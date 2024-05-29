TVB 奧運六星多圖重溫！回顧2004 六星陣容最老原來係佢！
入圍奧運六星好處多？
當年TVB為「奧運六星」提供各種不同類型節目出鏡的機會，務求在短時間內催谷這六個人上位，成為新一批電視台小生骨幹，六位男藝員當時大部分都是新人，年齡最大係30歲的馬國明，但多數都只係做閒角，勝在未定型，可塑性很高，可以作多方面的嘗試。六人入面有五個都有份拍攝2003年《衝上雲霄》（吳卓羲、陳鍵鋒、黃宗澤及馬國明係主角，黎諾懿只飾演職員丙、林峯因檔期問題未能出演），當時可以說是他們初試啼聲擔正之作，迅速表現出成為電視台新接班人的潛質，更重要的是，劇集播出之後，叫好叫座，反應奇佳之餘，他們又甚有觀眾緣，爭取到一批觀眾追捧。
當年「上4弦」捱到五勞七傷
「奧運六星上弦」吳卓羲：24歲〉44歲
出席「陸運會」劇接劇、跑步見頭暈
04年6月TVB為迎奧運舉辦「紅星陸運會」，「奧運六星」成為陸運會全場焦點，當時由於天氣酷熱，有五名藝人感到不適，要到醫療室休息，「奧運六星」之一的吳卓羲，亦因為缺乏休息而不支暈倒。當時吳卓羲正忙於拍攝劇集《學警雄心》，在通宵拍攝、睡眠不足的情況下，再參與兩項田徑比賽，包括男子100米短跑及男子4×100接力初賽，在完成賽事後，他隨即感到身體不適及頭暈，獲大會安排進入醫療室休息。
從舞蹈藝員轉藝員約第二年已經劇接劇做主角，吳卓羲卻因為連續七天七夜冇覺好瞓，曾經在外景山頭喊住打畀媽媽抱怨唔想撈，他曾接受本刊專訪時表示：「最高峰試過七日冇瞓，仲要再喺個樹林吊威吔拍古裝，嗰日我真係喊住打畀阿媽。以前聽前輩講就聽得多，但係實情體驗咩叫無得瞓真係第一次。嗰種冇精神、冇感覺，個人得番個軀殼，每日只得返工放工，返工知幾點，但放工唔知幾時囉。」
吳卓羲2003 – 2004年代表作：《英雄·刀·少年》、《衝上雲霄》、《大唐雙龍傳》
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「奧運六星上弦」陳鍵鋒：26歲〉46歲
陳鍵鋒受力捧是非多多又炒車
六星之中陳鍵鋒因為主演電視劇《衝上雲霄》而人氣急升，備受TVB力捧緊接開拍《學警雄心》，不過拍攝期間是非多多，與薛凱琪鬧不和，又於7月獨自駕車收工期間炒車，途經舊機場隧道時座駕失控猛撼石壆，最後180度打「白鴿轉」始停在路中間，被隧道職員發現報警。
陳鍵鋒2003 – 2004年代表作：《律政新人王》、《衝上雲霄》、《學警雄心》
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「奧運六星上弦」黃宗澤：23歲〉43歲
黃宗澤1999年在古天樂的經理人介紹下加入無綫電視成為合約藝人，03年參演了無綫偶像劇代表作《戀愛自由式》，同年也參演重頭劇《衝上雲霄》戲中他飾演機師「謝立豪」，與劇中吳卓羲、馬國明及陳鍵鋒被封為「S4」。睇翻當時六星演唱奧運主題曲《遇強愈勇》的影片，黃宗澤被發現偷望其他人舞步及一直甩steps外，連唱歌也疑似是咪嘴，網民更恥笑他「四肢像上台前才裝上的一樣」。
黃宗澤 2003 – 2004年代表作：《戀愛自由式》、《英雄·刀·少年》、《足秤老婆八兩夫》
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「奧運六星上弦」林峯：24歲〉44歲
林峯2004年24歲嘅佢1999年加入TVB，2000年林峯已於《尋秦記》飾演秦始皇嬴政，02年於《流金歲月》首次飾演反派，04年已經係TVB首席小生，拍下不少代表作，可惜一直無緣視帝獎項，現在他成功洗甩電視味，在影壇表現亦備受讚賞。做「奧運六星」期間，林峯因為要同張家輝拍攝《天涯俠醫》（同年11月開播），所以不少活動都未能出席，但都有穿上「奧運戰衣」現身。
林峯2003 – 2004年代表作：《律政新人王》、《血薦軒轅》、《天涯俠醫》、《大唐雙龍傳》
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「奧運六星下弦」馬國明：30歲〉50歲
馬國明係「奧運六星 」年紀最大一位，當時已經30歲，報讀第14期藝員訓練班畢業後多數做閒角，03年《律政新人王》只演個案中的非禮狂徒，04年才得到較多重要配角機會，08年又同陳鍵鋒、吳卓羲、林峯一齊合演劇集《少年四大名捕》，2010年後，更憑 《鐵馬尋橋》及《回到三國》等劇正式上位，現在他已是「奧運六星」中唯一一位獲得視帝獎座的藝人。
馬國明2003 – 2004年代表作： 《衝上雲霄》
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「奧運六星下弦」黎諾懿：23歲〉43歲
黎諾懿做完男一變閒角
黎諾懿自2002年加入TVB，當年官仔骨骨的他，一出藝訓班就獲安排在《當四葉草碰上劍尖時》擔任男主角，不過之後在《衝上雲霄》及《律政新人王》都只係飾演閒角。當時不少人將「奧運六星」作比較，黎諾懿被批是六子之中星光最黯淡一位，後來更被調去兒童組。直至2012至2016年，黎諾懿在處境劇《愛·回家》中擔任男主角之一，飾演「馬壯」一角獲得好評。