奧運六星

TVB 奧運六星多圖重溫！回顧2004 六星陣容最老原來係佢！

最新娛聞
東方新地

廣告

2004年雅典奧運會舉行，TVB不但委任「奧運六星」宣傳奧運，當時更投資逾四千萬獨家與中央台聯手合作轉播，原來於8月13日奧運揭幕當天，適逢是2004年香港小姐競選決賽，「奧運六星」林峯、吳卓羲、陳鍵鋒、黃宗澤、馬國明及黎諾懿仲有份擔任香港小姐表演嘉賓，合唱奧運主題曲，20年過去，幾位奧運六星的際遇都有好大轉變，以下幫大家回顧當年「六星」檔案：
奧運六星 當年「六星」中間四位陳鍵鋒、林峯、黃宗澤及吳卓羲明顯較受力捧，劇集演出機會較多，企側邊嘅馬國明及黎諾懿相形見絀，今時今日又有另一番景況！（圖片來源：東方新地）
當年「六星」中間四位陳鍵鋒、林峯、黃宗澤及吳卓羲明顯較受力捧，劇集演出機會較多，企側邊嘅馬國明及黎諾懿相形見絀，今時今日又有另一番景況！（圖片來源：東方新地）
奧運六星 「奧運六星」唔止宣傳奧運，在04年香港小姐都有負責做表演嘉賓，吳卓羲出席活動時表情趣怪。（圖片來源：東方新地）
「奧運六星」唔止宣傳奧運，在04年香港小姐都有負責做表演嘉賓，吳卓羲出席活動時表情趣怪。（圖片來源：東方新地）

入圍奧運六星好處多？

當年TVB為「奧運六星」提供各種不同類型節目出鏡的機會，務求在短時間內催谷這六個人上位，成為新一批電視台小生骨幹，六位男藝員當時大部分都是新人，年齡最大係30歲的馬國明，但多數都只係做閒角，勝在未定型，可塑性很高，可以作多方面的嘗試。六人入面有五個都有份拍攝2003年《衝上雲霄》（吳卓羲、陳鍵鋒、黃宗澤及馬國明係主角，黎諾懿只飾演職員丙、林峯因檔期問題未能出演），當時可以說是他們初試啼聲擔正之作，迅速表現出成為電視台新接班人的潛質，更重要的是，劇集播出之後，叫好叫座，反應奇佳之餘，他們又甚有觀眾緣，爭取到一批觀眾追捧。

