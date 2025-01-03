奔跑吧勇敢的女人們｜賴慰玲罕曬與蕭正楠20年前合照 爆1事令自己大開眼界

TVB劇集《奔跑吧！勇敢的女人們》於最近正式開播，劇中蕭正楠與賴慰玲更落力放笑彈，獲唔少觀眾好評！劇中2人嘅緣份橫跨18年，原來戲外嘅2人緣份原來都長達20年！之前曾在個人社交網透露會公開「AI校園片」真身的賴慰玲，日前（2日），就「找數」上載與蕭正楠拍攝「AI校園片」的造型照，keep得超好嘅2人亦獲讚冇AI都搞得掂！而賴慰玲仲驚喜公開埋20年前與蕭正楠嘅合照……

