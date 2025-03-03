奧斯卡｜影后Mikey Madison性感進化 超吸睛禮服上陣騷完美身材（多圖！）

第97屆奧斯卡金像獎（97th Academy Awards）於香港時間3月3日早上8時舉行，各獎項嘅得主亦已順利誕生。今年成功奪得奧斯卡影后嘅25歲Mikey Madison更火速成為話題，而Mikey Madison除咗演技了得之外，就連每次出席紅地毯嘅禮服都一樣咁得！