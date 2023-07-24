奇幻潮重播 ｜經典靈異奇幻節目《奇幻潮》最近安排於周六日晚深夜重播，由鄭伊健及羅敏莊主持，2005年播出，不少網民表示至今仍留有陰影，該劇的最大賣點是每集都有不同的星級藝人客串，包括近期有份參演《靈戲逼人》的李日朗、官恩娜、劉浩龍、楊思琦等都有份演出！ 以下7個故事你又記得多少呢？