雙性人老師驚爆悲慘童年！被當男生養大 慘遭同學廁所脫褲「檢查」身體 穿已故伴侶遺物現身超催淚
《奇情谷》細細老師驚爆廁所欺凌
在最新一集由火火、賴慰玲及曾展望主持的《奇情谷》中，嘉賓細細老師分享了她作為雙性人的奇情人生。她透露自己出世時因性器官構造「模糊」，在傳統華人家庭中被理所當然地當成男生撫養，身份證性別亦為男性。她親述痛苦經歷：「出世時得條疑似陰莖嘅小肉條但冇尿道，梗係當你男仔養。但真正尿道出口喺大腿之間，要踎低小便。」這個與「男生」身份不符的舉動，讓她在中小學時期受盡欺凌，同學不但取笑她「男人頭、女屎忽」，更甚的會對她進行身體侵犯，她顫抖地說：「會嚟『檢查』你，係好羞辱嘅事，但係都唔敢同老師講。」
中年驚揭體內有子宮 細細老師決心變性
雖然童年充滿陰影，但細細老師的人生在中年迎來巨變。在一次身體檢查中，她驚訝地發現自己體內竟然有陰道及不完整的子宮，這個發現解開了她多年來對自我身份的困惑。在真相大白後，她毅然作出人生最重要的決定，接受切除男性生殖器官及陰道重置手術，並成功更改身份證上的性別，由法律到生理都正式成為一位女性。這段從被定義為男性到尋回真正女性身份的道路雖然崎嶇，但對她而言，卻是找回完整自我的必經之路，過程中的掙扎與勇氣令人動容。
已故伴侶不離不棄 細細老師穿遺物證真愛
在漫長又痛苦的半生中，細細老師慶幸有一位靈魂伴侶一直在旁守護，給予她無限支持。她憶述自小因頻繁接受手術導致身體虛弱，皮膚亦非常敏感，而這位伴侶則發揮其縫紉專長，為她尋找真絲等舒適布料親手縫製衣服，以減低她皮膚敏感的痛苦。細細老師指著身上穿的長裙，感觸地說：「條裙係佢親手縫嘅，到大家一齊生活嘅時候，佢會支持我嘅決定，就算會導致貧窮、生活困難，佢都係支持。」無論她選擇以何種性別身份生活，對方都默默支持。她最後哽咽表示：「而家佢已經去咗天堂享福。」斯人已逝，但這份愛意永存，她身穿這件遺物現身，見證了這段超越性別的真摯愛情。
細細老師化身中醫社工 守護同路人超溫暖
如今，細細老師將過去的傷痛轉化為力量，成為一名中醫師兼註冊社工，為性小眾群體提供一個安全的避風港。她開設的診所吸引了許多同路人光顧，因為在這裡他們不僅能調理身體，更能避開外界的歧視目光。她解釋許多性小眾在普通診所面臨的困境：「佢哋係經歷奚落、歧視，去普通診所明明好女性，仲要畀人叫乜生、物生，呢啲係好慘。」她堅定地表示，這種傷害絕不會在她的診所發生，並強調：「作為醫者唔止醫病，都要提供一個被尊重嘅空間。」細細老師用自己的專業與同理心，治癒著每一位前來求助的人，提供身體與心靈上的雙重慰藉。