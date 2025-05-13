奇情谷｜港男照顧癌末女友 遭孖生家姐勾引離譜結局曝光 主持人聽到發火！

由導演火火、吳若希（Jinny）及曾展望（GM）三位谷主主持，TVB Plus（82台）全新直播一小時節目《奇情谷》，逢周一晚9點半及周二晚9點35分播映，每集嘉賓的故事都會震碎各位三觀，對固有認知重新定義，走入一個誇張但真實的世界。