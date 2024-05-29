TVB 奧運六星多圖重溫！回顧2004 六星陣容最老原來係佢！

2004年雅典奧運會舉行，TVB不但委任「奧運六星」宣傳奧運，當時更投資逾四千萬獨家與中央台聯手合作轉播，原來於8月13日奧運揭幕當天，適逢是2004年香港小姐競選決賽，「奧運六星」林峯、吳卓羲、陳鍵鋒、黃宗澤、馬國明及黎諾懿仲有份擔任香港小姐表演嘉賓，合唱奧運主題曲，20年過去，幾位奧運六星的際遇都有好大轉變，以下幫大家回顧當年「六星」檔案：

