奔跑吧勇敢的女人們｜賴慰玲罕曬與蕭正楠20年前合照 爆1事令自己大開眼界
廣告
TVB劇集《奔跑吧！勇敢的女人們》於最近正式開播，劇中蕭正楠與賴慰玲更落力放笑彈，獲唔少觀眾好評！劇中2人嘅緣份橫跨18年，原來戲外嘅2人緣份原來都長達20年！之前曾在個人社交網透露會公開「AI校園片」真身的賴慰玲，日前（2日），就「找數」上載與蕭正楠拍攝「AI校園片」的造型照，keep得超好嘅2人亦獲讚冇AI都搞得掂！而賴慰玲仲驚喜公開埋20年前與蕭正楠嘅合照……
奔跑吧勇敢的女人們｜賴慰玲公開蕭正楠1暖男行為
除了「找數」分享「AI校園片」真身外，賴慰玲仲公開埋20年前與蕭正楠的合照，原來二人20年前因合作舞台劇結緣，蕭正楠更透過一包薯片釋出了「暖男本色」，賴慰玲寫道：「成個故事由20年前開始講起，係真係20年前。我細細個就有幸同Edwin哥哥一齊演出舞台劇，Edwin哥哥當年做嘅鐵郎博士令人印象深刻。仲記得當年演出期間係我會考放榜，好似有科唔合格，我有啲唔開心，Edwin哥哥就請我食咗包薯片，簡直係關心後輩嘅典範！」更表示：「相隔20年，有機會同Edwin哥哥再次合作，一齊再演活返20年前嘅自己，見到Edwin哥哥將角色演得如此油膩有趣，實在令後輩大開眼界！」
奔跑吧勇敢的女人們｜賴慰玲自爆拍劇笑到停唔到
賴慰玲更Hashtag了「#以前傾食咩薯片」及「#而家傾懷孕育兒」，來表達與蕭正楠之間的話題，而由當年的零食轉為今時今日的湊仔經，相當溫馨！賴慰玲接受訪問時，亦忍不住大讚蕭正楠勁好笑：「我真係估唔到佢咁好笑，有好多次我望住佢做戲，我笑到停唔到，我要佢擰歪面，但係佢擰歪面我又覺得佢擰得好好笑。結果佢真係停咗喺度問到底點先可以幫到我唔笑。」
撰文：東方新地圖片來源：ig@laiwinki、TVB