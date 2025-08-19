雙性人老師驚爆悲慘童年！被當男生養大 慘遭同學廁所脫褲「檢查」身體 穿已故伴侶遺物現身超催淚

昨晚（18日）TVB Plus節目《奇情谷》邀來雙性人嘉賓細細老師，她驚爆自己被當成男生養大的悲慘童年，場面極度震撼。細細老師含淚憶述因天生身體構造特殊，自小便要「踎低小便」，結果慘遭男同學在廁所集體欺凌，甚至被脫褲「檢查」身體，受盡羞辱。半生受盡白眼的她，幸得一位已故靈魂伴侶不離不棄，她更身穿對方親手縫製的遺物現身節目，背後故事極催淚！