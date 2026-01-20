奢遊記｜亞洲Beyonce劉晨芝晒人脈！直擊NBA後台 試戴Lady Gaga珠寶超Crazy

TVB最新真人騷《奢遊記》今晚（20日）首播，主持劉晨芝（Adrienne）即刻大晒超強人脈，帶觀眾直擊平時去唔到嘅名人蒲點！有「亞洲版 Beyonce」之稱嘅佢，碌盡好友卡，玩轉美國、墨西哥，場面極盡奢華。究竟佢嘅朋友圈有幾誇張，可以帶觀眾見識到咩驚人場面？