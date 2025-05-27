奇情谷｜港女一腳踏三船原來為結婚 靠1張相直搗小鮮肉偷食現場
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TVB節目《奇情谷》每集都會邀請唔同嘉賓現身，並針對唔同主題進行分享，昨晚（26日）嘅主題係「出軌成性」，而「奇情嘉賓」則係「出賣朋友系列」嘅珊珊。佢更在節目上大爆「老Best」Amy嘅出軌事蹟，瘋狂舉動更令大家震驚……
奇情谷｜珊珊大爆好友一腳踏三船
一腳踏三船包括︰小鮮肉、已婚醫生及中年大叔，非常淫亂。珊珊表示跟Amy廿歲出頭時認識，對方出身傳統家庭，一直以結婚為前題。她形容Amy身型高瘦外表甜美，當時已有一名年齡相差30年的同居男朋友，且感情穩定。珊珊透露男方一直不肯結婚，二人開始懷疑對方瞞婚，珊珊說︰「開頭想攞男方『寡佬紙』唔得，最後拎佢八字師傅睇。睇完師傅話呢個男人，廿幾歲時已經有正姻緣出現咗。」
奇情谷｜靠1張相踢爆小鮮肉偷食
Amy迫婚不成因而產生出軌念頭，首位對象是在酒吧認識，只有21歲仍就讀大學的小鮮肉。珊珊形容對方很懂女人心理︰「小鮮肉知道Amy想結婚，就𠱁佢話一畢業就同佢結婚生仔，搞到Amy好開心。」這位小鮮肉不單隨傳隨到，又會拍照報告行踪。但好景不常拍了拖兩年，有趟小鮮肉自稱身在土瓜灣，但照片卻顯示在旺角。二人覺得有輘輷，因此到了旺角一間Amy幫襯過的時鐘酒店樓下等，果然見到小鮮肉拖住一名少女落樓。珊珊滿以為二人會分手，卻發現他們藕斷絲連。當時Amy仍維持跟正印男友及小鮮肉的三角關係，同時再物色出軌對象。
奇情谷｜醫生人夫佔有慾強竟甘心做小三
珊珊透露Amy很快就認識了一名40多歲醫生，跟太太正在搞離婚。滿以為結婚有望，卻不知對方自爆有另一位SP（性伴侶），情況一時非常複雜，珊珊無奈說︰「醫生知道Amy有位中年男朋友，佢佔有慾強都唔想Amy同對方繼續落去，但又無話會娶Amy，只係話自己要冷靜下。」珊珊表示老Best白白浪費了黃金十年，希望谷主們可提供意見。
撰文：東方新地圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期