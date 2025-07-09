奇情谷｜大富豪老闆爆「公關女王」同時獲15位客人包養 稱對方「技術」得keep住過得富貴

TVB直播清談節目《奇情谷》播出以來獲唔少觀眾支持，皆因每集都會有唔少花生指數爆燈嘅話題，令節目keep住引起討論！昨晚（7 日）係添食加集數後的首集，主題為「夜總會眾生相」，節目更請來大富豪夜總會老闆李健民（Edward）分享夜場奇情故事。早前他請來日本前AV天后蒼井空，為旗下新開夜總會任剪綵嘉賓，引起一陣哄動！