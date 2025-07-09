奇情谷｜大富豪老闆爆「公關女王」同時獲15位客人包養 稱對方「技術」得keep住過得富貴
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TVB直播清談節目《奇情谷》播出以來獲唔少觀眾支持，皆因每集都會有唔少花生指數爆燈嘅話題，令節目keep住引起討論！昨晚（7 日）係添食加集數後的首集，主題為「夜總會眾生相」，節目更請來大富豪夜總會老闆李健民（Edward）分享夜場奇情故事。早前他請來日本前AV天后蒼井空，為旗下新開夜總會任剪綵嘉賓，引起一陣哄動！
奇情谷｜大富豪老闆Edward曾見送樓做貼士
此外，「奇情嘉賓」Edward從事夜總會工作見盡當中奇情故事，他提到紙醉金迷的80年代夜生活蓬勃，夜總會成為燒金窩的表表者，一晚普通消費動輒十萬元不足為奇：「當時沙田第一城兩房單位都係賣80萬左右，入行要求好簡單肯飲酒，樣唔係太差。」夜總會是炫富的地方，當年Edward見證兩位豪客用銀紙煲飯的豪情，目的只是取悅一位女公關：「兩個有錢人燒銀紙去煲熟煲仔飯，當然最後無輸贏，目的只係炫富。當年成層樓做貼士我都見過。」
奇情谷｜Edward大爆「公關女王」獲15位客人包
Edward提到千禧年代有位20出頭的女孩子堪稱「公關女王」，不單身材好，更是時間管理大師，同時有15位客人包！Edward更大爆該「公關女王」嘅過人之處：「叻嘅地方係呢啲老闆全部都唔知對方存在，而呢位女仔唔只係陪老闆，仲會照顧埋老闆嘅家人，亦會包曬對方同家人嘅起居飲食，車出車入，由一朝早起身就開始發短訊。」
Edward 笑言該名女公關除管理做得好之外，「技術」亦十分了得：「當時時鐘酒店嘅姐姐都好鍾意呢位小姐，因為連床都唔使執，好熟練，一入房未行到張床已經完咗事。」令她20多年後仍保持有多位老闆照顧，有好多層樓揸手，可以上岸享受人生。
奇情谷｜網民質疑爆料唔可信
不過對於Edward在節目中嘅爆料，唔少網民就似乎唔太相信：「吓？嗰個年代既通訊科技會發短訊嘅咩？」、「同時幫手照顧埋15位老闆家人生活出入？好似誇張咗」、「15位夾錢仲叫唔叫包養？！」、「吹水唔駛抹嘴」、「15位喎，邊有咁多時間啊？」
撰文：東方新地圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期