭的郭晉安，原來都有過婚姻危機。16年安仔拍攝劇集《致命復活》，演失蹤被困深山10年的野人，為復仇走火入魔的悲劇角色，郭晉安就一度陷入抑鬱局面。知情者謂：「嗰時佢拍劇要長期令自己處於悲傷孤獨嘅狀態，搞到成個人變得好沉鬱，返到屋企就匿喺房裡面，同老婆仔女完全冇傾偈，Cindy知佢為演呢個角色好大壓力，亦唔敢打擾佢，慢慢大家就變咗冇話題冇溝通，冷戰期長達半年，瀕臨離婚邊緣！好彩後尾安仔努力同老婆修補關係，依家佢同Cindy會傾工作同仔女嘢無所不談，感情愈嚟愈好！」
郭晉安入行40年手揸過億物業
婚姻度過難關，郭晉安入行36年手揸過億物業，養妻活兒下半世無憂。知情人謂：「安仔喺呢行有過低潮，佢明白要積穀防饑，所以一有錢就會買磚頭保值，咁多年佢買落唔少物業，除咗住緊嘅匡湖居，又有唔少商廈單位喺手，物業市值已過億，雖然啲物業將來都係會留畀仔女，為仔女一早鋪好晒路，但佢唔想個仔太倚賴，成日會同令山講，自己係基督徒，將來乜嘢都要畀番天父，要個仔努力讀書，自己嘅將來靠自己創造，難得令山好生性，好明白爸爸嘅意思。」
歐倩怡同仔女鬥讀書
即使升呢做咗人妻人母，歐倩怡仍好學不倦，06年開始修讀營養學的她，已經是中大營養學碩士，又考獲市場管理文憑、航空理論課程及船牌，一有時間又學打鼓跳舞，更計劃到澳洲學揸小型飛機，擁有驚人奮鬥心！
三屆視帝忠奸都咁好戲
效力無綫35年拍過唔少大熱劇集的郭晉安，03年憑 《戇夫成龍》爆紅更先後做咗無綫三屆視帝成績超然。安仔忠奸都咁好戲，在《再創世紀》 演奸到入心的賀天生後，拍《白色強人》又做回善良好醫生，同樣駕輕就熟。