奔跑吧勇敢的女人們｜朱敏瀚AI學生樣竟遭質疑 陳年舊片連環出土超搶fo
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TVB熱播劇《奔跑吧！勇敢的女人們》播出以來引起唔少話題，每集都大派笑彈嘅劇情同樣十分精彩！昨晚（9日）播出的最新一集更係大玩回憶殺！皆因TVB去年開始於劇集中大玩「平行宇宙」，朱敏瀚嘅各種陳年舊片驚喜在劇中再出土，令唔少觀眾都齊齊表示超驚喜！
奔跑吧勇敢的女人們｜朱敏瀚陳年舊片連環再出土
為了令朱敏瀚的「想當年」場口更有畫面，劇組專誠剪緝了朱敏瀚的真‧陳年片段於相關場口穿插播出，有朱敏瀚小學時在電視台比賽中勇奪「最英俊王子大獎」畫面之餘，還有佢初入行時在《點解阿Sir係阿Sir》中的青澀演出，以及代表作《反黑路人甲》的精彩畫面。
唔少觀眾都大讚有賣點：「哈哈，穿插不同劇集」、「播舊片幾有梗」、「笑咗TVB元宇宙」、「陸秋（朱仔《反黑》角色名）好正」就連有份於陳年舊片中出現嘅張振朗，都在自己嘅限時動態搞笑表示：「會唔會計番我一個show錢」。
奔跑吧勇敢的女人們｜賴慰玲朱敏瀚爆笑crossover
《奔跑吧！》女主角之一嘅賴慰玲同樣於《反黑路人甲》中擔任重要角色，日前更在社交平台曬出與朱敏瀚嘅合照，並爆笑配文：「禾平，你望真啲！唔覺得洛澄好似你之前保護嘅四聯幫大小姐咩？！」更獲朱敏瀚轉載合照件表示：「Miss you蔣家大小姐」令網民大讚係奇妙嘅crossover！
而朱敏瀚接受訪問時就大讚劇組好有心思：「真係得意嘅，咁啱我過去拍嘅作品啱使做到串連」更表示自己打開社交平台發現有好大迴響，兼大賣關子透露劇情即將大暴走！
奔跑吧勇敢的女人們｜朱敏瀚AI學生樣竟失敗收場
朱敏瀚在劇中除咗有唔少陳年舊片出土外，更承接住「AI回春校園片」嘅風潮重演16年前嘅自己。不過唔少觀眾對此就表示質疑：「朱仔後生版冇乜AI？」更獲監製瑋澄親自解開謎團謂：「其實朱仔係有用AI嘅，但因為佢個樣仲好細路仔，所以佢AI咗同未AI分別唔大。」
撰文：東方新地圖片來源：TVB、ig@laiwinki、ig@brianchu0523