奧運六星 奧運六星有份擔任港姐決賽表演嘉賓，2004年冠軍係當年25歲的徐子珊，先後奪得「國際親善小姐」、「最上鏡小姐」、「修身美態」及港姐冠軍四個獎項，而前一屆冠亞季則是曹敏莉、楊洛婷和戚黛黛。（圖片來源：東方新地）
奧運六星有份擔任港姐決賽表演嘉賓，2004年冠軍係當年25歲的徐子珊，先後奪得「國際親善小姐」、「最上鏡小姐」、「修身美態」及港姐冠軍四個獎項，而前一屆冠亞季則是曹敏莉、楊洛婷和戚黛黛。（圖片來源：東方新地）
奧運六星 黃宗澤1998年拍「陽光檸檬茶」廣告入行，1999年在古天樂的經理人介紹下加入無綫電視成為合約藝人，03年參演了無綫偶像劇代表作《戀愛自由式》，同年也參演重頭劇《衝上雲霄》，飾演機師「謝立豪」，與劇中吳卓羲、馬國明及陳鍵鋒被封為「S4」。（圖片來源：東方新地）
黃宗澤1998年拍「陽光檸檬茶」廣告入行，1999年在古天樂的經理人介紹下加入無綫電視成為合約藝人，03年參演了無綫偶像劇代表作《戀愛自由式》，同年也參演重頭劇《衝上雲霄》，飾演機師「謝立豪」，與劇中吳卓羲、馬國明及陳鍵鋒被封為「S4」。（圖片來源：東方新地）
奧運六星 陳鍵鋒1997年以部頭合約藝人形式簽約TVB，到2003年在《律政新人王》飾演律師卓偉名一角受到觀眾關注。（圖片來源：東方新地）
陳鍵鋒1997年以部頭合約藝人形式簽約TVB，到2003年在《律政新人王》飾演律師卓偉名一角受到觀眾關注。（圖片來源：東方新地）
奧運六星 林峯1999年加入TVB，2000年已於《尋秦記》飾演秦始皇嬴政，及在《美味情緣》飾演楊千嬅男友江上游，02年於《流金歲月》首次飾演反派，04年已經成為TVB首席小生。（圖片來源：東方新地）
林峯1999年加入TVB，2000年已於《尋秦記》飾演秦始皇嬴政，及在《美味情緣》飾演楊千嬅男友江上游，02年於《流金歲月》首次飾演反派，04年已經成為TVB首席小生。（圖片來源：東方新地）
奧運六星 吳卓羲是dancer出身，2000年拍古天樂《今期流行》MV結緣，獲他推薦入讀藝員訓練班，03年首次於電視劇《英雄刀少年》擔正男主角，後憑《衝上雲霄》中唐亦風一角走紅，04年與林峯同列入奧運六星，同年合作《大唐雙龍傳》。（圖片來源：東方新地）
吳卓羲是dancer出身，2000年拍古天樂《今期流行》MV結緣，獲他推薦入讀藝員訓練班，03年首次於電視劇《英雄刀少年》擔正男主角，後憑《衝上雲霄》中唐亦風一角走紅，04年與林峯同列入奧運六星，同年合作《大唐雙龍傳》。（圖片來源：東方新地）
奧運六星 黎諾懿2002年報讀第18期藝員訓練班入行，03年已經有份參演《戀愛自由式》及《當四葉草碰上劍尖時》，不過之後在《衝上雲霄》及《律政新人王》只係飾演閒角。（圖片來源：東方新地）
黎諾懿2002年報讀第18期藝員訓練班入行，03年已經有份參演《戀愛自由式》及《當四葉草碰上劍尖時》，不過之後在《衝上雲霄》及《律政新人王》只係飾演閒角。（圖片來源：東方新地）
奧運六星 馬國明係「奧運六星 」年紀最大一位，當時已經30歲，他自2000年第14期藝員訓練班畢業後多數做閒角，03年《律政新人王》只演個案中的非禮狂徒，04年才得到較多重要配角機會。（圖片來源：東方新地）
馬國明係「奧運六星 」年紀最大一位，當時已經30歲，他自2000年第14期藝員訓練班畢業後多數做閒角，03年《律政新人王》只演個案中的非禮狂徒，04年才得到較多重要配角機會。（圖片來源：東方新地）

當年「上4弦」捱到五勞七傷

「奧運六星上弦」吳卓羲：24歲〉44歲

出席「陸運會」劇接劇、跑步見頭暈

04年6月TVB為迎奧運舉辦「紅星陸運會」，「奧運六星」成為陸運會全場焦點，當時由於天氣酷熱，有五名藝人感到不適，要到醫療室休息，「奧運六星」之一的吳卓羲，亦因為缺乏休息而不支暈倒。當時吳卓羲正忙於拍攝劇集《學警雄心》，在通宵拍攝、睡眠不足的情況下，再參與兩項田徑比賽，包括男子100米短跑及男子4×100接力初賽，在完成賽事後，他隨即感到身體不適及頭暈，獲大會安排進入醫療室休息。

從舞蹈藝員轉藝員約第二年已經劇接劇做主角，吳卓羲卻因為連續七天七夜冇覺好瞓，曾經在外景山頭喊住打畀媽媽抱怨唔想撈，他曾接受本刊專訪時表示：「最高峰試過七日冇瞓，仲要再喺個樹林吊威吔拍古裝，嗰日我真係喊住打畀阿媽。以前聽前輩講就聽得多，但係實情體驗咩叫無得瞓真係第一次。嗰種冇精神、冇感覺，個人得番個軀殼，每日只得返工放工，返工知幾點，但放工唔知幾時囉。」

