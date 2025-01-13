奔跑吧勇敢的女人們｜吳若希提已故嫲嫲為1原因爆喊 網民勁讚孝順又真性情
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由吳若希、蕭正楠、朱敏瀚、賴慰玲主演的劇集《奔跑吧！勇敢的女人們》正在TVB播出，吳若希近日接受傳媒訪問，提及在去年離世的嫲嫲，令她忍不住爆喊，更勁讚嫲嫲有智慧，引來不少網民都留言大讚她既孝順又真誠！
吳若希 激讚嫲嫲有智慧
在吳若希的成長過程中，她的嫲嫲扮演了極為重要的角色，原來她曾是留守兒童，由爺爺嫲嫲一直照顧到10歲大，她憶述有次因默書只考到96分，老師就對嫲嫲指她退步了很多，令她喊住返屋企，當時嫲嫲對她說人生唔可能次次100分，人生有時係80分或者更低，有啲人攞60分都咁開心，妳做咩唔開心呢？這番話令她重拾信心去面對所有事情。
吳若希好想發夢再見嫲嫲
不過提到嫲嫲去年離世，她就忍不住突然爆喊，直言好想在夢中再見到嫲嫲，好想她再和自己說一句你開心就可以啦。網民見此都紛紛留言安慰吳若希，大讚她考順又真性情：「因為你阿嫲係有智慧嘅人，佢睇通人要放下執念，所以已經離開咗去佢下一個step，家人亦要學會放下，祝福你嫲嫲去到一個更好嘅地方」、「嫲嫲可能想你正面積極d，暫時等你放低左先見面，加油」、「其實你嫲嫲一直都喺你心中。唔使強求」等。
童年的磨練與家庭的支持
吳若希的童年並不容易。十歲那年，父母離異後，她與母親相依為命。母親為了撫養她和家庭，不得不打兩份工，這種經濟壓力讓她學會了如何精打細算，並且從小就開始做兼職，如攤住遊戲捲棉花糖、賣爆谷等，甚至在大時大節時開工，因為可以有「三工」（三倍人工），她又憶述有一次因為收銀時找錯錢，不得不倒貼一天200元的工資，令她發誓一世都不會再做收銀。
母親昏迷21天衝入醫院廁所喊到抽搐
成名後的吳若希面對的挑戰並未因此減少。2015年，她的母親因踩單車事故重傷，昏迷21天，這段時間對吳若希來說極為艱難。當時她更罕有地在傳媒面前崩潰大哭，更忍不住衝入醫院廁所喊到抽搐。她又難忘自己當刻好自私地講了一句「妳跌親咁邊個幫我交水費呀？」因為前一日她才交待過媽媽幫她交水費和電費。在這段艱難時期，她感激了許多在她身邊的朋友，如好友Kelly Jackie和家燕姐，他們不僅幫助她處理家庭事務，還照顧了她的弟弟。
撰文：東方新地圖片來源：IG@jinnyng、新傳媒照片庫