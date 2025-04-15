奇情谷｜基男扮女約炮反遭照騙 遇女扮男同道中人 結局神展開
《奇情谷》基男Jackie 交友App邂逅澳洲猛男
這集「奇情嘉賓」是現年30歲的Jackie，他透露事發於早前到澳洲公幹︰「諗住出trip順便旅遊，於是喺當地用交友App配對咗一個男仔，係嗰種鋼條身型嘅肌肉男，超靚仔。搵到佢嘅時候，我差啲激動到大叫出嚟。」無奈Jackie要返香港錯過見面機會。返到香港後二人保持聯絡，越傾越投契情話綿綿。好快Jackie要再到澳洲工幹，二人相約見面。
相約酒店見面虛掩房門
Jackie自言想到好快可以跟靚仔見面就特別興奮，回到酒店即刻沖涼，還告知對方房號及虛掩房門，Jackie以不慍不火語氣表示︰「有少少緊張，今次第一次去拗攣男仔……」此話一出三位主持表現錯愕，火火還以為聽錯反問︰「乜嘢話？你講多次。」確認Jackie為男兒身後，火火續說︰「唔怪得剛才工作人員鬼鬼祟祟啦。」三位主持相視失笑，吳若希解釋說︰「我哋真係未見過今次嘉賓，事前唔知佢身份。」
原來照騙已非第一次
謎團解開Jackie表示在交友App上，用了靚女朋友相作頭像，試過成功拗攣對手，所以今次重施故技。接住未完故事，正當他靜待對方來臨時，房門打開進來的竟是名短髮女子。驚魂未定的三位主持，再被顛覆的發展嚇到懷疑人生，原來強中自有強中手，一山還有一山高。
遇同道中人結局神展開
Jackie憶述當時腦海一片混亂，原來騙子遇着光棍，大家使用相同手法「行騙」。二人平伏心情後既覺好笑又帶點同病相憐，氣氛緩和後二人惺惺相惜，終於發生了一夜情，Jackie笑說︰「咁我做開『女仔』角色，突然間變做返『男仔』，都有啲唔係好適應。」
「單身狗」GM揭4.14「黑色情人節」由來
此外，GM透露昨日為「黑色情人節」源於韓國，專為一班「單身狗」而設，他說︰「如果喺2月14情人節、3月14白色情人節，都收唔到禮物嘅人好似我咁，都會喺今日圍爐食炸醬麵，因為炸醬麵黑鼆鼆，所以叫黑色情人節。」
有學生對「化學符號」產生性衝動
來到今晚賴慰玲將擔任客席主持暫代休假的吳若希，「奇情嘉賓」則請來香港性文學會事工總監鄭安然先生，他會為大家分享當下青少年扭曲的愛情觀，「師生戀」已經是小兒科，有學生更會對「化學符號」產生性衝動。