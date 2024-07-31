日本柔道金牌阿部一二三女友曝光 超胸狠女神橋本梨菜現身巴黎應援
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巴黎奧運進行得如火如荼，除了關注香港比賽，日本今屆亦有唔少精英出戰！26歲日本柔道選手阿部一二三在男子柔道66公斤量級賽事中奪得金牌，這是他連續第二次在奧運獲得金牌。賽事當天，阿部的家人在場邊為他加油，而他的緋聞女友橋本梨菜也穿著印有阿部名字的T恤到場支持，30歲日本性感女星橋本梨菜的強大背景亦被受關注！
1舉動力證二人好事近！
在比賽中，當阿部一二三贏得金牌的那一刻，橋本梨菜激動地尖叫並緊抱旁人，隨後她情緒激動地掩面痛哭。賽後，她還參加了慶功宴，阿部的家人也在場，這被視為是兩人關係獲得家庭的認可。許多網友對他們的未來充滿期待，猜測他們可能不久將宣布婚訊。
橋本梨菜強大背景起底
現年30歲日本性感女星橋本梨菜，曾是童星和女團成員，擁有引人注目的G Cup身材和健康的小麥膚色，被稱為「日本寫真界黑鑽石美人」，IG粉絲人數達93萬。2022年傳出她與阿部一二三有姐弟戀的關係，儘管兩人未正式承認，但橋本梨菜在2023年12月被看到持有阿部的應援扇出現在國際柔道比賽現場。此次她從日本飛往法國，再次為阿部加油，似乎已經默認了他們的戀情。
圖片來源：IG@hashimoto_rina_