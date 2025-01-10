奔跑吧勇敢的女人們｜朱敏瀚AI學生樣竟遭質疑 陳年舊片連環出土超搶fo

TVB熱播劇《奔跑吧！勇敢的女人們》播出以來引起唔少話題，每集都大派笑彈嘅劇情同樣十分精彩！昨晚（9日）播出的最新一集更係大玩回憶殺！皆因TVB去年開始於劇集中大玩「平行宇宙」，朱敏瀚嘅各種陳年舊片驚喜在劇中再出土，令唔少觀眾都齊齊表示超驚喜！

