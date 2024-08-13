網民點評TVB奧運3大新晉女主持！呢位獲網民捧為「麥美恩接班人」
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巴黎奧運正式閉幕，今次TVB無論特派專員還是直播間的主持人都獲得唔少好評！有內地網民在社交平台點評其中3位女主持，分別是陳懿德、何沛珈和潘靜文，其中一位更獲網民捧為「麥美恩接班人」！
1 | 陳懿德主持表現亮眼
在奧運期間，陳懿德的主持技巧有了顯著的進步。從最初的緊張不安到後期的從容自如，網民都大讚德德表現亮眼，獲捧為「麥美恩接班人」：「感覺德德比較動靜皆宜，有內涵，能hold住不同的場面」「德德應該係接mayanne班」「我覺得德德幾掂下，口才、情商無彈，尤其在奧運期間，功課真係做得好足」。
陳懿德謙虛回覆網民：當奧運的主持當然要更認真的準備
對於網民的讚賞，德德親自在社交平台逐一回覆網民的留言：「謝謝你啊 能夠有這個榮幸，當奧運的主持當然要更認真的準備才是尊重運動員們，還有旁邊的專業評述啦」等。
2 |何沛珈 狂食螺絲被批無做功課
至於港姐出身、「奧運之星」的何沛珈就反而被網民狂插，指何沛珈雖然主持多年《東張西望》，但今次直播依然不停食螺絲，比起其他後生女主持表現得更加差，狠批她根本沒有心機讀稿：「主持東張n耐了都未好過 好懷疑有冇心機讀稿」「唔知點解何沛咖真係好唔合我眼緣，我唔知點解好唔鍾意佢」「何沛珈真係最差，做主持技巧差，唔明白東張西望點解佢可以坐廠主持，做咗咁耐都冇咩進步」等。
3 | 潘靜文 資歷尚淺獲網民睇好
《聲夢傳奇》出身的潘靜文在台慶首次做主持表現獲網民一致狂讚，今次再次擔任大型節目奧運的主持，不少網民都認為潘靜文不俗，但奈何資歷尚淺，有進步空間。
同場加映：劉穎鏇、何泳芍出場率偏低
今屆「奧運之星」包括劉穎鏇（Tiffany）、何沛珈（Roxanne）、何泳芍（Honey）、鄭衍峰（Leonard）、孔德賢（Danny）以及黃庭鋒，在巴黎奧運期間感觸良多，不過有網民發現劉穎鏇同何泳芍出場率偏低，網民猜測劉穎鏇要記大量中文資訊不容易，因此減少亮相。
Tiffany亦有透露很開心可以主持奧運：「除咗認識到好多唔同運動資訊，亦都有一個新興趣好想試，就係沙灘排球！」黃庭鋒、Honey和Danny則最難忘觀眾的熱情和巴黎奧運的設計美學。
圖片來源：TVB、小紅書截圖