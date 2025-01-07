奔跑吧勇敢的女人們｜賴慰玲自嘲肥到要做1事出鏡 大方騷世一馬甲線獲激讚
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熱播劇《奔跑吧！勇敢的女人們》播出以來話題不斷，當中飾演當紅藝人沈洛澄嘅38歲賴慰玲（Winki）更係大獲好評！去年宣布懷孕嘅賴慰玲已經進入待產階段，隨時生得嘅Winki最近都密密更新社交平台，除咗為劇集做宣傳之外，仲興奮曬出大肚寫真！賴慰玲近日仲上載多張近照，更留言表示終於明白點解要嘟嘴影相……
賴慰玲懷孕激增35磅
賴慰玲近日在社交平台曬出數張近照，並以hashtag「重咗35磅之後」以及「我明點解要嘟嘴影相」自嘲長肉不少，更大方上載「嘟嘴」前後對比照。不過就獲唔少好友及網民力撐她身形仍然好好：「都仲係好瘦好瘦呀」、「最美麗的孕媽」、「Still stunning（令人驚艷）」、「唔覺有肥到」、「唔嘟嘴仲靚～唔覺有肥到 ！」
賴慰玲孖蕭正楠騷超柔軟筋骨
重了35磅都依然美麗動人的賴慰玲，身形之所以咁好其實並非完全得天獨厚，全因佢keep住做運動。賴慰玲接受訪問時透露瑜伽是其中一項她持之以恆的運動，而翻查其個人社交網，賴慰玲偶爾有分享與好友做瑜伽的打卡照。而在新劇《奔跑吧！勇敢的女人們》中，賴慰玲亦有一展所長，除在劇中以KOL身份教人做運動外，更不時大曬軟骨功，昨晚（6日）一場幫蕭正楠的拉筋場口，賴慰玲一招「蛙式屈膝」雖然望上去很簡單，但其實難度系數相當高，真係筋骨冇番咁上下柔軟絕對做唔到！
賴慰玲劇中廣告照騷fit爆身形
除柔軟度一流，賴慰玲拍攝《奔跑吧！》時的身形亦相當養眼，除了很多造型都將佢蛇腰展露無遺，其中一張劇中廣告造型照，更能清楚見到賴慰玲的迷人鎖骨及馬甲線！其實為了配合劇中當紅廣告女星身份，賴慰玲確實下了不少功夫，並一反常態「一日一mask」保持肌膚最佳狀態：「拍呢個劇時我都真係有努力去保養吓自己，平時我係唔去保養自己嘅。但係我知呢個角色要靚，要狀態好好，所以嗰時每日都敷mask。」賴慰玲還不忘感謝服裝部同事：「佢哋搵咗好多好靚嘅衫畀我，幫補咗個角色好多。」
撰文：東方新地圖片來源：ig@laiwinki、TVB