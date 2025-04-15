奇情谷｜基男扮女約炮反遭照騙 遇女扮男同道中人 結局神展開

TVB Plus直播節目《奇情谷》由導演火火、吳若希（Jinny）及曾展望（GM）三位谷主主持，逢周一晚9點半及周二晚9點35分播出，昨晚（14日）主題為「奇情的照騙」，網上交友「貨不對辦」事件時有發生，最普遍是借助美圖秀秀修修補補，以靚相呃人，但這次嘉賓卻經歷攣攣直直角色大兜亂的挑戰，結局更令人意想不到！