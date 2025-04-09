奇情谷｜阿媽出軌偷食姑丈仲有埋BB？吳若希震驚 網民建議阿女：團年飯玩大踢爆！

TVB Plus（82台）全新直播一小時節目《奇情谷》由導演火火、吳若希（Jinny）及曾展望（GM）主持，最新一集真實奇情個案為「媽咪出軌，對象竟然係姑丈」，故事由報料者Nana（化名）無意中揭發媽咪出軌開始，奇情處在於偷情對象竟然是Nana的姑丈，更令人震驚是Nana懷疑姑丈是自己的生父！