奔跑吧勇敢的女人們｜吳若希提已故嫲嫲為1原因爆喊 網民勁讚孝順又真性情

由吳若希、蕭正楠、朱敏瀚、賴慰玲主演的劇集《奔跑吧！勇敢的女人們》正在TVB播出，吳若希近日接受傳媒訪問，提及在去年離世的嫲嫲，令她忍不住爆喊，更勁讚嫲嫲有智慧，引來不少網民都留言大讚她既孝順又真誠！

