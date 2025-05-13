奇情谷｜港男照顧癌末女友 遭孖生家姐勾引離譜結局曝光 主持人聽到發火！
雙胞胎情緣揭秘
昨晚（12日）主題「雙胞胎情緣」，「奇情嘉賓」是現年31歲任職廚師的阿Lu，他跟一對孖生姊妹先後發生感情。事件追朔到2016年阿Lu作街頭表演（Busking），認識了一位女孩子，互有好感後雙方交往約會，拍拖一個月後跟對方家人吃飯。見面當日在餐廳竟然見到有「另一位」女朋友出現，原來是女友孖生姐姐，阿Lu說︰「佢哋係同卵雙胞胎，棣貌有八、九成相似，性格阿妹內向啲，家姐外向啲，都係細我一年。」阿Lu形容二人相處融洽如閨密般親近。
港男照顧癌末女友 孖生家姐勾引
時間轉眼去到2021年，阿Lu跟女友已到談婚論嫁地步，女友卻在家庭聚會上宣布患上末期癌症，晴天霹靂下眾人無奈接受。阿Lu決定陪女友度過最後日子，同年12月有趟阿Lu同家姐一齊買餸，準備在女友入院前好好吃一餐，終於有事情發生，阿Lu說︰「買買下餸家姐忽然撓實我手，仲話『如果將來我男朋友有你咁好就好喇』，跟住仲話『如果阿妹遲啲走咗，你會唔會同我一齊呀』。」
道德邊界引爭議主持人聽到發火！
當下阿Lu當對方講笑沒有理會。兩星期後到女友家食飯，飯後家中只剩阿Lu跟家姐，對方開始作出挑逗，大膽用手觸摸阿Lu重要部位。節目中越聽越火的谷主火火，即場提出連番質問︰「你有無縮呀？真醉又好假醉又好，你有無縮吖？唔關人哋醉唔醉事，點解你唔縮呀？你有女朋友㗎喎，」火火表示《奇情谷》節目容許談論任何顛覆三觀事情，但基本關係及觀念都要搞清，火火單刀直入說︰「你唔縮係覺得摸落嚟開心、興奮，就由佢喇？」阿Lu表示認同，但最終都拒絕對方。
女友離世後奇情結局曝光
到2022年頭女友入院，阿Lu辭職準備全職照顧對方。有趟他跟家姐探完女友後，兩人一時感觸在公園相擁痛哭，但同時間家姐再度「出手」……火火已忍不住發火說︰「上身就攬住喊，下身你就『回禮』互摸，你女朋友未死仲係樓上醫院喎，你話痛心到喊，但就喺公眾場所同佢家姐做啲咁嘅嘢。人性都未必咁好啦，大街大巷嚟喎。」阿Lu解釋因為心情不佳，故做出失理智事情。最終女友離世後不到一星期，阿Lu跟家姐最終借醉發生關係，但為免閒言閒語，二人最終沒有在一起，阿Lu直言自發上節目是藉此，令自己可以放下。