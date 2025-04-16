奇情谷｜母女各自戀上男老師 師生戀有遺傳？ 火火自認都有「戀母情結」搵老婆要似阿媽
《奇情谷》16歲女校學生戀上阿Sir被帶去外地旅遊
據資料顯示本港去年共有71名老師被釘牌，按年大增24宗，除了干犯盜竊、虐兒、詐騙等相關罪行外，部份更涉及與學生有超越師生關係的交往、與學生有不恰當的身體接觸等。
這集「奇情嘉賓」鄭安然服務對象主要為中學生，不時會去學校開講座做分享，他提到其中一個接觸個案，當事人為一名16歲女校學生，她戀上同校男老師，事件中的老師極攻心計，他說︰「佢會帶女生到異地旅遊，其中一個原因係阿Sir唔想撞到熟人，第二個原因係該地合法性交年齡，容許佢同位女生發生性行為。」三位谷主即慨嘆該位阿Sir識玩。
原來阿媽都係十幾歲為阿Sir生女
事後女生母親為囡囡轉校到男女校就讀，希望藉此改善女兒交友觀念，可惜事與願違，該女生再度發展另一段師生戀。鄭安然表示經過深入瞭解後，終於找出原因︰「原來位同學屋企結構有啲特別，佢媽咪30幾歲，屬於單親家庭，媽咪當年都係同老師發生關係生咗囡囡。」唔通師生戀都有遺傳？
心理學解釋係「父親饑餓」
鄭安然表示可以解釋到女生沉迷學校老師的原因，他說︰「心理學上有個名詞叫Father Hunger（父親饑餓），特別女仔成長時無咗爹哋嘅愛，就會好想搵年長男性；特別佢生父係做老師，好想渴望男性擁抱同愛，令佢有安全感同被保護嘅感覺，將父愛連繫到感情。」他補充女老師跟男學生的師生戀個案較少，一般都發生在較年長的女老師身上，他解釋︰「上咗年紀嘅Miss同一啲後生、小鮮肉一齊，會令佢覺得自己年青咗。」
火火自認都有「戀母情結」會嗲阿媽
此外，火火於節目中笑言非常理解女生「戀父情意結」的心態，他透露︰「我都係㗎，我揀嘅對象幾似我媽咪，無論樣貌同性格上。因為媽咪同我好close、好有愛。意識上搵個差唔多樣、類型都會得到愛。」火火曾在訪問中表示最難忘的一道菜，是生日時母親為自己煮的「一品鍋」。他還表示跟母親關係密切，今時今日仍會撓住媽咪撒嬌同傾心事。