奢遊記｜亞洲Beyonce劉晨芝晒人脈！直擊NBA後台 試戴Lady Gaga珠寶超Crazy
劉晨芝碌盡好友卡 帶觀眾直擊獨家蒲點
《奢遊記》以真人騷形式，由劉晨芝夥拍鄭衍峰帶觀眾見識世界各地名人明星嘅至愛蒲點。本身相識滿天下嘅劉晨芝，為節目碌盡人情卡，邀請到NBA巨星、名模、知名KOL、米芝蓮大廚等擔任嘉賓，直擊多個獨家盛事。劉晨芝在訪問中透露，最壯觀嘅場面之一係去到一個雲集逾千架超跑嘅聚會，而收藏家朋友更為佢哋開咗多支絕版靚酒，令佢大開眼界。整個行程充滿驚喜，完全展示出佢非凡嘅社交網絡，令觀眾可以跟隨佢嘅腳步，窺探頂級富豪嘅生活圈。
劉晨芝親解瘋狂行程：「感覺很crazy！」
提到節目中嘅瘋狂經歷，劉晨芝興奮表示多得好友幫手，先可以參觀到咁多平時無法進入嘅地方。佢接受訪問時分享：
「最開心係搵咗我位 NBA 球星朋友，帶我哋去咗最新 NBA 球場打波，又去咗環球影城後台，呢啲地方平時去唔到，真係大開眼界。」
除咗直擊NBA球場，佢更難忘嘅係，有設計師老友大方提供多款曾為Lady Gaga、電影《La La Land》設計嘅珠寶比佢試戴，令劉晨芝都忍唔住直呼成件事「感覺很 crazy」，奢華程度令人咋舌。
劉晨芝起底！「亞洲版Beyonce」曾登Billboard
劉晨芝之所以擁有如此強大嘅國際人脈，與佢嘅背景不無關係。素有「亞洲版 Beyonce」稱號嘅佢，音樂事業成就非凡，曾兩度登上美國 Billboard 十大單曲銷售榜，係少數能打入美國主流音樂市場嘅香港歌手。正因為佢喺國際上嘅知名度同多年來累積嘅網絡，先能夠邀請到各界猛人現身節目，將普通人遙不可及嘅名人生活呈現喺觀眾眼前。佢嘅背景正正係《奢遊記》最大嘅賣點，將佢嘅人情卡轉化為獨一無二嘅節目內容。
網民熱議：期待打破貧窮限制想像！
節目預告一出，已經引起網民熱烈討論，唔少觀眾都表示對呢種揭秘富豪生活嘅內容極感興趣，更有人笑言準備好「打破貧窮限制想像」！網上討論區充滿期待嘅聲音，有網民留言：「平時邊有機會睇到呢啲嘢，今晚實追！」、「劉晨芝啲Friend個個都咁猛料，想睇下有錢人嘅世界有幾離地！」、「淨係睇預告都覺得好震撼，超跑同珠寶太誇張！」。睇嚟節目未播出已經成功製造話題，觀眾都等住睇劉晨芝點樣帶大家體驗極致奢華之旅。