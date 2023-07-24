奇幻潮重播 ｜19集深夜重溫童年陰影：四人再歸西、情比金堅
TVB經典靈異短劇《奇幻潮》鄭伊健、羅敏莊擔任主持
每年到7、8月，除了是暑假，還是盂蘭節的月份，一些奇幻靈異的話題一定會勾起觀眾的興趣。昔日多部靈異短劇《夜驚魂》、《奇幻潮》、《極度空靈》等都有一班追看的觀眾，其中講述22個詭異故事的《奇幻潮》，成為不少人的童年陰影。當年由鄭伊健和羅敏莊擔任主持，將大家引進一系列神秘奇幻故事。
奇幻潮重播｜分集劇情及客串名單
1 奇能異視 2R、Bliss
1 羨慕死人 楊愛瑾、司徒瑞祈、傅穎
2 行運揮春 吳日言、李雨陽、朱咪咪、潘卓楠、林卓健
2 神奇藥水 黎諾懿、佘詩曼、梁詠琪、梁靖琪、韓君婷、陳美詩、雷凱欣、黃榕
3 未來聊天室 胡諾言、楊思琦
3 七彩天晶 麥長青、許文翹、袁彩雲
4 四人再歸西 鄧健泓、唐詩詠、傅楚惠、范振鋒
5 星座命盤 陳文媛、李思捷
6 踢石 黃智賢、鍾嘉欣、姚嘉妮
7 收買佬 羅敏莊、蕭正楠、張詠妍
8 我愛你 謝天華、徐子珊、羅冠蘭
9 地獄階梯 黎耀祥、胡定欣、馬蹄露
10 重生學園 Shine、陳宇琛、鄭子誠
11 媽媽愛你四小時 薛家燕、蔣志光、何嘉裕、黃嘉豪、謝宛婷
12 一日死神 黃宗澤、錢嘉樂、黎宣
13 玩新生 吳浩康、羅貫峰、高皓正
14 凶屋 鄭希怡、梁洛施
15 紋身 官恩娜、劉浩龍、陳少邦
16 復仇 戴夢夢、李蘊、蔡子健、陳霽平
17 情比金堅 陳自瑤、張美妮、李日朗、蔣雅文
18 植物人 吳家樂、嘉碧儀
19 迷路 黎諾懿、黃伊汶、郭芯其
奇幻潮重播 ｜第1集劇情「奇能異視」&「羨慕死人」
女星Yoyo愛聽是非，人品極差，其他人對她唯唯諾諾。一次意外後，怪事頻生，她居然能聽到別人的真心話，又能知道別人的生活秘密。好像別人表面說奉承話，實則暗地罵到她狗血淋頭。連助手Queenie曾與她男友Andy有一手也遭她識破。不過，天生八卦的她，卻絲毫不怕這些異變。另一次車禍後，她的特異聽覺突然消失，相反別人卻能聽到她的真心話，平時那些虛浮的假話，逐一被揭破。
Nicole是個不愛打扮的女孩，常常覺得男朋友Roy會變心愛上一個比自己漂亮的女人，所以希望自己可以標緻一點。一次郊遊，她險些撞到墓碑。她不但不害怕，反而羨慕墓碑上的女孩有一個標緻的樣貌。經此遭遇，Nicole性格大變，改變形象，先剪短心愛的長髮，再整容又穿環，Roy對她的突變也感詫異，以為她另結新歡。兜兜轉轉，Nicole連名帶姓也一併改掉，好像完全變成另一個人，而且愈來愈像墓碑上的女孩。
奇幻潮重播 ｜第2集劇情 「行運揮春」&「神奇藥水」
春是個成績差，做事敷衍的中學生，經常被媽媽和老師責備，遭同學取笑，但屢勸不改。她暗戀學校的校草，但對方從來沒看過她一眼。一天，春替媽媽寫揮春，竟發現揮春上的祝福全部成真，不但媽媽依揮春所寫的給她很多錢，就連校草也喜歡上她。春以行運揮春四處幫人，最後才發現自己是未來人，行運揮春只是未來世界的腦內模擬程式。
