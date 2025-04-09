奇情谷｜阿媽出軌偷食姑丈仲有埋BB？吳若希震驚 網民建議阿女：團年飯玩大踢爆！
《奇情谷》阿媽手機率先洩「蜜」
節目中播出GM跟現年18歲Nana的錄影訪問，她講述發現真相的過程。事緣今年一月Nana幫母親拿手機去維修，取得手機password的Nana好奇下打開手機打算八卦一番，卻意外發現手機中有兩個微信賬號，Nana說︰「一個平時用，另一個陌生賬號只有一位聯絡人，用蓮花做頭像賬戶名係『老公』，內容都叫對方『BB、老婆、老公』，我好肯定個頭像唔係爹哋。」
阿女震驚「姑丈可能係我親生爹哋」
最後Nana發現該頭像跟姑丈用的一樣，巧合的是母親名字中，正好有「蓮」這個字。更令Nana困擾且震驚的是微信對話中，姑丈竟然問媽咪「最近我哋個女點呀」，而母親的回應跟Nana的情況吻合，她語帶哽咽說︰「我親生爹哋可能係姑丈……但係我爹哋得一個，佢真係好錫我㗎，由頭到尾佢係受傷、被呃嗰個。」
姑丈手機被發現親密私相簿
不知如何是好加上性格較內歛，Nana只好找表姐；即姑丈的女兒傾訴，想不到對方亦察覺異樣。原來表姐亦從父親手機中發現一個要用密碼打開的相簿，經商討後二人決定用Nana母親生日日期一試，結果竟然對上。相簿內內有不少二人親密照，更發現二人早在中學時期已認識。Nana越瞭解事件越覺恐怖，她說︰「自從知道真相後，無一晚瞓得到。唔講出嚟對爹哋唔住，講出嚟真係唔知後果係點。」
阿女再爆「媽咪最近有咗」
節目中三位谷主再跟Nana作直播phone in跟進事件，她仍然糾結於如何面對，怕講出真相會破壞兩個家庭，接住她爆出一單驚人消息︰「最近爹哋好開心同我講『媽咪有咗呀』，我自己都唔肯定（是否父親親生女），而家仲多咗個BB。」三位谷主聽到目瞪口呆，特別是Jinny表現最震驚。
網民建議阿女：check埋老竇電話
此外，即場有不少網民留言，他們大都一面倒支持Nana，有人留言表示「偷食行遠啲」、「不如Nana check埋老竇電話，或者佢都出軌，到時咪super打和囉」、「靜靜雞驗DNA」、「不被愛嘅先係第三者」、「如果家庭group成員睇呢個節目，應該知咩事」、「係我就團年飯玩大踢爆」等。
《奇情谷》：媽咪出軌，對象竟然係姑丈？！