日本柔道金牌阿部一二三女友曝光 超胸狠女神橋本梨菜現身巴黎應援

巴黎奧運進行得如火如荼，除了關注香港比賽，日本今屆亦有唔少精英出戰！26歲日本柔道選手阿部一二三在男子柔道66公斤量級賽事中奪得金牌，這是他連續第二次在奧運獲得金牌。賽事當天，阿部的家人在場邊為他加油，而他的緋聞女友橋本梨菜也穿著印有阿部名字的T恤到場支持，30歲日本性感女星橋本梨菜的強大背景亦被受關注！