康喜歡新鮮意念，特別愛好科學發明。一天，他訂了一套神奇藥水，此藥水可令畫面上的人變成真人出現。康先後變出了佘詩曼、韓君婷，雖然樣貌與真人一樣，但身體各有問題，是不成功的副產品。最後，康成功變出雷凱欣和黃榕，面對兩個性感非凡的美女，康十分滿意自己的艷福。
奇幻潮重播 ｜第3集劇情 「未來聊天室」&「七色天晶」
劉家偉(胡諾言 飾)某日上網，發現網上有個未來聊天室，謊稱可以知道未來所有的事，但要以流失生命為代價，收費每六秒換一日，胡諾言不以為然，以為只是開玩笑，就同意開始進行聊天，他試著問了「精靈」楊思琦關於明天考試的題目，誰想到真的問題全部準確！
他憑準確預測未來的賭博賽果贏了很多錢，然後得知今期六合彩號碼，又中了奬金足足4千多萬。正當胡諾言開開心心拿完奬金，食雪糕之時，他居然噴血倒地。原來，他忘了關電腦登出未來聊天室，他已經在線38小時56分鐘，把自己的壽命扣完。
亞輝是個基層小市民，與妻兒過著平凡生活，某日他從舊同學手中得到七色天晶，天晶原主說天晶可帶給人好運，但使用者必要付出代價。亞輝憑天晶幫助，得到龐大利益，但最後，原來其代價卻是喪兒失妻，連住所也失去了，最後，輝決定將七色天晶轉贈他人。
奇幻潮重播 ｜第4集劇情 「四人再歸西」
民間傳說，如果四人打麻雀時各自打出「西」，會一同被詛咒，無故身亡！Darren不信此事，決定在網上邀請靈異小說家Alice、OL Esther及貪玩的David，在陰年陰月陰日陰時玩「四人歸西」。不過，在「最佳」的時間，Esther要出外公幹，Darren於是建議在網上打麻雀，效果也是一樣。他們在指定時間各自打出「西」，Darren覺得不夠刺激，居然還打出「一筒」，三人亦跟隨！四隻「西」加四隻「一筒」，四人可會「一同歸西」？
奇幻潮重播 ｜第5集劇情 「星座命盤」
篤信星座命理的Athena晚上逛街時，買了一個價值十元的「星座命盤」。這個命盤依照她的出生年、月及日推測當日的運程，而每晚十二時後，她打開命盤一看，竟推算她今天會升職加薪，但她知道老闆視她為眼中釘，覺得命盤所說都不可靠！怎知回公司後，真是升職加薪！
一天，她見到命盤上說會遇上一個平庸的男仔，然後和他過著普普通通的生活，安然渡過一生，但想嫁個有錢人的她，居然私自更改命盤！究竟命盤能否隨意更改呢？
奇幻潮重播 ｜第6集劇情 「踢石」
很多人都想回到過去，再次選擇曾經錯過的機會改變現狀，可是誰又有這樣的運氣呢？ 有一天，一名瘸了一隻腳的露宿者周日星(黃智賢 飾)，收到「鄰居」送他的飯盒，非常感動，心想如果可以重新選擇，一定不會再令自己有如斯的下場！他不甘氣憤一腳踢了一顆石頭，突然地，他返回孩童時代，經歷與他以往截然不同的成長過程。
因踢石重複人生三次，第一次未能成為行政總裁，第二次成功當上聯交所主席但眾叛親離，第三次回歸露宿者生活。他才明白家人、朋友與名利相對的價值。
奇幻潮重播 ｜第7集劇情 「收買佬」
一向平易近人的Ella(羅敏莊 飾)有一陣子銀根短絀，幸好突然有一名神秘人出現，聲稱肯出高價收買她的人格。為了解決困難，Ella答應出賣！期間她賣掉了「善心」、「原則」、「尊嚴」、「誠實」、「道德」。雖然解決了金錢問題，但同時亦改變了她的性格和價值觀，她的朋友因為她的改變而遠離了她。她變成一個沒有原則及愛心的人，後來更變得雙影形單。
