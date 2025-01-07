奔跑吧勇敢的女人們｜朱敏瀚大爆與吳若希微妙關係 1合照揭13年前青純回憶
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吳若希（Jinny）與朱敏瀚（朱仔）在新劇《奔跑吧！勇敢的女人們》中有不少對手戲，由於有不少網民預計二人之後可能有感情線，故近日二人的外型匹配度及年齡差在內地引發熱討；由於Jinny已是兩子之母，而朱仔則是單身貴族，不少網民認為二人在劇中若真的有發展，會是「姊弟CP配」。
朱敏瀚大爆與吳若希微妙關係
Jinny與朱仔不但是同年，更是同年同月同日生，相當有緣份！對此，二人分別接受TVB.COM訪問，朱仔透露剛入TVB已與吳若希有合作機會，當時他已得知大家是同年同月同日生日，並笑言Jinny是他第一個認識的同年同月同日生的人：「佢係我認識嘅人當中，第一個同一日出世嘅人，到真係熟就真係因為《奔跑吧！》」
朱仔續指覺得與Jinny的共通點，是大家都很有義氣，並謂很難忘之前獲邀到Jinny演唱會擔任嘉賓兼慶生：「我哋拍完呢套劇，佢知我鍾意唱歌，就請咗我去佢佛山演唱會做嘉賓，嗰時係五月，咁我哋同一日生日架嘛，咁大家都有喺嗰度慶祝吓咁。」Jinny則坦言與朱仔的性格及價值觀均很相似，但二人亦有很大的差異：「佢喺出面雖然冇乜嘢講，但對住好熟嘅朋友會係咁講嘢，但我就係喺出面好多嘢講，反而對住自己好close嘅朋友，就唔係咁多嘢講。」
1合照揭13年前青純回憶
翻查資料，朱仔與Jinny原來和阿賴與阿蕭一樣，早於十多年前已結緣，而朱仔與Jinny的結緣作品，則是吳若希的2012年推出的歌曲《第一天失戀》的無綫版MV。
圖片來源：TVB、朱敏瀚IG、賴慰玲IG