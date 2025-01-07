奔跑吧勇敢的女人們｜賴慰玲自嘲肥到要做1事出鏡 大方騷世一馬甲線獲激讚

熱播劇《奔跑吧！勇敢的女人們》播出以來話題不斷，當中飾演當紅藝人沈洛澄嘅38歲賴慰玲（Winki）更係大獲好評！去年宣布懷孕嘅賴慰玲已經進入待產階段，隨時生得嘅Winki最近都密密更新社交平台，除咗為劇集做宣傳之外，仲興奮曬出大肚寫真！賴慰玲近日仲上載多張近照，更留言表示終於明白點解要嘟嘴影相……