最後她患了腎衰竭，幸好她因為真的愛妹妹，即使親情值300萬都沒有賣掉，結果妹妹救了她的性命，亦因此而令她懂得反思一直的決定。
奇幻潮重播 ｜第8集劇情 「我愛你」
一對小夫妻本來生活美滿，但妻子卻死在外地。因為二人感情深厚，妻子的鬼魂不知自己已死，還是回來找丈夫。丈夫雖然知道她已死了，但因為深愛她，所以依然與她一生居住，一起生活。不過，丈夫的親人發現了真相，告訴他其妻鬼魂的陰氣會影響他的陽壽，丈夫雖然知道，但卻不捨妻子。最後妻子也發現了真相，雖然不捨丈夫，還是離開了塵世。
奇幻潮重播 ｜第9集劇情 「地獄階梯」
林志文年過三十，在公司工作了十多年仍一事無成，眼看較遲入職的同事逐步升職，自己還原地踏步，覺得總有一天會被公司辭退。而且，他的妻子不體諒自己，常嫌棄他沒有出息，就連兒子也常常說爸爸沒用。一晚，志文獨自在家看電視，發現男主角的性格幾乎與自己一樣，但對方有一個漂亮年輕的女朋友和賞識自己的老闆，志文心裡希望可以成為對方。突然，有人叫志文，原來是男主角叫他走進電視機。
奇幻潮重播 ｜第10集劇情 「重生校園」
重生學校，是城中一所專門收有案底的年青人學校，由鄭子誠出演校長。學校雖然收費昂貴，但是所有壞孩子受過教師的悉心教導後，都如「重生」一樣，乖巧伶俐。父母都樂於將仔女交給學校，只想見到一個改過自新的孩子！ 吸食軟性毒品的阿希(徐天佑 飾)和經常逃學打人的阿得(黃又南 飾)就是因為這樣，一起被送入重生學校。
不過，他們發現了一件很奇怪的事，就是每個入校的壞孩子，都有專人為他們剪了頭髮和指甲後，才進入宿舍。阿希發現了有教師收集他們的頭髮和指甲，兩人奇怪，決定調查一下。他們闖入了「學校禁地」，發現學校其實是一所克隆人科研機構，所有來到這裏的學生，經過一系列的樣本收集後，就會製造出一個一模一樣的克隆人，變成「好孩子」，畢業隨父母離開。
奇幻潮重播 ｜第11集劇情 「媽媽愛你四小時」
一日，勾魂使者來到周太身邊，告知她說：「你還有四小時生命。」一般而言，勾魂使者是不會和人類直接對話的，蹤使是將死的人也不例外。但今天他早到了，閒著無聊便提早告知周太這件事，好讓她有所準備，以了結在人世的最後心願。豈料周太卻什麼也不幹，在人世最後的心願，竟是做最後一頓晚飯給家中小孩吃！勾魂使者整天伴著周太逛街市，買餸準備，還預算一起用膳！連做飯時的煙味，他也深深的感受到了，基於好奇，勾魂使者也一嚐周太的手勢！百年以來未曾一哭的勾魂使者，竟因此流下了一滴眼淚。
奇幻潮重播 ｜第12集劇情 「一日死神」
驃喜好殺人，每次殺人後都感到快感，一日他遇到死神，死神將生殺權力交給他一日，要他做一日死神。殺人犯擁有殺人的能力，一日之內殺了不少人，但他赫然發現，其中一個要死的是他外婆。他急忙去救被打中的外婆，但他這時卻被仇家纏住走不得，最後眼睜睜看著外婆死去。
奇幻潮重播 ｜第13集劇情 「玩新生」
玩新生是大學生涯不可或缺的部份，然而，一旦過火，分分鐘出事。周志恆放學如常歸家，豈料家中各人包括父母及妹妹都直言他「白撞」，根本不是周志恆，認為有賊入屋，急忙報警求助。警方接手處理，從資料庫中也確認他並非周本人，欲扣留調查，周反抗亦搶去警員佩槍逃脫。志恆大惑不解，逃至運動場，樹影中赫然發現鬼影幢幢，適時眾警又追至，備受警方與鬼魂困擾的他，頓時進退兩難。