吳卓羲2003 – 2004年代表作：《英雄·刀·少年》、《衝上雲霄》、《大唐雙龍傳》

吳卓羲近況：吳卓羲開到口希望尋找徐子珊 失聯多時認掛住好友

奧運六星 04年6月，TVB找來一班Fans為「奧運六星」的MV首播禮造勢，現場除了林峯因為去了肯雅拍《天涯俠醫》而缺席外，其餘五星中；以吳卓羲、黃宗澤和陳鍵鋒的紙牌最多。（圖片來源：東方新地）
04年6月，TVB找來一班Fans為「奧運六星」的MV首播禮造勢，現場除了林峯因為去了肯雅拍《天涯俠醫》而缺席外，其餘五星中；以吳卓羲、黃宗澤和陳鍵鋒的紙牌最多。（圖片來源：東方新地）
奧運六星 陸運會上林峯缺席，剩下五星卻只見四星接受訪問。（圖片來源：TVB）
陸運會上林峯缺席，剩下五星卻只見四星接受訪問。（圖片來源：TVB
奧運六星 原來在參加男子4x100米決賽前，吳卓羲已經暈低咗！（圖片來源：TVB）
原來在參加男子4×100米決賽前，吳卓羲已經暈低咗！（圖片來源：TVB

「奧運六星上弦」陳鍵鋒：26歲〉46歲

陳鍵鋒受力捧是非多多又炒車

六星之中陳鍵鋒因為主演電視劇《衝上雲霄》而人氣急升，備受TVB力捧緊接開拍《學警雄心》，不過拍攝期間是非多多，與薛凱琪鬧不和，又於7月獨自駕車收工期間炒車，途經舊機場隧道時座駕失控猛撼石壆，最後180度打「白鴿轉」始停在路中間，被隧道職員發現報警。

陳鍵鋒2003 – 2004年代表作：《律政新人王》、《衝上雲霄》、《學警雄心》

陳鍵鋒近況：陳鍵鋒現身加拿大被捕獲 由靚仔小生驚變「油膩版」單立文

奧運六星 04年7月TVB製作「Number1 紅星水運會」，動用全台幾十位藝員同歌星參與競賽，當中陳鍵鋒因為撞車傷頸簕，戴住頸箍到場支持。（圖片來源：東方新地）
04年7月TVB製作「Number1 紅星水運會」，動用全台幾十位藝員同歌星參與競賽，當中陳鍵鋒因為撞車傷頸簕，戴住頸箍到場支持。（圖片來源：東方新地）
奧運六星 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）

「奧運六星上弦」黃宗澤：23歲〉43歲

黃宗澤1999年在古天樂的經理人介紹下加入無綫電視成為合約藝人，03年參演了無綫偶像劇代表作《戀愛自由式》，同年也參演重頭劇《衝上雲霄》戲中他飾演機師「謝立豪」，與劇中吳卓羲、馬國明及陳鍵鋒被封為「S4」。睇翻當時六星演唱奧運主題曲《遇強愈勇》的影片，黃宗澤被發現偷望其他人舞步及一直甩steps外，連唱歌也疑似是咪嘴，網民更恥笑他「四肢像上台前才裝上的一樣」。

黃宗澤 2003 – 2004年代表作：《戀愛自由式》、《英雄·刀·少年》、《足秤老婆八兩夫》

黃宗澤近況：黃宗澤自爆收藏古董車其中一架值300萬 仲講吳卓羲有拖拍：互爆呀！

奧運六星 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
奧運六星 當年六星表演影片翻Hit，黃宗澤被發現唱奧運主題曲疑似咪嘴。（圖片來源：微博圖片）
當年六星表演影片翻Hit，黃宗澤被發現唱奧運主題曲疑似咪嘴。（圖片來源：微博圖片）

「奧運六星上弦」林峯：24歲〉44歲

林峯2004年24歲嘅佢1999年加入TVB，2000年林峯已於《尋秦記》飾演秦始皇嬴政，02年於《流金歲月》首次飾演反派，04年已經係TVB首席小生，拍下不少代表作，可惜一直無緣視帝獎項，現在他成功洗甩電視味，在影壇表現亦備受讚賞。做「奧運六星」期間，林峯因為要同張家輝拍攝《天涯俠醫》（同年11月開播），所以不少活動都未能出席，但都有穿上「奧運戰衣」現身。

