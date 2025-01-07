奔跑吧勇敢的女人們｜朱敏瀚大爆與吳若希微妙關係 1合照揭13年前青純回憶

吳若希（Jinny）與朱敏瀚（朱仔）在新劇《奔跑吧！勇敢的女人們》中有不少對手戲，由於有不少網民預計二人之後可能有感情線，故近日二人的外型匹配度及年齡差在內地引發熱討；由於Jinny已是兩子之母，而朱仔則是單身貴族，不少網民認為二人在劇中若真的有發展，會是「姊弟CP配」。