奇幻潮重播 ｜第14集劇情 「凶屋」
姐姐與弱智的妹妹搬到一間怪屋居住，這間屋不但有一些陰森可怕的鄰居，還不時有古怪電話打來，而屋中更有一陣燒焦味，牆壁也被熏黑了。姐姐發覺鄰居收藏了不少陰司紙，對方家中還會傳來一些問候聲音。她還發覺大廈每個時鐘都是指著六點十五分，而牆壁愈來愈黑。後來她更發現有很多古怪傳真和牆上出現神秘怪字問她幾時死。最後，姐姐發覺原來自己早因自殺而來到地府，那些傳真和牆上的怪字是陽間有人以碟仙問她問題。
奇幻潮重播 ｜第15集劇情 「紋身」
Gigi (官恩娜 飾)是個好女孩，但因為臂上有個玫瑰紋身，被男友峰(劉浩龍 飾)的父母討厭。 原來她臂上的紋身是為前度男友紋的，她曾經答應過前男友，要與他一生一世，紋身亦會陪著她一生一世。 後來她前男友因為被她拋棄而自殺了，變成冤鬼纏著她。
她臂上的紋身更害死了新男友。後來紋身不但不能清除，而且還會不斷生長，更長滿她身上大部份地方，她雖然試過找法師對付，但結果失敗收場。
奇幻潮重播 ｜第16集劇情 「情比金堅」
Yan(蔣雅文 飾)、Sue(張美妮 飾)、May(陳自瑤 飾)和Don(李日朗 飾)四位感情要好的同學為交功課夜闖大屋，卻遇上怪事。 他們在屋中遇上鬼怪，鬼怪將他們困住，不斷給他們問題，並要他們出賣對方，才能夠走出鬼屋。
開始時他們四個人一條心，但當鬼怪慢慢試出，原來Don與其他三個女子都是情人時，三名女子便互相對付，四人互相殘殺，更逐一被好友殺死，最後無一人能走出鬼屋。
奇幻潮重播 ｜第17集劇情「復仇」蛇妖
Kary(戴夢夢 飾)父母因為交通意外喪生，Kary要和表姨一家生活，但他們一家的古怪生活習慣，令她愈住愈覺奇怪。 Kary發覺表姨一家無論多熱都不開冷氣，喜歡吃生的食物，更喜歡舔她的身體，幾個人都有蛇的生活習慣。Kary後來發覺表姨原來還在外國，近來所住的表姨一家原來都是蛇妖變成，幾條蛇妖因為覺得蛇經常被人類殘殺，於是要殺人填命，而Kary正是他們復仇的對象。 她雖然走脫了，但原來她自己已被感染成蛇妖。
奇幻潮重播 ｜第18集劇情 「植物人」
林醫生每晚都做惡夢，他夢見一個叫強的男人，因為被樓上跌下來的花盆擲中而受重傷。林接手一個腦科植物人，他發現病人叫強，竟是他夢中所見的強。林寫出了一個劇本，竟與強生前所寫的劇本一模一樣。林的未婚妻懷疑林是強的前生。當林漸漸救醒強，林的身體愈來愈差，強愈有反應，林的身體便愈虛弱，後來當強醒來，林便暈死過去，變成植物人。原來強當初受傷後，靈魂去投胎了，變成了林這生，但當強醒來後，他佔回了二人一體的靈魂，林便成為植物人。
奇幻潮重播 ｜第19集劇情 「迷路」
偉與女友駕車到郊外，遇上交通意外，誤闖一個密林，二人下車後迷路。二人不管怎樣也走不出密林，林中更出現怪現象，樹根會變成怪手捉二人的腳。偉在密林的屋中遇上已死的前度女友，對方指偉與新女友因撞車，正處於生死邊緣，必須在天亮前走出密林才可。對方指示偉離開密林的路，最後偉得以逃脫，但新女友因妒忌而不相信鬼魂的說話，最終回不了陽間。
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