林峯2003 – 2004年代表作：《律政新人王》、《血薦軒轅》、《天涯俠醫》、《大唐雙龍傳》

林峯近況：九龍城寨｜林峯演技大突破獲激讚網民：今次可以真正上位

奧運六星 當年林峯因拍《天涯俠醫》經常「奧運六星」活動。（圖片來源：東方新地）
當年林峯因拍《天涯俠醫》經常「奧運六星」活動。（圖片來源：東方新地）
奧運六星 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
奧運六星 黃宗澤和林峯04年都有份參演TVB重頭劇《天涯俠醫》。（圖片來源：東方新地）
黃宗澤和林峯04年都有份參演TVB重頭劇《天涯俠醫》。（圖片來源：東方新地）

「奧運六星下弦」馬國明：30歲〉50歲

馬國明係「奧運六星 」年紀最大一位，當時已經30歲，報讀第14期藝員訓練班畢業後多數做閒角，03年《律政新人王》只演個案中的非禮狂徒，04年才得到較多重要配角機會，08年又同陳鍵鋒、吳卓羲、林峯一齊合演劇集《少年四大名捕》，2010年後，更憑 《鐵馬尋橋》及《回到三國》等劇正式上位，現在他已是「奧運六星」中唯一一位獲得視帝獎座的藝人。

馬國明2003 – 2004年代表作： 《衝上雲霄》

馬國明近況：馬國明湯洛雯為慶祝「Little baby」生日 溫馨全家福曝光！

奧運六星 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
奧運六星 《衝上雲霄》第一輯，馬國明仲係由學員做起！到系列第三輯《飛常日誌》已升呢男主角。（圖片來源：TVB）
《衝上雲霄》第一輯，馬國明仲係由學員做起！到系列第三輯《飛常日誌》已升呢男主角。（圖片來源：TVB）
奧運六星 馬國明、陳鍵鋒、吳卓羲同林峯又曾一齊合演劇集《少年四大名捕》。（圖片來源：新傳媒照片庫）
馬國明、陳鍵鋒、吳卓羲同林峯又曾一齊合演劇集《少年四大名捕》。（圖片來源：新傳媒照片庫）

「奧運六星下弦」黎諾懿：23歲〉43歲

黎諾懿做完男一變閒角

黎諾懿自2002年加入TVB，當年官仔骨骨的他，一出藝訓班就獲安排在《當四葉草碰上劍尖時》擔任男主角，不過之後在《衝上雲霄》及《律政新人王》都只係飾演閒角。當時不少人將「奧運六星」作比較，黎諾懿被批是六子之中星光最黯淡一位，後來更被調去兒童組。直至2012至2016年，黎諾懿在處境劇《愛·回家》中擔任男主角之一，飾演「馬壯」一角獲得好評。

黎諾懿2003 – 2004年代表作：《戀愛自由式》、《當四葉草碰上劍尖時》

黎諾懿近況：黎諾懿為1個原因拒做配角！承認初出道自我膨脹：以為自己係古天樂

奧運六星 當年黎諾懿受公司力捧。（圖片來源：東方新地）
當年黎諾懿受公司力捧。（圖片來源：東方新地）
奧運六星 擔任「奧運六星」之一。（圖片來源：TVB）
擔任「奧運六星」之一。（圖片來源：TVB）
奧運六星 一出藝訓班就被安排在《當四葉草碰上劍尖時》擔任男主角。（圖片來源：TVB）
一出藝訓班就被安排在《當四葉草碰上劍尖時》擔任男主角。（圖片來源：TVB）
奧運六星 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
奧運六星 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
奧運六星 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
奧運六星 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
奧運六星 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
奧運六星 （圖片來源：東方新地））
（圖片來源：東方新地））
奧運六星 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）

相關文章：TVB「新奧運六星」3花旦3小生陣容曝光！馮盈盈緋聞男友都有份

圖片來源：東方新地、新傳媒資料室、TVB

熱門文章

 