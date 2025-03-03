奧斯卡｜影后Mikey Madison性感進化 超吸睛禮服上陣騷完美身材（多圖！）
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第97屆奧斯卡金像獎（97th Academy Awards）於香港時間3月3日早上8時舉行，各獎項嘅得主亦已順利誕生。今年成功奪得奧斯卡影后嘅25歲Mikey Madison更火速成為話題，而Mikey Madison除咗演技了得之外，就連每次出席紅地毯嘅禮服都一樣咁得！
奧斯卡｜Mikey Madison《Anora》成功封后
25歲嘅Mikey Madison憑電影《Anora》（《阿諾拉》）打敗大熱《完美物質》Demi Moore，首次獲封奧斯卡影后。
《Anora》講述脫衣舞孃Anora（Mikey Madison飾），某晚遇上來自俄羅斯嘅富二代Ivan，隨後2人更一拍即合火速閃婚，可惜男方父母得知此事就狠心拆散2人，令Anora冀盼已久的灰姑娘童話一夜幻滅嘅故事。
奧斯卡｜影后Mikey Madison禮服次次有睇頭
25歲嘅影后Mikey Madison雖然年紀輕輕，但就已經有唔少出席大型活動嘅經驗，翻查Mikey Madison嘅社交平台，都會見到唔少佢以吸睛禮服現身嘅靚相！而Mikey Madison今次就以一身黑拼粉紅嘅平口禮服現身奧斯卡紅地毯，雖然收起傲人身材，但係禮服貼身嘅剪裁就完美展現Mikey Madison嘅S型曲線，簡直係又靚又優雅！
奧斯卡｜影后Mikey Madison
今年1月Mikey Madison就曾性感現身YouTube頻道Criterion，Mikey Madison在「Closet Picks」系列中更大方介紹自己最喜愛的電影，並對Isabelle Huppert在《琴師》（The Piano Teacher）中的表演給予了極高的評價，認為這是有史以來最偉大的演出之一。
即睇更多Mikey Madison靚相！
撰文：東方新地圖片來源：ig@officialmikeymadison、《Anora》劇照、youtube@CRITERION資料或影片來源：原文刊於新假期