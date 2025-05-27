奇情谷｜港女一腳踏三船原來為結婚 靠1張相直搗小鮮肉偷食現場

TVB節目《奇情谷》每集都會邀請唔同嘉賓現身，並針對唔同主題進行分享，昨晚（26日）嘅主題係「出軌成性」，而「奇情嘉賓」則係「出賣朋友系列」嘅珊珊。佢更在節目上大爆「老Best」Amy嘅出軌事蹟，瘋狂舉動更令大家震驚……